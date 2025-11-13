นักร้องดัง ร่ำไห้แจ้งข่าว ลูกชายเสียชีวิตกะทันหัน ที่เยอรมัน แฟนเพลงร่วมอาลัย

ข่าวดาราบันเทิง

เผยแพร่: 13 พ.ย. 2568 20:30 น.| อัปเดต: 13 พ.ย. 2568 14:55 น.
แหม่ม ปานามา นักร้องดัง ร่ำไห้แจ้งข่าวเศร้า ฟักทอง ปานามา ลูกชายเสียชีวิตกะทันหัน ที่เยอรมัน เผยสาเหตุสลด คนในวงการและแฟนเพลงร่วมอาลัย

เรียกได้ว่าเป็นการสูญเสียที่ไม่ทันได้ตั้งตัว สำหรับ แหม่ม ปานามา นักร้องวงดัง ที่ออกมาแจ้งข่าวเศร้าหลังสูญเสียลูกชาย ฟักทอง ปานามา หรือ ฟักทอง ยิ้มหวาน ไปอย่างกะทันหัน ที่เยอรมัน ท่ามกลางคอมเมนต์ของคนในวงการเพลง รวมถึงแฟนคลับร่วมแสดงความอาลัยกันอย่างต่อเนื่อง

แหม่ม ปานามา ได้โพสต์ข้อความแจ้งข่าวการสูญเสียในครั้งนี้ผ่านทางหน้าเฟซบุ๊กส่วนตัว พร้อมเผยสาเหตุการเสียชีวิตของลูกชายเอาไว้ด้วย ระบุว่า “ฟักทองตื่นได้ไหมเเม่จะอยู่ไงมึงมาตายทิ้งเเม่ไปเเบบตั้งหลักไม่ทัน

การเดินทางของเราเเม่ลูกจะสิ้นสุดจิงเหรอทองนี่ทองเพิ่งหายไป 18 ชม. เองทำไมมันนานจังทองเเอบไปนอนตรงไหนอิกนี่ให้เเม่หารีบกลับมาได้ไหมแม่ใจจะขาดเราอยูเมืองนอกกัน 2 คนตลอดนี่นอนก็หัวชนกันฟังเสียงกรน ต่อไปเเม่จะอยู่กะใคร

หลายคนห่วงใย เสียใจ กับน้องฟักทองปานามา ที่จากเราไปจากสาเหตุนอนหลับ บ้านเราเขาเรียก ไหลตาย 1 ในล้านที่เสียชิวิตเเบบนี้ มีน้อง ๆ ให้กำลังใจพี่เเหม่ม บอกทองไปสบาย หลับสบาย ไปเป็นดาวบนฟ้าคงจิง เพราะทองไม่เคยทำร้ายใคร ยิ้มเก่ง จริงใจ มีน้ำใจ รักเพื่อนร่วมงาน รักครอบครัวเเละเเม่มาก #เเม่รักทองสุดหัวใจนะลูกต่อไปเเม่ร้องใครจะดีดกีต้าร์รู้ว่าร้องปรับคีย์เเค่ละเพลงไง #ขอให้เราได้เจอกันในชาติหน้านะเเม่จะบอกทองทุกวันว่าเเม่รักทองเเล้วเราจะมาเกิดอยู่เยอรมันกันนะทอง”

แฟนเพลงร่วมแสดงความอาลัย

อ้างอิงจาก : FB จรินทร์ธร เเหม่ม ชนะธีรโรจน์

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

