แรงงานเขมร วอนนายกฯ ทบทวน ยกเลิกต่อใบอนุญาตทำงาน โอดเดือดร้อนหนัก
แรงงานสาวชาวกัมพูชา ร้องขอให้นายกฯ “อนุทิน” ทบทวนคำสั่งยกเลิกการต่อใบอนุญาตทำงาน หลังได้รับผลกระทบจากความตึงเครียดชายแดน
เว็บไซต์ โหนกระแส รายงานว่า แรงงานสาวชาวกัมพูชา ซึ่งเป็นพนักงานของรีสอร์ตแห่งหนึ่งใน ต.เกาะช้าง อ.เกาะช้าง จ.ตราด ออกมาเปิดเผยความเดือดร้อน หลังจากนายกรัฐมนตรีไทยสั่งให้ยกเลิกการต่อใบอนุญาตทำงานของแรงงานกัมพูชาที่เข้ามาทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ในกรณีใบอนุญาตกำลังจะหมดอายุ คำสั่งดังกล่าวทำให้แรงงานชาวกัมพูชาที่เข้ามาอย่างถูกกฎหมายต้องเดือดร้อนอย่างหนัก
แรงงานกัมพูชาจำนวนไม่น้อยทำงานอยู่เกาะช้างมานานกว่า 10 ปีแล้ว พวกตนมีความสุขกับงาน มีรายได้ดี จึงได้ต่อใบอนุญาตทำงานมาโดยตลอดทุก 2 ปี การที่จู่ ๆ นายกรัฐมนตรีไทยสั่งไม่อนุญาตให้ต่อใบอนุญาต และสั่งปิดชายแดนแบบเข้าออกไม่ได้ ทำให้แรงงานกลุ่มนี้ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรต่อไป
แรงงานทุกคนยืนยันว่า พวกตนไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ กับสถานการณ์ความขัดแย้งบริเวณชายแดน ซึ่งปัญหาทั้งหมดเกิดจากผู้นำของทั้งสองประเทศ ความเดือดร้อนจึงมาตกอยู่กับประชาชนที่ไม่ได้รู้เห็นหรือเกี่ยวข้องเลย
แรงงานสาวชาวกัมพูชาคนนี้จึงอยากขอร้องนายกรัฐมนตรีไทยให้ยกเลิกคำสั่งดังกล่าว และให้แรงงานที่เข้ามาทำงานแบบถูกกฎหมายได้ทำงานต่อไป พร้อมกันนี้ยังขอร้องรัฐบาลกัมพูชาให้ยุติความขัดแย้ง และเลิกสร้างปัญหาให้กับประชาชนและประเทศชาติ
