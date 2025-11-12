คลิปสุดช็อก สะพานยักษ์ในเสฉวนพังถล่ม หลังเปิดใช้งานได้ไม่กี่เดือน โชคดีไร้ผู้บาดเจ็บ
วินาทีระทึก สะพานหงฉี ในมณฑลเสฉวนของจีน ที่เพิ่งเปิดใช้งานเมื่อต้นปี พังถล่มจากเหตุดินถล่มในพื้นที่ภูเขา โชคดีที่เจ้าหน้าที่สั่งปิดการจราจรล่วงหน้าทำให้ไม่มีผู้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บ
เกิดเหตุการณ์น่าตกตะลึง เมื่อสะพานหงฉี ที่เป็นส่วนหนึ่งของทางหลวงแห่งชาติที่เชื่อมต่อตอนในของจีนกับเขตทิเบต ได้ พังถล่มลงมาบางส่วน เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายนที่ผ่านมา หลังเปิดใช้งานอย่างเป็นทางการได้เพียงไม่กี่เดือน
คลิปวิดีโอที่เผยแพร่ในโลกโซเชียลแสดงให้เห็นภาพขณะที่สะพานค่อยๆ ทรุดตัว ก่อนที่ตอม่อสะพานจะโค่นลง ทำให้เกิดกลุ่มฝุ่นควันขนาดมหึมาปกคลุมไปทั่วบริเวณ เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในเมืองมาเออร์คัง มณฑลเสฉวน ทางภาคตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศ
อย่างไรก็ตาม นับเป็นความโชคดีอย่างยิ่งที่ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต เนื่องจากเจ้าหน้าที่ตำรวจได้สั่งปิดการจราจรบนสะพานล่วงหน้าตั้งแต่ช่วงบ่ายวันที่ 10 พฤศจิกายนแล้ว
NEW: 758-meter-long Hongqi bridge in the southwestern province of Sichuan, China collapses just months after opening.
Construction on the Chinese bridge had finished earlier this year, according to Reuters.
The collapse of the bridge was reportedly triggered by… pic.twitter.com/fyxMAW9JNN
— Collin Rugg (@CollinRugg) November 11, 2025
เจ้าหน้าที่ระบุว่า สาเหตุของการพังถล่มเกิดจากดินถล่มในพื้นที่ภูเขา โดยก่อนหน้านี้ได้พบรอยแตกร้าวบนเนินเขาใกล้เคียง รวมถึงการทรุดตัวของถนนและพื้นที่ภูเขาโดยรอบ จนกระทั่งในช่วงบ่ายของวันที่ 11 พฤศจิกายน สภาพภูเขาที่ทรุดตัวหนักขึ้นได้ส่งผลให้ส่วนของสะพานทางขึ้นและถนนเชื่อมต่อพังถล่มลงมา
สะพานหงฉีมีความยาวประมาณ 758 เมตร และเพิ่งสร้างแล้วเสร็จเมื่อต้นปีนี้ โดยบริษัท Sichuan Road and Bridge Group ซึ่งเป็นผู้รับเหมา ได้เผยแพร่คลิปวิดีโอการเปิดใช้งานสะพานก่อนหน้านี้ไม่นาน
ขณะนี้เหตุการณ์ดังกล่าวกำลังอยู่ระหว่างการสอบสวนหาสาเหตุที่แน่ชัด โดยเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นได้เตือนให้ประชาชนหลีกเลี่ยงพื้นที่ภูเขารอบบริเวณ เนื่องจากยังคงมีความเสี่ยงต่อการเกิดดินถล่มเพิ่มเติม
อ้างอิง : www.straitstimes.com
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- คลิประทึก! หมีคลั่งโจมตีรถนาทีให้อาหาร ตัวเลขน่าวิตกพุ่งเป็นประวัติการณ์
- IOC จ่อแบนนักกีฬาหญิงข้ามเพศ แข่งโอลิมปิก คาดทัน LA 2028
- เย้ยหนัก! สาวมะกัน โดนแซวเรื่องแต่งหน้า สวนกลับ “งั้นแกก็ไปแก้สีผิวตัวเองซะ”
ติดตาม The Thaiger บน Google News: