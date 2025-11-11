เตือน คนโดนตัดสิทธิ “คนละครึ่งพลัส” ลงทะเบียนใหม่เฟส 2 ได้ไหม

เตือน “คนละครึ่งพลัส” ต้องใช้สิทธิครั้งแรกภายใน 11 พ.ย. นี้ ก่อน 5 ทุ่ม ไม่งั้นโดนตัดสิทธิ แจง ยังมีโอกาสลงทะเบียนใหม่รอบ 2 ปีหน้าไหม
ผู้สื่อข่าวรายงาน กระทรวงการคลังย้ำเตือนประชาชนผู้ได้รับสิทธิโครงการ “คนละครึ่งพลัส” (เฟส 1) เริ่มให้ประชาชนใช้จ่ายได้ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม 2568 ที่ผ่านมา ให้รีบดำเนินการใช้สิทธิ สนับสนุนวันละ 200 บาท ในวงเงิน 2,000-2,400 บาท
เงื่อนไขสำคัญที่ผู้ได้รับสิทธิทุกคนต้องทราบ คือ ผู้ได้รับสิทธิจะต้องใช้จ่ายผ่านสิทธิคนละครึ่งพลัส ครั้งแรก ภายในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2568 ภายในเวลา 23:00 น. (ห้าทุ่มตรง)
หากผู้ได้รับสิทธิคนใด ยังไม่เคยใช้จ่ายเลยแม้แต่ครั้งเดียว ภายในวันและเวลาดังกล่าว สิทธิของท่านจะถูกตัดออกจากโครงการทันที และไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้อีก
เงื่อนไขสำคัญที่ต้องรู้
ใครที่ต้องรีบใช้
- ผู้ที่ลงทะเบียนใหม่ ช่วงวันที่ 20-26 ต.ค. และได้รับ SMS ยืนยันสิทธิแล้ว
- ผู้ที่เคยใช้สิทธิคนละครึ่งเฟสก่อนๆ และกดยืนยันสิทธิผ่านแอปฯ “เป๋าตัง” แล้ว
- สรุปคือ ทุกคนที่ได้รับสิทธิ แต่ “ยังไม่เคยสแกนจ่าย” เลย
ถ้าเคยใช้แล้ว แม้แค่ 1 ครั้ง
หากท่านเคยใช้สิทธิสแกนจ่ายไปแล้ว เช่น ซื้อของไป 10 บาท ถือว่าท่านรอด จากการถูกตัดสิทธิในวันที่ 11 พ.ย. นี้ โดยใช้สิทธิที่เหลือต่อไปได้จนสิ้นสุดโครงการในวันที่ 31 ธันวาคม 2568
เงื่อนไขการใช้จ่าย
- ใช้สิทธิได้ผ่านแอปฯ “เป๋าตัง” (G-Wallet) เท่านั้น
- เวลาใช้จ่าย: 06:00 น. – 23:00 น. ของทุกวัน
- รัฐช่วย 50% ผู้ใช้สิทธิจ่าย 50%
- บริการฟู้ดเดลิเวอรี่ สามารถใช้สิทธิได้ (เวลา 06:00 น. – 21:00 น.)
โครงการคนละครึ่งพลัส (เฟส 1) นี้ มีผู้ได้รับสิทธิจำนวน 20 ล้านสิทธิ และจะสิ้นสุดโครงการในวันที่ 31 ธันวาคม 2568
คนละครึ่งพลัส เฟส 2 คนถูกตัดสิทธิเฟส 1 ลงทะเบียนใหม่ได้หรือไม่?
ล่าสุด (9 พ.ย. 68) กระทรวงการคลังกำลังอยู่ระหว่างการพิจารณาและออกแบบโครงการ “คนละครึ่งพลัส เฟส 2” เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจต่อเนื่องในปี 2569 คาดว่าจะเสนอ ครม. ได้ในเดือนธันวาคม 2568 และอาจเริ่มใช้จ่ายได้ในเดือนมกราคม 2569
โครงการนี้ยังเป็นเพียงข้อเสนอ และแนวคิด จากกระทรวงการคลัง ที่วางแผนจะเสนอให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณา ยังไม่มี กฎเกณฑ์-เงื่อนไข ของเฟส 2 ออกมา ดังนั้นเงื่อนไข ว่าใครมีสิทธิลงทะเบียนบ้าง (รวมถึงผู้ที่ถูกตัดสิทธิจากเฟส 1) จึงยังไม่มีการประกาศออกมาอย่างเป็นทางการ
แต่ถ้าอ้างอิงจากโครงการคนละครึ่งในอดีต
ปกติแล้ว กลุ่มผู้ที่ถูกตัดสิทธิ เนื่องจากไม่ใช้สิทธิครั้งแรกภายใน 14 วัน จะยังคงมีสิทธิในการลงทะเบียนใหม่ เมื่อรัฐบาลเปิดรับลงทะเบียนในเฟสใหม่ หรือในรอบเก็บตก
รัฐบาลมักจะรีเซ็ตสิทธิใหม่ การที่คุณถูกตัดสิทธิในเฟส 1 เพราะลืมใช้ ไม่ได้หมายความว่าคุณจะถูกแบล็กลิสต์ ห้ามลงทะเบียนในเฟส 2
ทางที่ดีที่สุดในตอนนี้ หากคุณไม่อยากเสียสิทธิและไม่ต้องไปลุ้นใหม่ในเฟส 2 คุณต้องรีบใช้สิทธิ “คนละครึ่งพลัส เฟส 1” ครั้งแรก ภายในเวลา 23:00 น. ของคืนนี้ (11 พ.ย. 68) ครับ
