ประวัติ หมอมุกกินเค้ก อินฟลูฯ ดัง เจ้าของรางวัล Rising star จากเวที TikTok Awards
ทำความรู้จัก หมอมุกกินเค้ก คุณหมอวัย 24 ปี ดีกรีแพทย์จุฬาฯ ที่เพิ่งคว้ารางวัล Rising star จากเวที TikTok Awards 2025 หลังแจ้งเกิดจากชาเลนจ์กินเค้ก 100 ก้อน
นาทีนี้คงไม่มีใครไม่รู้จัก หมอมุกกินเค้ก อินฟลูเอนเซอร์สาวผู้สร้างปรากฏการณ์สายกินของหวานบน TikTok ที่ล่าสุดเพิ่งตอกย้ำความสำเร็จในฐานะครีเอเตอร์ด้วยการคว้ารางวัลใหญ่ Rising star จากเวที TikTok Awards Thailand 2025 มาครองได้สำเร็จ ท่ามกลางกระแสชื่นชมในความสามารถที่มาพร้อมกับโปรไฟล์ที่ไม่ธรรมดา
คุณหมอมุก อายุ 24 ปี เธอเพิ่งสำเร็จการศึกษาจาก คณะแพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และปัจจุบันกำลังปฏิบัติหน้าที่เป็นแพทย์ประจำบ้าน (แพทย์ใช้ทุน) ปีแรก
หลายคนอาจจดจำ หมอมุก ได้จากคอนเทนต์สุดไวรัลอย่าง ชาเลนจ์กินเค้ก 100 ก้อน ซึ่งร้านดังมากมายทยอยส่งเค้กรสชาติต่าง ๆ มาให้ลองชิมและรีวิว ด้วยความหลงใหลในการกินของหวานแบบสุดตัว ไม่เว้นแม้แต่ชาไข่มุกหวานร้อยเปอร์เซ็นต์ ทำให้ หมอมุก กลายเป็นที่พูดถึงในวงกว้าง และมียอดผู้ติดตามในช่อง TikTok หมอมุกกินเค้ก พุ่งสูงกว่า 730,000 คนในปัจจุบัน
หลังจากที่เรียนจบและเริ่มต้นชีวิตการทำงานในโรงพยาบาลอย่างเต็มตัว คอนเทนต์ของช่อง “หมอมุกกินเค้ก” ก็ได้ปรับเปลี่ยนไปตามวิถีชีวิต โดยเน้นไปที่การถ่ายทอดเรื่องราว “ชีวิตการทำงานในโรงพยาบาล” ควบคู่ไปกับโมเมนต์ที่น่าประทับใจ คือการรีวิว “อาหารฝีมือคุณแม่” ที่รังสรรค์เมนูสุดน่ากินและนำมาส่งให้เธอถึงโรงพยาบาลแทบทุกวัน
ซึ่งคอนเทนต์โฉมใหม่นี้ ไม่เพียงแต่จะทำให้เห็นถึงความทุ่มเทในหน้าที่การแพทย์ แต่ยังสะท้อนถึงความสัมพันธ์อันอบอุ่นในครอบครัว จนทำให้ “หมอมุก” กลายเป็นหนึ่งในครีเอเตอร์ดาวรุ่งที่ได้รับการยอมรับและน่าจับตามองมากที่สุดคนหนึ่งในขณะนี้
