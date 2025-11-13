ข่าวต่างประเทศ

น่าตกใจ สถิติเผยตัวเลขคดี “ล่อลวงทางเพศออนไลน์” เพิ่มขึ้น 2 เท่า – เหยื่อเด็กสุดแค่ 4 ขวบ

Photo of Bas Basเผยแพร่: 13 พ.ย. 2568 23:00 น.| อัปเดต: 13 พ.ย. 2568 16:46 น.
51

เผยตัวเลขสถิติน่าตกใจ เมื่อคดีล่อลวงทางเพศออนไลน์ในสหราชอาณาจักรพุ่งสูงเกือบ 2 เท่าตัวในรอบ 8 ปี พบเหยื่ออายุน้อยที่สุดแค่ 4 ขวบ

ข้อมูลสถิติที่น่าตกตะลึงเผยว่า คดีล่อลวงทางเพศออนไลน์ (Online Grooming) ได้พุ่งสูงเป็นประวัติการณ์ โดยเหยื่อที่อายุน้อยที่สุดที่ถูกบันทึกไว้คือ เด็กชายวัย 4 ขวบ

องค์กร NSPCC (National Society for the Prevention of Cruelty to Children) กล่าวว่า ข้อมูลที่ได้รับจากกองกำลังตำรวจทั่วสหราชอาณาจักร ชี้ให้เห็นว่าอาชญากรรมล่อลวงทางออนไลน์เพิ่มขึ้นเกือบสองเท่าในช่วงแปดปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าตกใจอย่างยิ่ง

สถิติที่ NSPCC ได้รับจากตำรวจทั่วสหราชอาณาจักร (ยกเว้นลิงคอล์นเชียร์) เผยให้เห็นว่ามีการบันทึกคดีล่อลวงทางเพศออนไลน์ถึง 7,263 คดี ในปีที่ผ่านมา (สิ้นสุดเดือนมีนาคม) เพิ่มขึ้นเกือบสองเท่าจากปี 2018 ที่มี 3,728 คดี โดยแพลตฟอร์มออนไลน์ถือว่ามีส่วนเกี่ยวข้องเป็นอย่างมาก ซึ่งพบว่าอาชญากรรมดังกล่าว กว่า 40% มาจาก Snapchat ส่วนแพลตฟอร์มอื่นๆ ทั้ง WhatsApp, Facebook, และ Instagram พบอย่างละ 9%

แม้ว่าเด็กผู้หญิงจะคิดเป็น 80% ของเหยื่อในคดีที่ทราบเพศ แต่เหยื่อที่อายุน้อยที่สุดที่ถูกบันทึกไว้ในช่วงปีที่ผ่านมาคือ เด็กชายวัย 4 ขวบ

NSPCC เตือนว่า ตัวเลขที่แท้จริงของการล่อลวงอาจสูงกว่านี้มาก เนื่องจากอาชญากรรมมักเกิดขึ้นในพื้นที่ส่วนตัวที่ยากต่อการตรวจจับ

แมทธิว โซเวมิโม หัวหน้าฝ่ายความปลอดภัยออนไลน์ของ NSPCC กล่าวว่า เกือบสามในสี่ของเด็กชาวอังกฤษใช้ Snapchat และแพลตฟอร์มนี้มีฟีเจอร์ ‘Quick Add’ ที่ทำให้ผู้ใหญ่สามารถเข้าถึงผู้ใช้ที่เป็นเด็กจำนวนมากได้อย่างง่ายดาย

NSPCC เรียกร้องให้บริษัทเทคโนโลยีวิเคราะห์ข้อมูลเมทาดาต้าเพื่อระบุรูปแบบพฤติกรรมที่น่าสงสัย (เช่น การสร้างโปรไฟล์ปลอมหลายบัญชี หรือการติดต่อเด็กจำนวนมากซ้ำๆ) ซึ่งสามารถทำได้โดยไม่ต้องอ่านข้อความส่วนตัว

คริส เชอร์วูด ซีอีโอของ NSPCC กล่าวว่า “เป็นเรื่องที่น่าตกใจอย่างยิ่งที่อาชญากรรมการล่อลวงออนไลน์พุ่งสูงเป็นประวัติการณ์บนแพลตฟอร์มที่เด็กๆ ใช้ทุกวัน”

เบ็คกี้ ริกส์ ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจ กล่าวว่า ตำรวจเพียงอย่างเดียวไม่สามารถยับยั้งกระแสการล่วงละเมิดออนไลน์ได้ และเรียกร้องให้บริษัทเทคโนโลยีต้องรับผิดชอบต่อความปลอดภัยของเด็กๆ บนแพลตฟอร์มของตนเอง “ความปลอดภัยของเด็กต้องฝังอยู่ในดีไซน์ของแพลตฟอร์ม ไม่ใช่การคิดถึงเป็นเรื่องรอง”

อ้างอิง : www.mirror.co.uk

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
จระเข้ยักษ์ 12 ฟุต ลากเด็ก 10 ขวบลงน้ำ ก่อนชาวบ้านช่วยชีวิตได้ทัน ข่าวต่างประเทศ

นาทีชีวิต จระเข้ยักษ์พุ่งกัดเด็ก 10 ขวบ ลากลงน้ำต่อหน้าต่อตา เจ็บหนัก-แผลทั่วตัว

59 วินาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

น่าตกใจ สถิติเผยตัวเลขคดี “ล่อลวงทางเพศออนไลน์” เพิ่มขึ้น 2 เท่า – เหยื่อเด็กสุดแค่ 4 ขวบ

1 นาที ที่แล้ว
หนุ่มอเมริกัน จิตหลอน ชักปืนยิงเจ้าของบ้านดับ สารภาพอ้าง แมลงสาบสั่งให้ฆ่า ข่าวต่างประเทศ

หนุ่มอเมริกัน จิตหลอน ชักปืนยิงเจ้าของบ้านดับ สารภาพอ้าง แมลงสาบสั่งให้ฆ่า

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
หนุ่มขับแท็กซี่ วัย 25 ปี ถูกหามส่งโรงบาล ไตวายเฉียบพลัน เพราะของกินสุดโปรด ข่าวต่างประเทศ

หนุ่มขับแท็กซี่ วัย 25 ปี ถูกหามส่งโรงบาล ไตวายเฉียบพลัน ชี้ตัวการคือ 2 เมนูสุดโปรด

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

“ราชินีคริปโต” เตรียมนอนคุกยาว หลังโกยเงินชาวจีนหลักแสนล้าน หนีเสวยสุขในลอนดอน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
นักร้องดัง ร่ำไห้แจ้งข่าว ลูกชายเสียชีวิตกะทันหัน ที่เยอรมัน แฟนเพลงร่วมอาลัย บันเทิง

นักร้องดัง ร่ำไห้แจ้งข่าว ลูกชายเสียชีวิตกะทันหัน ที่เยอรมัน แฟนเพลงร่วมอาลัย

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เทคโนโลยี

เปิดตัว “Steam Machine” คอนโซลใหม่จาก Valve หวังท้าชน PlayStation – Xbox

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ไวรัล เจ้าของบ่อปลาชาวจีน ให้ปลากิน “พริกชี้ฟ้า” วันละ 5 ตัน อ้างช่วยให้รสชาติดีขึ้น

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด 3 สำนัก ไทยรัฐ เดลินิวส์ บางกอกทูเดย์ งวด 16 พฤศจิกายน 2568 เลขเด็ด

จับเทียบเลขเด็ด 3 สำนัก ไทยรัฐ เดลินิวส์ บางกอกทูเดย์ งวด 16/11/68

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
โอม ค็อกเทล แจ้งข่าว โม้ ธัญญ์นิธิ เพื่อนคนสำคัญเสียชีวิต ข่าวดารา

โอม ค็อกเทล โพสต์เศร้า สูญเสียเพื่อนคนสำคัญ ผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

อังกฤษ พบ เซอร์เบีย ดูบอลสด ฟุตบอลโลก 2026 รอบคัดเลือก โซนยุโรป วันที่ 13 พ.ย. 68

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
เกาหลีใต้ ปฏิเสธรับนักเรียนกว่า 45 คน เข้าเรียนเพราะมีประวัติใช้ความรุนแรง เผยระบบแบ่งความรุนแรง 9 ระดับ โดยระดับ 6 ขึ้นไปจึงถูกบันทึกประวัติถาวรข้อมูลจาก ข่าว

เกาหลีใต้เอาจริง! เปิดระบบลงประวัติ นักเรียนบูลลี่ 9 ระดับ ตัดสิทธิ์เข้ามหาวิทยาลัย

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ไอร์แลนด์ พบ โปรตุเกส ดูบอลสด ฟุตบอลโลก 2026 รอบคัดเลือก โซนยุโรป วันที่ 13 พ.ย. 68

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
โอม ค็อกเทล โพสต์อาลัยเพื่อนรัก โม้ ธัญญ์นิธิ ที่จากไปอย่างไม่มีวันกลับ บันเทิง

สุดอาลัย! โอม ค็อกเทล โพสต์เศร้า สูญเสียเพื่อนคนสำคัญ แห่งวงการคอนเสิร์ต

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
กัมพูชายิงไทย ข่าวการเมือง

กองทัพบก เปิดข้อเท็จจริงโต้ กัมพูชา สรุปไทม์ไลน์ระเบิด 17 ทุ่น

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ฝรั่งเศส พบ ยูเครน ดูบอลสด ฟุตบอลโลก 2026 รอบคัดเลือก โซนยุโรป วันที่ 13 พ.ย. 68

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
บิ๊กเล็ก เตีย เซฮา ข่าวการเมือง

บิ๊กเล็ก สายตรง “เตีย เซยฮา” ชี้กัมพูชามีแผนจัดฉาก ขอผู้รู้-ทหารเก่า ระวังสัมภาษณ์

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

มอลโดวา พบ อิตาลี ดูบอลสด ฟุตบอลโลก 2026 รอบคัดเลือก โซนยุโรป วันที่ 13 พ.ย. 68

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
รัฐบาล จ่อชงยกเลิก ห้ามขายสุรา ตั้งแต่บ่าย 2-5 โมงเย็น ชี้ หมดยุคข้าราชการดื่มบ่ายแล้ว ข่าว

รัฐบาล จ่อชงยกเลิก ห้ามขายสุรา ตั้งแต่บ่าย 2-5 โมงเย็น ชี้ หมดยุคข้าราชการดื่มบ่ายแล้ว

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ช่อพรรณิการ์ กรไชย ข่าวการเมือง

“ช่อ” โต้ปมพาดหัว “ตำรวจรับส่วย” ข้อเท็จจริงชัด! โจ๊กยกคำพูดผบ.ตร.

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ดปฏิทินจีน งวด 16 พ.ย. 68 เลขเด็ด

เลขเด็ด ปฏิทินจีน งวด 16/11/68 แนวทางเลขมงคล ส่องชัด ๆ ก่อนหวยออก

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

Axi เสริมศักยภาพเทรดเดอร์ไทย เปิดแหล่งเรียนรู้ใหม่ครบวงจร

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ฝากเงินกินดอก ไม่ทันเงินเฟ้อ เปิดโลก ตราสารหนี้ ทางเลือกใหม่ของคนไม่อยากเสี่ยงเยอะ เศรษฐกิจ

ฝากเงินกินดอก ไม่ทันเงินเฟ้อ เปิดโลก “ตราสารหนี้” ทางเลือกใหม่ของคนไม่อยากเสี่ยงเยอะ

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ด่วน! ศาลอาญา สั่งจำคุก &quot;อดีต สว.กิตติศักดิ์&quot; 9 เดือน ไม่รอลงอาญา คดีบุกวัดบางคลาน ข่าว

ด่วน! ศาลอาญา สั่งจำคุก “อดีต สว.กิตติศักดิ์” 9 เดือน ไม่รอลงอาญา คดีบุกปิดวัดบางคลาน

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

แฟ้มประวัติ สันธนะ ประยูรรัตน์ จาก ตร.สันติบาล สู่การถูกจับคดีอุ้มรีดชาวไต้หวัน

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Bas Basเผยแพร่: 13 พ.ย. 2568 23:00 น.| อัปเดต: 13 พ.ย. 2568 16:46 น.
51
Photo of Bas

Bas

ผู้สื่อข่าวกีฬา จบการศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มีประสบการณ์เขียนข่าวกีฬากับ SMMSport กว่า 10 ปี เริ่มทำงานกับ Thaiger เมื่อ 2021 ชอบและติดตามกีฬามาตั้งแต่เด็ก โดยเฉพาะฟุตบอลทั้งบอลไทย และต่างประเทศ 5 ลีกดังของโลก พร้อมอัปเดตข่าวสารวงการฟุตบอล แบบเข้าใจง่าย ให้เพื่อนๆและแฟนบอลได้ติดตามกันทุกวัน ช่องทางติดต่อ saral@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

แก้แฮงค์

สายดื่มต้องรู้! 10 วิธีแก้แฮงค์ ปาร์ตี้แบบไม่ต้องกลัวเมาค้าง

เผยแพร่: 13 พฤศจิกายน 2568
นักร้องดัง ร่ำไห้แจ้งข่าว ลูกชายเสียชีวิตกะทันหัน ที่เยอรมัน แฟนเพลงร่วมอาลัย

นักร้องดัง ร่ำไห้แจ้งข่าว ลูกชายเสียชีวิตกะทันหัน ที่เยอรมัน แฟนเพลงร่วมอาลัย

เผยแพร่: 13 พฤศจิกายน 2568
ฟิลเลอร์ปาก

ฟิลเลอร์ปาก ดีไหม ? เจาะลึกเรื่องที่ควรรู้ก่อนฉีด เพื่อปากสวยอวบอิ่ม ฉ่ำละมุน

เผยแพร่: 13 พฤศจิกายน 2568

เปิดตัว “Steam Machine” คอนโซลใหม่จาก Valve หวังท้าชน PlayStation – Xbox

เผยแพร่: 13 พฤศจิกายน 2568
Back to top button