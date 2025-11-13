นักร้องดัง ร่ำไห้แจ้งข่าว ลูกชายเสียชีวิตกะทันหัน ที่เยอรมัน แฟนเพลงร่วมอาลัย

แหม่ม ปานามา นักร้องดัง ร่ำไห้แจ้งข่าวเศร้า ฟักทอง ปานามา ลูกชายเสียชีวิตกะทันหัน ที่เยอรมัน เผยสาเหตุสลด คนในวงการและแฟนเพลงร่วมอาลัย
เรียกได้ว่าเป็นการสูญเสียที่ไม่ทันได้ตั้งตัว สำหรับ แหม่ม ปานามา นักร้องวงดัง ที่ออกมาแจ้งข่าวเศร้าหลังสูญเสียลูกชาย ฟักทอง ปานามา หรือ ฟักทอง ยิ้มหวาน ไปอย่างกะทันหัน ที่เยอรมัน ท่ามกลางคอมเมนต์ของคนในวงการเพลง รวมถึงแฟนคลับร่วมแสดงความอาลัยกันอย่างต่อเนื่อง
แหม่ม ปานามา ได้โพสต์ข้อความแจ้งข่าวการสูญเสียในครั้งนี้ผ่านทางหน้าเฟซบุ๊กส่วนตัว พร้อมเผยสาเหตุการเสียชีวิตของลูกชายเอาไว้ด้วย ระบุว่า “ฟักทองตื่นได้ไหมเเม่จะอยู่ไงมึงมาตายทิ้งเเม่ไปเเบบตั้งหลักไม่ทัน
การเดินทางของเราเเม่ลูกจะสิ้นสุดจิงเหรอทองนี่ทองเพิ่งหายไป 18 ชม. เองทำไมมันนานจังทองเเอบไปนอนตรงไหนอิกนี่ให้เเม่หารีบกลับมาได้ไหมแม่ใจจะขาดเราอยูเมืองนอกกัน 2 คนตลอดนี่นอนก็หัวชนกันฟังเสียงกรน ต่อไปเเม่จะอยู่กะใคร
หลายคนห่วงใย เสียใจ กับน้องฟักทองปานามา ที่จากเราไปจากสาเหตุนอนหลับ บ้านเราเขาเรียก ไหลตาย 1 ในล้านที่เสียชิวิตเเบบนี้ มีน้อง ๆ ให้กำลังใจพี่เเหม่ม บอกทองไปสบาย หลับสบาย ไปเป็นดาวบนฟ้าคงจิง เพราะทองไม่เคยทำร้ายใคร ยิ้มเก่ง จริงใจ มีน้ำใจ รักเพื่อนร่วมงาน รักครอบครัวเเละเเม่มาก #เเม่รักทองสุดหัวใจนะลูกต่อไปเเม่ร้องใครจะดีดกีต้าร์รู้ว่าร้องปรับคีย์เเค่ละเพลงไง #ขอให้เราได้เจอกันในชาติหน้านะเเม่จะบอกทองทุกวันว่าเเม่รักทองเเล้วเราจะมาเกิดอยู่เยอรมันกันนะทอง”
อ้างอิงจาก : FB จรินทร์ธร เเหม่ม ชนะธีรโรจน์
ติดตาม The Thaiger บน Google News: