จำได้ไหม “อาม่าโดนถีบ” งานเข้าไม่หยุด โดนฟ้อง “ใช้ร่มฟาดเด็กหญิง” แย่งที่นั่งรถไฟ

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 12 พ.ย. 2568 19:15 น.| อัปเดต: 12 พ.ย. 2568 17:48 น.
127
จำได้ไหม "อาม่าโดนถีบ" งานเข้าไม่หยุด โดนฟ้อง "ใช้ร่มฟาดเด็กหญิง" แย่งที่นั่งรถไฟ

12 พฤศจิกายน 2568 – ความคืบหน้าคดี อาม่าเจิง หญิงชราผมขาววัย 73 ปี ที่เพิ่งเป็นไวรัลโด่งดังไปทั่วโลก จากเหตุทะเลาะวิวาทบนรถไฟฟ้าไทเป (MRT) แย่งที่นั่งพิเศษจนโดนสาวประเภทสองถีบหงายหลัง ล่าสุด สำนักข่าวไต้หวันรายงานว่า อัยการไทเปได้สั่งฟ้อง อาม่าในคดีอาญาอีกคดีหนึ่ง

คดีล่าสุดนี้ เป็นคดีเก่าที่เคยก่อไว้เมื่อปี 2567ฐานเจตนาทำร้ายร่างกายเด็ก ด้วยการใช้ร่มทำร้ายฟาดเด็กหญิงคนหนึ่ง เพื่อแย่งที่นั่งพิเศษ (Priority Seat) บนรถไฟฟ้า เคสคล้ายๆ เจอล่าสุด

ก่อนหน้านี้อาม่าเจิงเพิ่งกลายเป็นข่าวดังเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2568 หลังจากพยายามไล่ สาวประเภทสองให้ลุกจากที่นั่งพิเศษ และใช้ถุงฟาด กระทั่งอีกฝ่ายไม่ทน เตะสวนกลับไปจนอาม่ากระเด็นไปนั่งอีกฝั่ง จนกลายเป็นไวรัลคลิป

จากการสอบสวนเหตุการณ์นั้น ทำให้ตำรวจไต้หวันพบว่าอาม่ามีสถานะเป็น “บุคคลตามหมายจับ” ในคดีลักทรัพย์ ซึ่งเธอได้ไปดำเนินการจ่ายค่าปรับส่วนที่เหลือ 15,000 ดอลลาร์ไต้หวัน เพื่อจบคดีลักทรัพย์นั้นไปแล้ว

อย่างไรก็ตาม คดีที่ถูกสั่งฟ้องในวันนี้ (10 พ.ย. ตามเวลาท้องถิ่น) เป็นอีกคดีหนึ่งที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2567 อาม่าเจิงโดยสารรถไฟฟ้า MRT สายสีส้ม (สายจงเหอ-ซินหลู) เธอไม่พอใจที่เห็นพ่อลูกคู่หนึ่งนั่งอยู่บนที่นั่งพิเศษ และไม่ยอมลุกให้

รายงานระบุว่า อาม่าเจิงได้ใช้ “ร่ม” ที่ถือมา ตีไปที่ขาขวาของเด็กหญิงคนดังกล่าว จนได้รับบาดเจ็บ (บาดแผลฟกช้ำ) ผู้เป็นพ่อจึงได้เข้าแจ้งความดำเนินคดี แต่อาม่าไม่เคยไปรายงานตัวตามหมายเรียกของศาล จนถูกออกหมายจับในคดีทำร้ายร่างกายนี้ด้วย

ล่าสุด อัยการจึงได้รวบรวมพยานหลักฐานและมีความเห็นสั่งฟ้อง “อาม่าเจิง” ในข้อหาเจตนาทำร้ายร่างกายเด็ก ซึ่งเธอจะต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมต่อไป

