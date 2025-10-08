ข่าวต่างประเทศ

สยอง! จระเข้ยักษ์ขย้ำหญิงดับ ถูกลากลงน้ำต่อหน้าต่อตา สลดร่างถูกกินบางส่วน

เผยแพร่: 08 ต.ค. 2568 22:00 น.| อัปเดต: 08 ต.ค. 2568 14:30 น.
หญิงอินเดียวัย 57 ถูกจระเข้ขย้ำลากลงน้ำขณะซักผ้า

ไม่ทนตั้งตัว! หญิงอินเดียวัย 57 ถูกจระเข้ขย้ำ ลากลงน้ำขณะซักผ้า ชาวบ้านเห็นเหตุการณ์แต่ช่วยไม่ทัน สุดสลด พบอีกทีร่างถูกกินไปครึ่งตัว

สำนักข่าวต่างประเทศรายงานข่าวสุดสะเทือนใจ กรณีที่ นางโสทามินี มาฮาลา (Soudamini Mahala) อายุ 57 ปี หญิงชาวอินเดียคนหนึ่งกำลังซักผ้าอยู่ในแม่น้ำ จู่ ๆ ถูกจระเข้ขนาดใหญ่พุ่งโจมตีและคาบร่างของเธอลากลงไปในแม่น้ำคราสโรตา ในเขตจัจเจอร์ปูร์ รัฐโอริศา ประเทศอินเดีย เมื่อช่วงบ่ายของวันจันทร์ที่ผ่านมา เวลาประมาณ 16.00 น. ในขณะที่ชาวบ้านที่อยู่บนสะพานใกล้เคียงได้แต่ตะโกนร้องด้วยความตกใจแต่ก็ไม่สามารถเข้าช่วยเหลือได้ทัน

แม้ว่าชาวบ้านจะรีบวิ่งเข้าไปยังจุดเกิดเหตุเพื่อพยายามช่วยเหลือ แต่ก็ไม่สามารถช่วยเธอให้หลุดจากการโจมตีของจระเข้ได้ หลังจากได้รับแจ้งเหตุ ทั้งหน่วยดับเพลิงและตำรวจก็ได้ระดมกำลังเข้าค้นหาในแม่น้ำทันที ต่อมามีรายงานว่าศพของเธอถูกพบในสภาพถูกกินไปบางส่วน

นายซานตอช กุมาร ปาตี ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่อนุรักษ์ป่าไม้เขตจัจเจอร์ปูร์ เผยว่า ได้นำร่างของผู้เสียชีวิตส่งโรงพยาบาลเพื่อทำการชันสูตรพลิกศพ ส่วนกรมป่าไม้จะมอบเงินชดเชยจำนวน 1 ล้านรูปี (ประมาณ 440,000 บาท) ให้กับครอบครัวผู้เสียชีวิตในเร็ว ๆ นี้

เจ้าหน้าที่ได้ย้ำเตือนอย่างหนักแน่นว่า “จระเข้คือความเสี่ยงต่อความปลอดภัยของสาธารณะ และหากประชาชนลงไปในน้ำ ความปลอดภัยของพวกเขาก็ไม่สามารถรับประกันได้”

อย่างไรก็ดี พื้นที่เกิดเหตุอยู่ใกล้กับอุทยานแห่งชาติซึ่งเป็นพื้นที่ป่าชายเลนและหนองน้ำเค็มขนาดใหญ่ และเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของจระเข้น้ำเค็มจำนวนมหาศาล จากการสำรวจจระเข้ในปีล่าสุด พบว่าในบริเวณนี้มีจระเข้น้ำเค็มอาศัยอยู่มากถึง 1,826 ตัว เจ้าหน้าที่ได้ออกคำเตือนหลายครั้งไม่ให้ชาวบ้านลงไปในแม่น้ำหรือลำธารในบริเวณดังกล่าว เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่เต็มไปด้วยจระเข้ปากแม่น้ำที่ดุร้ายจำนวนมาก

เหตุการณ์ลักษณะนี้เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อไม่กี่เดือนก่อนหน้านี้ที่ประเทศอินโดนีเซีย มีการเผยแพร่คลิปวิดีโอที่น่าสยดสยองบันทึกภาพจระเข้กำลังคาบร่างของ เด็กชายมูฮัมหมัด นูร์ อัคบาร์ วัย 15 ปี ถูกจระเข้ได้เข้าจู่โจมเขาขณะกำลังตกปลากับเพื่อน ๆ ที่ริมฝั่งแม่น้ำ

ย้อนกลับไปที่ต้นเหตุของเรื่องราวที่เกิดขึ้น มูฮัมหมัดไม่ฟังคำเตือนของเพื่อนและลงไปล้างเท้าในแม่น้ำ หลังจากถูกจระเข้เข้าจู่โจม เพื่อน ๆ พยายามช่วยชีวิตเขาด้วยการดึงเสื้อ แต่ก็ไม่สามารถสู้แรงของจระเข้ได้ ต่อมาทีมกู้ภัยที่มาถึงได้พบจระเข้ตัวดังกล่าวยังคงคาบร่างของเด็กชายไว้ และจำเป็นต้องยิงจระเข้เพื่อให้มันยอมปล่อยร่างของเด็กชาย

ข้อมูลจาก : dailymail

เผยแพร่: 08 ต.ค. 2568 22:00 น.| อัปเดต: 08 ต.ค. 2568 14:30 น.
