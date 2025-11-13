กัมพูชา ยื่นเรื่องด่วนถึง UN จี้ไทยรับผิดชอบ อ้างโจมตีพลเรือน ทั้งบาดเจ็บ-เสียชีวิต
กัมพูชา ยื่นคำร้องเร่งด่วน ถึงข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติและอาเซียน กล่าวหาทหารไทยใช้กำลังโจมตีพลเรือนในดินแดนกัมพูชา จนมีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต
13 พฤศจิกายน 2568 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนกัมพูชา (CHRC) ได้ยื่นคำร้องเร่งด่วนไปยังหน่วยงานระดับโลกและภูมิภาคหลายแห่ง ทั้งสำนักงานข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (OHCHR) และสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติอิสระในภูมิภาคอาเซียน เพื่อกล่าวหาว่ากองกำลังทหารไทยใช้กำลังอาวุธโจมตีพลเรือนกัมพูชา
เหตุการณ์ที่ถูกกล่าวอ้างเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2568 ในดินแดนกัมพูชา บริเวณหมู่บ้านเปรยจัน จ.โอเบยจวน จ.บันทายมีชัย ซึ่งเป็นเหตุให้มีประชาชนชาวกัมพูชาเสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนกัมพูชายืนยันว่า การกระทำต่อพลเรือนครั้งนี้ถือเป็นการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศอย่างร้ายแรงหลายฉบับ ไม่ว่าจะเป็นกฎบัตรสหประชาชาติ, ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (UDHR), กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (ICCPR) และอนุสัญญาต่อต้านการทรมาน (CAT)
ยิ่งไปกว่านั้น การกระทำดังกล่าวยังถูกระบุว่า ละเมิดแถลงการณ์ร่วมกัวลาลัมเปอร์ ซึ่งเป็นข้อตกลงสันติภาพระหว่างกัมพูชาและไทยที่เพิ่งลงนามไปเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2568 โดยมีประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ และนายกรัฐมนตรีอันวาร์ อิบราฮิม แห่งมาเลเซียร่วมเป็นสักขีพยาน
ในคำร้องเร่งด่วนที่ยื่นต่อข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนกัมพูชา ได้เรียกร้อง 7 ข้อ ได้แก่
1. ให้ประเทศไทยยุติการปฏิบัติการทางทหารที่เป็นปรปักษ์ทั้งหมดและรับประกันความปลอดภัยของพลเรือน
2. ให้มีการสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมครั้งนี้อย่างเป็นอิสระ และนำตัวผู้กระทำผิดมาลงโทษ
3. ให้มีการดูแลรักษาพยาบาล ชดเชยเยียวยาแก่เหยื่อและครอบครัวอย่างเร่งด่วน
4. ให้เสริมสร้างมาตรการป้องกัน และปฏิบัติตามเนื้อหาในปฏิญญาสันติภาพอย่างเต็มที่
5. ให้นำประเด็นนี้เข้าสู่ที่ประชุมคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ
6. ให้จัดตั้งคณะผู้แทนค้นหาข้อเท็จจริงของสหประชาชาติ เพื่อประเมินสถานการณ์
7. ให้ประเทศไทยปล่อยตัวและส่งทหารกัมพูชาทั้ง 18 นาย กลับประเทศทันทีโดยไม่มีเงื่อนไข
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนกัมพูชาย้ำว่า การยื่นเรื่องครั้งนี้เพื่อเรียกร้องให้ประชาคมโลกเรียกร้องให้ประเทศไทยรับผิดชอบอย่างเต็มที่ และใช้มาตรการเร่งด่วนเพื่อคืนความยุติธรรมแก่เหยื่อและคุ้มครองพลเรือนทั้งหมดตามแนวชายแดน
