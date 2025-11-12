ข่าวต่างประเทศ

คลิปสุดช็อก สะพานยักษ์ในเสฉวนพังถล่ม หลังเปิดใช้งานได้ไม่กี่เดือน โชคดีไร้ผู้บาดเจ็บ

เผยแพร่: 12 พ.ย. 2568 10:19 น.
วินาทีระทึก สะพานหงฉี ในมณฑลเสฉวนของจีน ที่เพิ่งเปิดใช้งานเมื่อต้นปี พังถล่มจากเหตุดินถล่มในพื้นที่ภูเขา โชคดีที่เจ้าหน้าที่สั่งปิดการจราจรล่วงหน้าทำให้ไม่มีผู้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บ

เกิดเหตุการณ์น่าตกตะลึง เมื่อสะพานหงฉี ที่เป็นส่วนหนึ่งของทางหลวงแห่งชาติที่เชื่อมต่อตอนในของจีนกับเขตทิเบต ได้ พังถล่มลงมาบางส่วน เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายนที่ผ่านมา หลังเปิดใช้งานอย่างเป็นทางการได้เพียงไม่กี่เดือน

คลิปวิดีโอที่เผยแพร่ในโลกโซเชียลแสดงให้เห็นภาพขณะที่สะพานค่อยๆ ทรุดตัว ก่อนที่ตอม่อสะพานจะโค่นลง ทำให้เกิดกลุ่มฝุ่นควันขนาดมหึมาปกคลุมไปทั่วบริเวณ เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในเมืองมาเออร์คัง มณฑลเสฉวน ทางภาคตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศ

อย่างไรก็ตาม นับเป็นความโชคดีอย่างยิ่งที่ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต เนื่องจากเจ้าหน้าที่ตำรวจได้สั่งปิดการจราจรบนสะพานล่วงหน้าตั้งแต่ช่วงบ่ายวันที่ 10 พฤศจิกายนแล้ว

เจ้าหน้าที่ระบุว่า สาเหตุของการพังถล่มเกิดจากดินถล่มในพื้นที่ภูเขา โดยก่อนหน้านี้ได้พบรอยแตกร้าวบนเนินเขาใกล้เคียง รวมถึงการทรุดตัวของถนนและพื้นที่ภูเขาโดยรอบ จนกระทั่งในช่วงบ่ายของวันที่ 11 พฤศจิกายน สภาพภูเขาที่ทรุดตัวหนักขึ้นได้ส่งผลให้ส่วนของสะพานทางขึ้นและถนนเชื่อมต่อพังถล่มลงมา

สะพานหงฉีมีความยาวประมาณ 758 เมตร และเพิ่งสร้างแล้วเสร็จเมื่อต้นปีนี้ โดยบริษัท Sichuan Road and Bridge Group ซึ่งเป็นผู้รับเหมา ได้เผยแพร่คลิปวิดีโอการเปิดใช้งานสะพานก่อนหน้านี้ไม่นาน

ขณะนี้เหตุการณ์ดังกล่าวกำลังอยู่ระหว่างการสอบสวนหาสาเหตุที่แน่ชัด โดยเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นได้เตือนให้ประชาชนหลีกเลี่ยงพื้นที่ภูเขารอบบริเวณ เนื่องจากยังคงมีความเสี่ยงต่อการเกิดดินถล่มเพิ่มเติม

อ้างอิง : www.straitstimes.com

 

