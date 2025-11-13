ข่าวการเมือง

เช็กรายชื่อ แต่งตั้งข้าราชการ กระทรวงมหาดไทย “นฤชา​” นั่ง​อธิบดีกรมการปกครอง​

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 13 พ.ย. 2568 09:09 น.| อัปเดต: 13 พ.ย. 2568 09:09 น.
62
19 แอป ราชกิจจา
แฟ้มภาพ

ราชกิจจาฯ เผยแพร่​ประกาศสำนักนายกฯ แต่งตั้ง ขรก.มหาดไทย​ ​45 คน​ นฤชา​ โฆษาศิวิไลซ์ นั่ง​อธิบดีกรมการปกครอง​ พรพจน์​ เพ็ญพาส อธิบดีที่ดิน​ ธีรพัฒน์ คัชมาตย์” อธิบดี ปภ.

12 พ.ย.2568 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่​ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงมหาดไทย พ้นจากตําแหน่ง และแต่งตั้งให้ดำรงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จํานวน 45 คน ดังนี้

1. นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม พ้นจากผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา แต่งตั้งดำรงตำแหน่ง รองปลัดกระทรวง
2. นายโชตินรินทร์ เกิดสม พ้นจากผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา แต่งตั้งดำรงตำแหน่ง รองปลัดกระทรวง
3. นายภาสกร บุญญลักษม์ พ้นจากผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง แต่งตั้งดำรงตำแหน่ง รองปลัดกระทรวง
4. นายชรินทร์ ทองสุข พ้นจากผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น แต่งตั้งดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง
5. นายชำนาญ ชื่นตา พ้นจากผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี แต่งตั้งดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง
6. นายทศพล เผื่อนอุดม พ้นจากผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ แต่งตั้งดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง
7. นายศักระ กปิลกาญจน์ พ้นจากผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล แต่งตั้งดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง
8. นายสมภพ สมิตะสิริ พ้นจากผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย แต่งตั้งดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง
9. นายสุพจน์ ภูติเกียรติขจร พ้นจากผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง แต่งตั้งดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง
10. นายอธิสรรค์ อินทร์ตรา พ้นจากผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี แต่งตั้งดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง

11. นายนฤชา โฆษาศิวิไลซ์ พ้นจากผู้ตรวจราชการกระทรวง แต่งตั้งดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมการปกครอง
12. นายสยาม ศิริมงคล พ้นจากผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ แต่งตั้งดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
13. นายพรพจน์ เพ็ญพาส พ้นจากรองปลัดกระทรวง แต่งตั้งดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมที่ดิน
14. นายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ พ้นจากผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี แต่งตั้งดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
15. นายธีรุตม์ ศุภวิบูลย์ผล พ้นจากผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี แต่งตั้งดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
16. นายอังกูร ศีลาเทวากูล พ้นจากผู้ตรวจราชการกระทรวง แต่งตั้งดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่
17. นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี พ้นจากอธิบดีกรมที่ดิน แต่งตั้งดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น
18. นายชูชีพ พงษ์ไชย พ้นจากรองปลัดกระทรวง แต่งตั้งดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย
19. นายรัฐพล นราดิศร พ้นจากผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย แต่งตั้งดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
20 นายพิริยะ ฉันทดิลก พ้นจากผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี แต่งตั้งดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด

21. ว่าที่ พ.ต.อดิศักดิ์ น้อยสุวรรณ พ้นจากผู้ตรวจราชการกระทรวง แต่งตั้งดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม
22. นายอนุพงศ์ สุขสมนิตย์ พ้นจากผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ แต่งตั้งดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
23. น.ส.ชุติพร เสชัง พ้นจากผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน แต่งตั้งดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์
24. นายเชษฐา โมสิกรัตน์ พ้นจากอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย แต่งตั้งดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี
25. นายวีระพันธ์ ดีอ่อน พ้นจากผู้ตรวจราชการกระทรวง แต่งตั้งดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
26. นายชวนินทร์ วงศ์สถิตจิรกาล พ้นจากผู้ตรวจราชการกระทรวง แต่งตั้งดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
27. นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ พ้นจากผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี แต่งตั้งดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก
28. ร.ต.ท.ภพชนก ชลานุเคราะห์ พ้นจากอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น แต่งตั้งดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี
29. นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร พ้นจากอธิบดีกรมการปกครอง แต่งตั้งดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต
30. นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต พ้นจากผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง แต่งตั้งดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน

31. นายไตรภพ วงศ์ไตรรัตน์ พ้นจากผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี แต่งตั้งดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง
32. นายวิวัฒน์ อินทร์ไทยวงศ์ พ้นจากผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน แต่งตั้งดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
33. นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต พ้นจากผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ แต่งตั้งดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ
34. นางรณิดา เหลืองฐิติสกุล พ้นจากผู้ตรวจราชการกระทรวง แต่งตั้งดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร
35. นายรัฐศาสตร์ ชิดชู พ้นจากผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ แต่งตั้งดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา
36. นายศุภมิตร ชิณศรี พ้นจากผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ แต่งตั้งดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ
37. นายณัฐพงษ์ สงวนจิตร พ้นจากผู้ว่าราชการจังหวัดตราด แต่งตั้งดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี
38. นายจุมพฏ วรรณฉัตรสิริ พ้นจากรองปลัดกระทรวง แต่งตั้งดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี
39. นายศรัณย์ศักดิ์ ศรีเครือเนตร พ้นจากผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต แต่งตั้งดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย
40. นายสุรศักดิ์ อักษรกุล พ้นจากอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน แต่งตั้งดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

41. นายนที มนตริวัต พ้นจากผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท แต่งตั้งดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง
42. นายสันติ รังษิรจิ พ้นจากผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา แต่งตั้งดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์
43. นายสมบัติ ไตรศักดิ์ พ้นจากผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี แต่งตั้งดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
44.นายณรงค์ เทพเสนา พ้นจากผู้ตรวจราชการกระทรวง แต่งตั้งดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี
45. นายชูศักดิ์ รู้ยิ่ง พ้นจากผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร แต่งตั้งดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 12 พ.ย.2568 เป็นต้นไป โดยมีนายอนุทิน ชาญวีรกูล เป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าว

ผู้ว่าฯ บันเตียเมียนเจย นำคณะ AOT เยี่ยมคนเจ็บ ICU โบ้ยทหารไทยยิงพลเรือน

4 นาที ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ไทย พบ สิงคโปร์ ดูบอลสด ฟุตบอลกระชับมิตร วันที่ 13 พ.ย. 68

4 นาที ที่แล้ว
ช่อ พรรณิการ์ ซัด นายกฯ อนุทิน ไร้สติ! ฉีกสัญญาเขมร ลั่นตกหลุมพราง ฮุนเซน เต็มๆ ข่าว

ช่อ พรรณิการ์ ซัด นายกฯ อนุทิน ไร้สติ! ฉีกสัญญาเขมร ลั่นตกหลุมพราง ฮุนเซน เต็มๆ

14 นาที ที่แล้ว
หวยลาว

อัปเดตรางวัล หวยลาว 12/11/68 เช็กทุกรางวัลย้อนหลัง ส่องสถิติ 11 งวดล่าสุด

25 นาที ที่แล้ว
ใบเฟิร์น พิมพ์ชนก เปิดใจ หลัง นาย ณภัทร ให้สัมภาษณ์ถึงรักเก่า บันเทิง

ใบเฟิร์น พูดแล้ว เข้าใจ นาย ณภัทร ร่างแหลกสลาย “ทุกอย่างที่ผ่านมาดีเสมอ”

32 นาที ที่แล้ว
ตำรวจสอบสวนกลางแถลงข่าวยึดทรัพย์คดีวัดพระบาทน้ำพุ มูลค่าหมื่นล้านบาท ข่าวอาชญากรรม

ด่วน! ตร.สอบสวนกลาง แถลงยึดทรัพย์คดีวัดพระบาทน้ำพุ โฉนด 411 ฉบับ 2,258 ไร่ รถหรู 60 คัน

35 นาที ที่แล้ว
เพจ Miss Universe แท็กฟิยาตา กัมพูชา ผิดเป็น Miss Universe Thailand บันเทิง

ดราม่าซ้ำ! MOU แท็กรูปผิด นางงามกัมพูชาเป็นไทย เจ้าตัวซัดเจ้าภาพไม่ให้เกียรติ

49 นาที ที่แล้ว
โมเน่ อดแจ้งเกิด ติ๊กต็อกสายตรงหา เมย์ พรีมายา ห้ามเด็กไลฟ์ขายของ-ถือสินค้า บันเทิง

โมเน่ อดแจ้งเกิด ติ๊กต็อกสายตรงหา เมย์ พรีมายา ห้ามเด็กไลฟ์ขายของ-ถือสินค้า

51 นาที ที่แล้ว
อนุทิน เผยในหลวงพระราชินีเยือนจีน ข่าวในพระราชสำนัก

ในหลวง-พระราชินี เสด็จฯ เยือนจีนครั้งประวัติศาสตร์ ย้ำสัมพันธ์ 50 ปี

51 นาที ที่แล้ว
มวย/MMA

เปิดตัวเลขค่าตัว “รถถัง จิตรเมืองนนท์” ไฟต์ชกกับ “น้องโอ๋” ศึก ONE 173 ได้น้อยกว่าเจอทาเครุ

60 นาที ที่แล้ว
Danny Lent ชาวต่างชาติเล่าประสบการณ์เป็น LGBTQ ในไทยที่เต็มไปด้วยความอบอุ่น ข่าว

คลิปนาทีซึ้ง ชาวต่างชาติ เล่าประสบการณ์ เป็น LGBTQ ที่กรุงเทพฯ คนไทย ไม่ถามเพศสภาพ แต่ถาม “กินข้าวหรือยัง”

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
บูรณะราชรถ ราชยาน พระพันปี ข่าว

เตรียมบูรณปฏิสังขรณ์ราชรถ พระยานมาศ ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระพันปีหลวง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
หนุ่มสุดงง ละครเอา &quot;ชื่อจริง-รูปจริง&quot; ไปใช้เป็นคอมเมนต์ทัวร์ลง ถามทนาย &quot;ฟ้องได้ไหม?&quot; ข่าว

หนุ่มสุดงง ละครเอา “ชื่อจริง-รูปจริง” ไปใช้เป็นคอมเมนต์ทัวร์ลง ถามทนาย “ฟ้องได้ไหม?”

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
อนุทินชอบพูดเข้าทางเขมร ข่าวการเมือง

“ทูตรัศม์” กังขา “อนุทิน” ชี้ชอบพูดเข้าทางเขมร หลักฐานชัดโผล่ท้าภาษีทรัมป์

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
แผ่นดินไหววันนี้ 13 พ.ย. 68 ศูนย์กลางฃเกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี ข่าว

แผ่นดินไหววันนี้ เขย่าเกาะสมุย ขนาด 2.4 ประชาชนผวา เสียงดังสนั่น-บ้านสั่น

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
พรรคประชาชน ยัน ไม่ได้ตัด สสร.แต่แพ้โหวตกลไก สภาที่ปรึกษา วอนอย่าเข้าใจผิด ข่าวการเมือง

พรรคประชาชน ยัน ไม่ได้ตัด สสร.แต่แพ้โหวตกลไก สภาที่ปรึกษา วอนอย่าเข้าใจผิด

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ชาวเน็ตส่งกำลังใจ “น้องแต๊งกิ้ว” แข้งเบอร์ 14 ทีมหมอนทอง ป่วยกะทันหัน ต้องนอนรพ.

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ราคาทองรูปพรรณ 13 พ.ย.2568 ราคาทองวันนี้

ราคาทองรูปพรรณ พุ่ง ขายออกบาทละ 65,050 พร้อมเช็กทองคำแท่ง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประวัติ หมอมุกกินเค้ก อินฟลูฯ ดัง เจ้าของรางวัล Rising star จากเวที TikTok Awards บันเทิง

วงในเฉลยปมรักร้าว เป๊ก เศรณี-เพลง ชนม์ทิดา ลือสนั่นมือที่สามไฮโซสาว

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
สมาชิก NewJeans กลับค่าย Ador ครบทั้ง 5 คน บันเทิงเกาหลี

เฮลั่น! NewJeans กลับค่าย ADOR ครบ 5 คน พร้อมสร้างตำนานบทใหม่

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
สิงห์บุรีวิกฤต คันกั้นน้ำที่ อ.อินทร์บุรี พังใกล้ 16.40 น. วานนี้ (12 พ.ย.) น้ำเชี่ยวบ่าเข้าชุมชนกว่า 300 หลัง เจ้าหน้าที่เร่งอพยพด่วน เตือนระวังน้ำมุ่งหน้า สภ.อินทร์บุรี ข่าว

คลิปมวลน้ำคลั่ง! พนังกั้นน้ำวัดปราสาทแตก น้ำท่วมเข้าอำเภออินทร์บุรี 300 หลัง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
แรงงานเขมร วอนนายกฯ ทบทวน ยกเลิกต่อใบอนุญาตทำงาน โอดเดือดร้อนหนัก ข่าว

แรงงานเขมร วอนนายกฯ ทบทวน ยกเลิกต่อใบอนุญาตทำงาน โอดเดือดร้อนหนัก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
โจวซิงฉือ หนุ่มจีนอายุ 35 ปี ข่าวอาชญากรรม

รวบหนุ่มจีนชื่อคล้ายดาราใหญ่ แฟนคลับเกือบช็อก ! หนีกบดานขอนแก่น

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
19 แอป ราชกิจจา ข่าวการเมือง

เช็กรายชื่อ แต่งตั้งข้าราชการ กระทรวงมหาดไทย “นฤชา​” นั่ง​อธิบดีกรมการปกครอง​

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจไทยในยุคดิจิทัลการเปลี่ยนผ่านสู่อนาคตใหม่ของประเทศ เทคโนโลยี

เศรษฐกิจไทยในยุคดิจิทัลการเปลี่ยนผ่านสู่อนาคตใหม่ของประเทศ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 13 พ.ย. 2568 09:09 น.| อัปเดต: 13 พ.ย. 2568 09:09 น.
62
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ผู้ว่าฯ บันเตียเมียนเจย นำคณะ AOT เยี่ยมคนเจ็บ ICU โบ้ยทหารไทยยิงพลเรือน

เผยแพร่: 13 พฤศจิกายน 2568

ไทย พบ สิงคโปร์ ดูบอลสด ฟุตบอลกระชับมิตร วันที่ 13 พ.ย. 68

เผยแพร่: 13 พฤศจิกายน 2568
ช่อ พรรณิการ์ ซัด นายกฯ อนุทิน ไร้สติ! ฉีกสัญญาเขมร ลั่นตกหลุมพราง ฮุนเซน เต็มๆ

ช่อ พรรณิการ์ ซัด นายกฯ อนุทิน ไร้สติ! ฉีกสัญญาเขมร ลั่นตกหลุมพราง ฮุนเซน เต็มๆ

เผยแพร่: 13 พฤศจิกายน 2568

อัปเดตรางวัล หวยลาว 12/11/68 เช็กทุกรางวัลย้อนหลัง ส่องสถิติ 11 งวดล่าสุด

เผยแพร่: 13 พฤศจิกายน 2568
Back to top button