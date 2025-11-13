“ราชินีคริปโต” เตรียมนอนคุกยาว หลังโกยเงินชาวจีนหลักแสนล้าน หนีเสวยสุขในลอนดอน

ข่าวต่างประเทศ

เผยแพร่: 13 พ.ย. 2568 21:00 น.| อัปเดต: 13 พ.ย. 2568 13:19 น.
ทางการอังกฤษตัดสินจำคุก เฉียน จือหมิน เจ้าของฉายา “ราชินีคริปโต” 11 ปี 8 เดือน หลังฉ้อโกงเงินชาวจีนหลายแสนคน รวมมูลค่า 1.8 แสนล้านบาท ก่อนหนีมาอยู่ลอนดอน

หญิงสาวที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้อยู่เบื้องหลังการซื้อสกุลเงินดิจิทัลมูลค่าหลายพันล้านปอนด์ ด้วยเงินที่ฉ้อโกงมาจากผู้สูงอายุชาวจีนหลายพันคน ได้ถูกศาลอังกฤษตัดสินจำคุกเป็นเวลา 11 ปี 8 เดือน ในข้อหาฟอกเงิน

ผู้พิพากษา แซลลี-แอนน์ เฮลส์ แห่งศาล Southwark Crown Court กล่าวกับ เฉียน จือหมิน (Qian Zhimin) วัย 47 ปี ว่าเธอคือผู้อยู่เบื้องหลังการก่ออาชญากรรมนี้ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงสิ้นสุด… แรงจูงใจของคุณคือความโลภอย่างแท้จริง

เฉียน จือหมิน หลบหนีออกจากประเทศจีนด้วยหนังสือเดินทางปลอมในปี 2017 หลังจากตำรวจจีนเริ่มสืบสวนเธอ และย้ายมาอาศัยอยู่ในคฤหาสน์หรูในย่านแฮมป์สเตด ทางตอนเหนือของลอนดอน ด้วยค่าเช่ากว่า 17,000 ปอนด์ต่อเดือน (ประมาณ 720,000 บาท)

หนึ่งปีต่อมา ตำรวจนครบาลลอนดอนได้บุกค้นคฤหาสน์ของเธอ และทำการยึดสกุลเงินดิจิทัลครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของสหราชอาณาจักร ที่ในปัจจุบันมีมูลค่าหลายพันล้านปอนด์

เฉียน จือหมิน ก่อตั้งบริษัทชื่อ Lantian Gerui หรือ Bluesky Greet ในประเทศจีน โดยอ้างว่าใช้เงินลงทุนของผู้เสียหายไปขุด Bitcoin และลงทุนในอุปกรณ์เทคโนโลยีบุกเบิก แต่ในความเป็นจริง เธอได้ยักยอกเงินทุนทั้งหมด โดยใช้คำมั่นสัญญาผลตอบแทนสูงเพื่อดึงดูดนักลงทุนรายใหม่เข้าสู่แผนการนี้ ซึ่งเหยื่อส่วนใหญ่เป็นชาวจีนวัยกลางคนและผู้สูงอายุกว่า 120,000 คน

เงินฝากทั้งหมดมีมูลค่ามากกว่า 4 หมื่นล้านหยวน (ประมาณ 2 แสนล้านบาท) โดยแผนการตลาดของบริษัทเน้นการใช้ความรู้สึกโดดเดี่ยวของผู้สูงอายุ เช่น การเขียนบทกวีเกี่ยวกับการรักผู้สูงอายุราวกับรักแรก

นายหยู หนึ่งในผู้เสียหายเล่าว่า เขากับภรรยาลงทุนไปรวม 120,000 หยวน และถูกหลอกว่าจะได้กำไร 200% ภายในสองปีครึ่ง หนำซ้ำการฉ้อโกงในครั้งนี้ยังนำไปสู่การหย่าร้างของเขากับภรรยา “พวกเขาทำให้ความฝันของเราพองโต… จนเราสูญเสียการควบคุมตัวเองทั้งหมด” นายหยูกล่าว

เพื่อจ่ายค่าใช้จ่ายที่สูงลิ่วในลอนดอน เฉียน จือหมิน ได้ปลอมตัวเป็นทายาทค้าเพชรและของเก่า และว่าจ้าง เหวิน เจี้ยน อดีตพนักงานร้านอาหาร เป็นผู้ช่วยส่วนตัว เพื่อแปลง Bitcoin เป็นสินทรัพย์อื่น โดยเหวิน เจี้ยน ซึ่งถูกจำคุก 6 ปีเมื่อปีที่แล้ว ฐานฟอกเงิน ให้การว่า เฉียนใช้เวลาส่วนใหญ่นอนอยู่บนเตียง เล่นเกม และซื้อของออนไลน์

นอกจากนี้ เฉียนยังมีแผนการที่ทะเยอทะยานอย่างมาก โดยสมุดบันทึกของเธอระบุแผนการจัดตั้งธนาคารระหว่างประเทศ, ซื้อปราสาทในสวีเดน, และที่น่าตกใจที่สุดคือการเป็นราชินีของ Liberland (ประเทศจำลองที่ไม่มีการรับรอง) ภายในปี 2022

ปัจจุบันสกุลเงินดิจิทัลที่ถูกยึดได้มีมูลค่าเพิ่มขึ้นกว่า 20 เท่า นับตั้งแต่เฉียนเดินทางมาถึงอังกฤษ ชะตากรรมของเงินเหล่านี้จะถูกตัดสินโดยคดีแพ่งที่เกี่ยวข้องกับการยึดทรัพย์ที่ได้มาจากการกระทำผิดกฎหมาย ซึ่งทนายความหลายรายกล่าวว่า มีผู้เสียหายชาวจีนหลายพันคนเตรียมยื่นคำร้องเพื่อขอรับเงินคืน แต่กระบวนการอาจซับซ้อน เนื่องจากผู้เสียหายหลายรายไม่ได้โอนเงินเข้าบริษัทของเฉียนโดยตรง

อย่างไรก็ตาม มีความกังวลว่า หากมีเงินเหลือหลังจากการชดเชยแล้ว เงินส่วนที่เหลือตามปกติจะตกเป็นของรัฐบาลสหราชอาณาจักร

อ้างอิง : www.bbc.com

 

