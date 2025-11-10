การเงินเศรษฐกิจ

ด่วน คนละครึ่งพลัส ใช้ครั้งแรกวันสุดท้ายวันนี้ 11 พ.ย. 68 ถึงกี่โมง ก่อนถูกตัดสิทธิ์

51
คนละครึ่งพลัส ต้องใช้ครั้งแรกก่อน 23:00 น. 11 พ.ย. 68 ก่อนถูกตัดสิทธิ์

วันนี้วันสุดท้าย! เตือนผู้มีสิทธิ์ ‘คนละครึ่งพลัส’ ต้องใช้ครั้งแรกก่อน 11 พ.ย. 68 23:00 น. ก่อนถูกตัดสิทธิ์ เช็กเงื่อนไขสินค้า/บริการ วิธีค้นหาร้านร่วมโครงการ-สั่งเดลิเวอรี่ผ่านแอปฯ

วันนี้ 11 พฤศจิกายน 2568 เป็นวันสุดท้ายที่ผู้ได้รับสิทธิ์ในโครงการ คนละครึ่งพลัส ต้องดำเนินการใช้สิทธิ์ครั้งแรก ภายในเวลา 23:00 น. จำกัดสิทธิไม่เกิน 200 บาท/คน/วัน หากพ้นจากเวลานี้ไปจะถือว่าถูกตัดสิทธิ์ตามเงื่อนไขของโครงการทันที เปิดรายชื่อสินค้า/บริการในโครงการ ห้ามใช้สิทธิ์ รวมขั้นตอนง่าย ๆ สั่งอาหารผ่าน 4 แพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรี่

วัตถุประสงค์หลักของโครงการคนละครึ่งพลัส คือ การกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและลดค่าครองชีพให้กับประชาชน ทุกท่านสามารถใช้จ่ายค่าอาหาร, เครื่องดื่ม, สินค้าทั่วไป,บริการนวด สปา ทำเล็บ, ทำผม และบริการขนส่งสาธารณะ แต่มีข้อจำกัดโดยจะไม่ครอบคลุมสินค้าที่มีราคาสูง ได้แก่ สลากกินแบ่งรัฐบาล, เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และผลิตภัณฑ์ยาสูบ, บัตรกำนัล, บัตรเงินสด และ บริการรูปแบบอื่น ๆ ที่เป็นการชำระค่าสินค้าหรือบริการล่วงหน้า

อย่างไรก็ตาม ผู้ใช้สิทธิ์ต้องซื้อสินค้า/บริการจริงตรงตามมูลค่าที่สแกนจ่าย ไม่อนุญาตให้ผู้ประกอบการทอนเงินสด หรือรับแลกสินค้า/บริการคืนเป็นเงินสดไม่ว่ากรณีใด ๆ

วิธีเช็กพิกัดร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัส

สำหรับผู้ที่ต้องการหาร้านค้าใกล้เคียงเพื่อใช้จ่าย สามารถตรวจสอบได้ง่าย ๆ ผ่าน ตามขั้นตอนดังนี้

1. เข้าสู่เว็บไซต์ www.tungngern.krungthai.com

2. กรอกชื่อร้านค้า หรือสินค้าที่สนใจ จากนั้นเลือกค้นหาร้านค้าที่อยู่ใกล้ หรือจังหวัดที่ตั้ง

3. กด ค้นหา ระบบจะแสดงรายชื่อร้านค้าและที่ตั้งให้

วิธีตรวจสอบร้านค้าที่ร่วมรายการโครงการคนละครึ่ง
ภาพจาก : tungngern

วิธีใช้สิทธิ์คนละครึ่งพลัสสั่งอาหารออนไลน์

นอกจากใช้สิทธิ์ผ่านซื้อสินค้าและบริการได้แล้ว ประชาชนยังสามารถใช้สิทธิ์โครงการคนละครึ่งพลัสผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง ร่วมกับ 4 แพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรี ได้แก่ Line Man, GrabFood, ShopeeFood, และ Robinhood โดยใช้สิทธิ์ได้ในเวลา 06.00-21.00 น. ดังนี้

1. เข้าแอปฯ เป๋าตัง และ เติมเงิน G Wallet ของตนให้เพียงพอต่อการชำระส่วนของตัวเอง

2.กดเลือกแบนเนอร์ ‘ฟู้ดเดลิเวอรี’ บนหน้าแรกของแอปฯ เป๋าตัง

3. เลือก ‘ฟู้ดเดลิเวอรี แพลตฟอร์ม’ ที่ต้องการสั่งอาหาร (เช่น Line Man, Grab ฯลฯ)

4. เข้าสู่แอปฯ เดลิเวอรี่ เลือกเมนูอาหารที่ต้องการ แล้วกดสั่ง

5. ผู้ใช้สิทธิ์ต้องจ่ายเงินค่าจัดส่งเต็มจำนวนผ่านช่องทางของแพลตฟอร์มนั้น ๆ ก่อน (เช่น บัตรเครดิต หรือ E-Wallet ของแอปฯ เดลิเวอรี่)

6. เมื่อชำระค่าส่งเสร็จ จะมีการแจ้งเตือนจากแอปฯ เป๋าตังเด้งขึ้นมา ให้กดเข้าแอปฯ เป๋าตัง เพื่อชำระค่าอาหาร โดยระบบจะแบ่งส่วนที่รัฐช่วย 50% และส่วน G-Wallet ของผู้ใช้สิทธิ์ 50% จากนั้นรอรับความอร่ิยที่บ้านได้เลย

ทั้งนี้ รัฐสนับสนุนเงินเฉพาะส่วน ค่าอาหาร/เครื่องดื่มเท่านั้น ไม่รวมค่าจัดส่งหรือค่าใช้จ่ายอื่น ต้องมีการซื้อ-ขายต้องเป็นการซื้อ-ขายกันจริง โดยผู้ซื้อและผู้ขายไม่ได้อยู่สถานที่เดียวกันหรือเป็นบุคคลเดียวกัน

