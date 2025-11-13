รวบหนุ่มจีนชื่อคล้ายดาราใหญ่ แฟนคลับเกือบช็อก ! หนีกบดานขอนแก่น
เกือบนึกว่าเป็น คนเล็กหนีคดีใหญ่ หลังตำรวจท่องเที่ยวขอนแก่น บุกตะคุบตัว โจว ซิงฉือ อายุ 35 ปี หนุ่มจีนชื่อไปตรงกับดาราดังแดนมังกร พฤติการณ์สุดแสบหนีหมายจับอินเตอร์โพลย่องกบดานกลางเมืองไดโนเสาร์บ้านเรา
วานนี้ (12 พ.ย.68) ตำรวจท่องเที่ยวขอนแก่นได้สนธิกำลังร่วมชุดปฏิบัติการสืบสวนปราบปราม ตม.จว.ขอนแก่น ตำรวจท่องเที่ยว จว.ขอนแก่น เข้าทำการจับกุม โจว ซิงฉือ อายุ 35 ปี ขณะหลบซ่อนตัวภายในคอนโดชื่อดังใจกลางเมืองขอนแก่น หมายจับจากกระทรวงความมั่นคงแห่งเมืองจู่เจียง แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ในข้อหา “ฉ้อโกง” และตำรวจสากล ก่อนทำการควบคุมตัวมาสอบสวน ที่ กก.ตม.จว.ขอนแก่น
ทั้งนี้ พ.ต.อ.ปิยะพงษ์ เอนสาร ผกก.1 บก.ทท.2 เปิดเผยเบื้องต้นนั้น เจ้าหน้าที่ได้ส่งตัวผู้ต้องหาไปดำเนินการตามกฎหมาย โดยแจ้งให้นายโจทราบว่า ต้องถูกเพิกถอนการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรและจะคุมตัวส่งกลับไปยังประเทศจีน บ้านเกิด โดยปัจุบันประสานสถานกงสุลใหญ่และสถานทูตจีน รวมถึง “อินเตอร์โพล” เรียบร้อยแล้ว.
