เช็กรายชื่อ แต่งตั้งข้าราชการ กระทรวงมหาดไทย “นฤชา” นั่งอธิบดีกรมการปกครอง
ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศสำนักนายกฯ แต่งตั้ง ขรก.มหาดไทย 45 คน นฤชา โฆษาศิวิไลซ์ นั่งอธิบดีกรมการปกครอง พรพจน์ เพ็ญพาส อธิบดีที่ดิน ธีรพัฒน์ คัชมาตย์” อธิบดี ปภ.
12 พ.ย.2568 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงมหาดไทย พ้นจากตําแหน่ง และแต่งตั้งให้ดำรงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จํานวน 45 คน ดังนี้
1. นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม พ้นจากผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา แต่งตั้งดำรงตำแหน่ง รองปลัดกระทรวง
2. นายโชตินรินทร์ เกิดสม พ้นจากผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา แต่งตั้งดำรงตำแหน่ง รองปลัดกระทรวง
3. นายภาสกร บุญญลักษม์ พ้นจากผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง แต่งตั้งดำรงตำแหน่ง รองปลัดกระทรวง
4. นายชรินทร์ ทองสุข พ้นจากผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น แต่งตั้งดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง
5. นายชำนาญ ชื่นตา พ้นจากผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี แต่งตั้งดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง
6. นายทศพล เผื่อนอุดม พ้นจากผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ แต่งตั้งดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง
7. นายศักระ กปิลกาญจน์ พ้นจากผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล แต่งตั้งดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง
8. นายสมภพ สมิตะสิริ พ้นจากผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย แต่งตั้งดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง
9. นายสุพจน์ ภูติเกียรติขจร พ้นจากผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง แต่งตั้งดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง
10. นายอธิสรรค์ อินทร์ตรา พ้นจากผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี แต่งตั้งดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง
11. นายนฤชา โฆษาศิวิไลซ์ พ้นจากผู้ตรวจราชการกระทรวง แต่งตั้งดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมการปกครอง
12. นายสยาม ศิริมงคล พ้นจากผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ แต่งตั้งดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
13. นายพรพจน์ เพ็ญพาส พ้นจากรองปลัดกระทรวง แต่งตั้งดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมที่ดิน
14. นายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ พ้นจากผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี แต่งตั้งดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
15. นายธีรุตม์ ศุภวิบูลย์ผล พ้นจากผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี แต่งตั้งดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
16. นายอังกูร ศีลาเทวากูล พ้นจากผู้ตรวจราชการกระทรวง แต่งตั้งดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่
17. นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี พ้นจากอธิบดีกรมที่ดิน แต่งตั้งดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น
18. นายชูชีพ พงษ์ไชย พ้นจากรองปลัดกระทรวง แต่งตั้งดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย
19. นายรัฐพล นราดิศร พ้นจากผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย แต่งตั้งดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
20 นายพิริยะ ฉันทดิลก พ้นจากผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี แต่งตั้งดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด
21. ว่าที่ พ.ต.อดิศักดิ์ น้อยสุวรรณ พ้นจากผู้ตรวจราชการกระทรวง แต่งตั้งดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม
22. นายอนุพงศ์ สุขสมนิตย์ พ้นจากผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ แต่งตั้งดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
23. น.ส.ชุติพร เสชัง พ้นจากผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน แต่งตั้งดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์
24. นายเชษฐา โมสิกรัตน์ พ้นจากอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย แต่งตั้งดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี
25. นายวีระพันธ์ ดีอ่อน พ้นจากผู้ตรวจราชการกระทรวง แต่งตั้งดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
26. นายชวนินทร์ วงศ์สถิตจิรกาล พ้นจากผู้ตรวจราชการกระทรวง แต่งตั้งดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
27. นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ พ้นจากผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี แต่งตั้งดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก
28. ร.ต.ท.ภพชนก ชลานุเคราะห์ พ้นจากอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น แต่งตั้งดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี
29. นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร พ้นจากอธิบดีกรมการปกครอง แต่งตั้งดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต
30. นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต พ้นจากผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง แต่งตั้งดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน
31. นายไตรภพ วงศ์ไตรรัตน์ พ้นจากผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี แต่งตั้งดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง
32. นายวิวัฒน์ อินทร์ไทยวงศ์ พ้นจากผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน แต่งตั้งดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
33. นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต พ้นจากผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ แต่งตั้งดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ
34. นางรณิดา เหลืองฐิติสกุล พ้นจากผู้ตรวจราชการกระทรวง แต่งตั้งดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร
35. นายรัฐศาสตร์ ชิดชู พ้นจากผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ แต่งตั้งดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา
36. นายศุภมิตร ชิณศรี พ้นจากผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ แต่งตั้งดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ
37. นายณัฐพงษ์ สงวนจิตร พ้นจากผู้ว่าราชการจังหวัดตราด แต่งตั้งดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี
38. นายจุมพฏ วรรณฉัตรสิริ พ้นจากรองปลัดกระทรวง แต่งตั้งดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี
39. นายศรัณย์ศักดิ์ ศรีเครือเนตร พ้นจากผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต แต่งตั้งดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย
40. นายสุรศักดิ์ อักษรกุล พ้นจากอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน แต่งตั้งดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
41. นายนที มนตริวัต พ้นจากผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท แต่งตั้งดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง
42. นายสันติ รังษิรจิ พ้นจากผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา แต่งตั้งดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์
43. นายสมบัติ ไตรศักดิ์ พ้นจากผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี แต่งตั้งดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
44.นายณรงค์ เทพเสนา พ้นจากผู้ตรวจราชการกระทรวง แต่งตั้งดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี
45. นายชูศักดิ์ รู้ยิ่ง พ้นจากผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร แต่งตั้งดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 12 พ.ย.2568 เป็นต้นไป โดยมีนายอนุทิน ชาญวีรกูล เป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
