น่าตกใจ สถิติเผยตัวเลขคดี “ล่อลวงทางเพศออนไลน์” เพิ่มขึ้น 2 เท่า – เหยื่อเด็กสุดแค่ 4 ขวบ
เผยตัวเลขสถิติน่าตกใจ เมื่อคดีล่อลวงทางเพศออนไลน์ในสหราชอาณาจักรพุ่งสูงเกือบ 2 เท่าตัวในรอบ 8 ปี พบเหยื่ออายุน้อยที่สุดแค่ 4 ขวบ
ข้อมูลสถิติที่น่าตกตะลึงเผยว่า คดีล่อลวงทางเพศออนไลน์ (Online Grooming) ได้พุ่งสูงเป็นประวัติการณ์ โดยเหยื่อที่อายุน้อยที่สุดที่ถูกบันทึกไว้คือ เด็กชายวัย 4 ขวบ
องค์กร NSPCC (National Society for the Prevention of Cruelty to Children) กล่าวว่า ข้อมูลที่ได้รับจากกองกำลังตำรวจทั่วสหราชอาณาจักร ชี้ให้เห็นว่าอาชญากรรมล่อลวงทางออนไลน์เพิ่มขึ้นเกือบสองเท่าในช่วงแปดปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าตกใจอย่างยิ่ง
สถิติที่ NSPCC ได้รับจากตำรวจทั่วสหราชอาณาจักร (ยกเว้นลิงคอล์นเชียร์) เผยให้เห็นว่ามีการบันทึกคดีล่อลวงทางเพศออนไลน์ถึง 7,263 คดี ในปีที่ผ่านมา (สิ้นสุดเดือนมีนาคม) เพิ่มขึ้นเกือบสองเท่าจากปี 2018 ที่มี 3,728 คดี โดยแพลตฟอร์มออนไลน์ถือว่ามีส่วนเกี่ยวข้องเป็นอย่างมาก ซึ่งพบว่าอาชญากรรมดังกล่าว กว่า 40% มาจาก Snapchat ส่วนแพลตฟอร์มอื่นๆ ทั้ง WhatsApp, Facebook, และ Instagram พบอย่างละ 9%
แม้ว่าเด็กผู้หญิงจะคิดเป็น 80% ของเหยื่อในคดีที่ทราบเพศ แต่เหยื่อที่อายุน้อยที่สุดที่ถูกบันทึกไว้ในช่วงปีที่ผ่านมาคือ เด็กชายวัย 4 ขวบ
NSPCC เตือนว่า ตัวเลขที่แท้จริงของการล่อลวงอาจสูงกว่านี้มาก เนื่องจากอาชญากรรมมักเกิดขึ้นในพื้นที่ส่วนตัวที่ยากต่อการตรวจจับ
แมทธิว โซเวมิโม หัวหน้าฝ่ายความปลอดภัยออนไลน์ของ NSPCC กล่าวว่า เกือบสามในสี่ของเด็กชาวอังกฤษใช้ Snapchat และแพลตฟอร์มนี้มีฟีเจอร์ ‘Quick Add’ ที่ทำให้ผู้ใหญ่สามารถเข้าถึงผู้ใช้ที่เป็นเด็กจำนวนมากได้อย่างง่ายดาย
NSPCC เรียกร้องให้บริษัทเทคโนโลยีวิเคราะห์ข้อมูลเมทาดาต้าเพื่อระบุรูปแบบพฤติกรรมที่น่าสงสัย (เช่น การสร้างโปรไฟล์ปลอมหลายบัญชี หรือการติดต่อเด็กจำนวนมากซ้ำๆ) ซึ่งสามารถทำได้โดยไม่ต้องอ่านข้อความส่วนตัว
คริส เชอร์วูด ซีอีโอของ NSPCC กล่าวว่า “เป็นเรื่องที่น่าตกใจอย่างยิ่งที่อาชญากรรมการล่อลวงออนไลน์พุ่งสูงเป็นประวัติการณ์บนแพลตฟอร์มที่เด็กๆ ใช้ทุกวัน”
เบ็คกี้ ริกส์ ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจ กล่าวว่า ตำรวจเพียงอย่างเดียวไม่สามารถยับยั้งกระแสการล่วงละเมิดออนไลน์ได้ และเรียกร้องให้บริษัทเทคโนโลยีต้องรับผิดชอบต่อความปลอดภัยของเด็กๆ บนแพลตฟอร์มของตนเอง “ความปลอดภัยของเด็กต้องฝังอยู่ในดีไซน์ของแพลตฟอร์ม ไม่ใช่การคิดถึงเป็นเรื่องรอง”
อ้างอิง : www.mirror.co.uk
