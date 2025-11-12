การเงินเศรษฐกิจ

คลังตัดสิทธิ์ 2.39 แสนคน "คนละครึ่งพลัส" นำเงินที่เหลือไปเปิด เฟส 2

เผยแพร่: 12 พ.ย. 2568 10:30 น.| อัปเดต: 12 พ.ย. 2568 10:30 น.
75
ปลัดคลังชี้ ผู้ได้รับสิทธิ คนละครึ่งพลัส จำนวน 239,731 ราย ไม่ใช้จ่ายตามกำหนด ถูกดึงสิทธิคืนไปเปิดเฟส 2 ด้านยอดใช้จ่ายรวมทะลุ 3.1 หมื่นล้านบาท

ปลัดคลังชี้ ผู้ได้รับสิทธิ คนละครึ่งพลัส จำนวน 239,731 ราย ไม่ใช้จ่ายตามกำหนด ถูกดึงสิทธิคืนไปเปิดเฟส 2 ด้านยอดใช้จ่ายรวมทะลุ 3.1 หมื่นล้านบาท

กระทรวงการคลังเปิดเผยว่า ภายหลังสิ้นสุดเส้นตายการใช้จ่ายครั้งแรกของโครงการ คนละครึ่งพลัส เวลา 23.00 น. วันที่ 11 พฤศจิกายน 2568 มีผู้ได้รับสิทธิที่ไม่ทำรายการใช้จ่ายครั้งแรกรวม 239,731 คน

นายลวรณ แสงสนิท ปลัดกระทรวงการคลัง ระบุว่า ผู้ได้รับสิทธิกลุ่มนี้คิดเป็นประมาณ 1.2% ของโควตาทั้งหมด 20 ล้านสิทธิ ซึ่งตามเงื่อนไข สิทธิทั้งหมดจะถูกดึงคืนกลับคลัง

สิทธิที่ถูกตัด คือ “ดีมานด์สำรอง” สำหรับเฟส 2

การตัดสิทธิกลุ่มที่ไม่เปิดใช้ทันทีนี้ ถือเป็นสัญญาณว่า เงินค้างสิทธิ จะถูกนำไปใช้ประโยชน์ต่อทันที โดยคลังเตรียมนำสิทธิเหล่านี้ไปเปิดลงทะเบียนรอบถัดไปใน เฟส 2

สิทธิจำนวน 2.39 แสนสิทธินี้ จะกลายเป็น ดีมานด์สำรอง หรือเงินทุนตั้งต้นสำหรับโครงการเฟส 2 ซึ่งคลังมีแผนจะเสนอ ครม. ในเดือนธันวาคม 2568 เพื่อให้โครงการเริ่มใช้ได้ในเดือนมกราคม 2569

ภาพรวมการใช้จ่าย สำหรับผู้ที่ใช้สิทธิสำเร็จ มีจำนวนรวมประมาณ 19.6–19.7 ล้านคน โดยยอดใช้จ่ายสะสมรวมของโครงการทะลุ 3.1 หมื่นล้านบาท แล้ว

เผยศึก &quot;ฟู้ดเดลิเวอรี่&quot; LINE MAN นำโด่ง
คนละครึ่งพลัส

เผยศึก “ฟู้ดเดลิเวอรี่” LINE MAN นำโด่ง

ข้อมูลตัวเลขจาก ฐานเศรษฐกิจ ที่เคยรายงานจำนวนการใช้จ่ายผ่านช่องทางฟู้ดเดลิเวอรี่ (Food Delivery) ก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจ โดยแสดงให้เห็นถึงการกระจายเม็ดเงินไปยังแพลตฟอร์มต่างๆ (ข้อมูล ณ 10 พ.ย.)

  • LINE MAN : 215 ล้านบาท
  • Grab : 127 ล้านบาท
  • ShopeeFood : 17 ล้านบาท
  • Robinhood : 0.61 ล้านบาท

ด้านการกำกับดูแล คลังยังระบุว่า ได้สั่งระงับสิทธิร้านค้าทุจริตไปแล้ว 78 ราย จากพฤติการณ์รับแลกเงินสด หรือสแกนห่างจากจุดขาย พร้อมย้ำว่าหน่วยงานยังคงใช้ Data Analytics ติดตามธุรกรรมที่ผิดปกติอย่างต่อเนื่อง

สำหรับผู้ที่ถูกตัดสิทธิไปแล้ว สามารถตรวจสอบสถานะในแอปพลิเคชัน เป๋าตัง และรอการเปิดลงทะเบียน เฟส 2 ซึ่งจะมีการประกาศรายละเอียดอย่างเป็นทางการต่อไป

เผยแพร่: 12 พ.ย. 2568 10:30 น.| อัปเดต: 12 พ.ย. 2568 10:30 น.
75
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

