เศรษฐกิจ

เตือนครั้งสุดท้าย 1.2 แสนคน เปิดใช้สิทธิ์ คนละครึ่งพลัส ครั้งแรกภายใน 5 ทุ่มวันนี้

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 11 พ.ย. 2568 09:19 น.| อัปเดต: 11 พ.ย. 2568 11:35 น.
59
เตือนครั้งสุดท้าย 1.2 คน เปิดใช้สิทธิ์ คนละครึ่งพลัส ครั้งแรกภายใน 5 ทุ่มวันนี้

ผอ.คลัง เตือนครั้งสุดท้าย 1.2 แสนคน รีบเปิดใช้สิทธิ์ คนละครึ่งพลัส ครั้งแรกภายใน 5 ทุ่มวันนี้ ก่อนถูกตัดสิทธิ์ในโครงการ

เมื่อวันที่ 10 พ.ย. ที่ผ่านมา นายวินิจ วิเศษสุวรรณภูมิ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เตือนประชาชน 127,800 ราย เปิดใช้สิทธิ ‘คนละครึ่งพลัส’ ครั้งแรก ภายในวันนี้ 11 พฤศจิกายน 2568 ตั้งแต่เวลา 06.00 – 23.00 น. หากพ้นเวลาดังกล่าวจะถือว่าไม่ประสงค์เข้าร่วมโครงการฯ และถูกตัดสิทธิในโครงการคนละครึ่งพลัส จึงขอให้รีบดำเนินการสมัครและใช้สิทธิ หรือติดต่อธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เพื่อช่วยดำเนินการสมัครและใช้งาน G-Wallet และเร่งใช้สิทธิภายในกำหนดเวลาต่อไป

ทั้งนี้ ความคืบหน้าการใช้สิทธิโครงการคนละครึ่งพลัส ข้อมูล ณ วันที่ 10 พ.ย. 68 เวลา 17.00 น. มีผู้ใช้จ่ายผ่านโครงการฯ สำเร็จแล้วกว่า 19.61 ล้านราย ยอดใช้จ่ายรวมกว่า 28,794.52 ล้านบาท แบ่งเป็นเงินที่ประชาชนใช้จ่ายผ่านร้านค้าทั่วไปจำนวน 14,400.51 ล้านบาท และใช้จ่ายผ่านผู้ให้บริการระบบขนส่งอาหาร (Food Delivery Platform) จำนวน 183.84 ล้านบาท และเงินที่รัฐร่วมจ่ายร้านค้าทั่วไปจำนวน 14,033.66 ล้านบาท และร่วมจ่ายผ่าน Food Delivery Platform จำนวน 176.51 ล้านบาท

ประชาชนสามารถใช้จ่ายกับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการฯ ได้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ระหว่างเวลา 06.00 – 23.00 น. ผ่าน G-Wallet ในแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” โดยในแต่ละวันไม่จำเป็นต้องใช้จ่ายให้เต็มสิทธิ 200 บาท

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

อ้างอิงจาก : กระทรวงการคลัง : Ministry of Finance

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
เพจ &quot;เสียงจากทหารเรือ&quot; รายงาน นาวิกโยธินประกาศใช้กฎอัยการศึก สั่งปิดชายแดนตราดทุกช่องทาง สกัดกลุ่มหาผลประโยชน์ช่วงคนไทย-เขมรข้ามแดน ข่าว

ด่วน! นาวิกโยธินตราด ใช้กฎอัยการศึก ปิดชายแดน 100% ทุกช่องทาง

1 นาที ที่แล้ว
เลขเด็ด น้องเพชรกล้า เด็กชายนำโชค งวด 16 พ.ย. 68 เลขเด็ด

เลขเด็ด น้องเพชรกล้า งวด 16 พ.ย. 68 ให้โชคครั้งที่ 135 ชนเลยท้ายตรงเป๊ะ

12 นาที ที่แล้ว
&quot;ชัชชาติ&quot; ยันเอาอยู่ กทม.คุมสถานการณ์น้ำได้ เตือน 11 ชุมชนนอกคันกั้นน้ำ ยกของด่วน ข่าว

“ชัชชาติ” ยันเอาอยู่ กทม.คุมสถานการณ์น้ำได้ เตือน 11 ชุมชนนอกคันกั้นน้ำ ยกของด่วน

14 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ศาลญี่ปุ่นสั่งจำคุก 16 ปี เสี่ยแทงไอดอล เปย์จนหมดตัว สาวไม่ยอมไปเที่ยวด้วย

27 นาที ที่แล้ว
เพจ ท่านเปา แชร์คลิป หญิงสาวนั่งยองปัสสาวะริมทางด่วน ชาวเน็ตเสียงแตก มุมหนึ่งเข้าใจคนปวดจนทนไม่ไหว แต่อีกมุมจี้ถามคนถ่ายคลิป เอามาลงประจานทำไม? ข่าว

ไวรัลคลิป สาวนั่งยองฉี่ ข้างมอเตอร์เวย์ ชาวเน็ตจี้ถามคนถ่าย เกินไปไหม?

31 นาที ที่แล้ว
ข่าว

ป.ป.ช. สั่งยึดทรัพย์ “คณิต ชินวงศ์” ร่ำรวยผิดปกติ แจงที่มาเงิน 14 ล้าน ไม่ได้

47 นาที ที่แล้ว
ประวัติ พล.ท.บุญสิน พาดกลาง แม่ทัพภาคที่ 2 ข่าว

ประวัติ พล.ท.บุญสิน พาดกลาง แม่ทัพภาคที่ 2 ผู้ปกป้องอธิปไตยชายแดนไทย-กัมพูชา

49 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

รมว.ยุติธรรม เผยรื้อคดีเก่านักการเมือง ช. ไม่ได้ แต่สามารถฟ้องใหม่ได้

51 นาที ที่แล้ว
Bar B Q Plaza ขอโทษลูกค้า หลังส่งข้อความ ทำไมไม่รับสายคะ ข่าว

Bar B Q Plaza ออกโรงขอโทษ หลังส่งข้อความไลน์ ทำลูกค้าตกใจ-เสี่ยงบ้านแตก

55 นาที ที่แล้ว
มวลอากาศเย็นจากจีนปะทะไทย 13 พ.ย. 68 ยอดดอยแตะ 10°C ขณะเดียวกัน มรสุมที่ถูกอัดกำลัง โดยอ้อมจากพายุฟงวอง จะทำให้ภาคใต้ฝนชุก และคลื่นลมในอ่าวไทยสูงถึง 2-4 เมตร ข่าว

นับถอยหลัง 2 วัน! หนาวจริง 13 พ.ย. 68 ยอดดอย 10-15 องศา

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

กองทัพบก ประกาศยุติทุกข้อตกลงกับเขมร ยังมีท่าทีเป็นปรปักษ์อยู่

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
สว.อังคณา เคลื่อนไหว ซัดเขมรผิดข้อตกลง ปฏิญญาสันติภาพ ปมลอบวางทุ่นระเบิดใหม่ ข่าว

สว.อังคณา เคลื่อนไหว ซัดเขมรผิดข้อตกลง ปฏิญญาสันติภาพ ปมลอบวางทุ่นระเบิดใหม่

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“แม่ทัพกุ้ง” ไม่มาคุย กมธ.ทหาร ปมใครสั่งหยุดยิง ชี้ติดภารกิจยาวถึงเดือนธันวา

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
คัลแลน-พี่จองถูกแม่ค้าตลาดน้ำใช้ตะขอเกี่ยวเรือบังคับจอดซื้อของ บันเทิง

ดราม่า พี่จอง-คัลแลน ถูกแม่ค้าใช้ตะขอเกี่ยวเรือ ขายเสื้อ 500 บาท ถกสนั่นอายแทน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

เครื่องบินเล็กตกในฟลอริดา เสียชีวิต 2 ศพ ขณะเดินทางช่วยผู้ประสบภัยเฮอริเคน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

โสดแล้ว! นิวเคลียร์ หรรษา เลิกแฟนหนุ่ม ด้าน อุ้ม ลักขณา เผยน้องเฮิร์ตหนัก ยันไร้มือที่ 3

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“อนุทิน” นำประชุม สมช. หลังทหารขาขาดเพิ่ม จับตาปฏิญญาสันติภาพ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

นายกฯ อนุทิน สั่งกวาดล้าง แก๊งสแกมเมอร์ ย้ำ ไทยไม่ใช่ที่พักพิงอาชญากร

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
กัมพูชา โต้เดือด ปัดวางทุ่นระเบิดใหม่ ชี้ ไทยใช้เป็นข้ออ้าง ล้มดีลสันติภาพ ข่าวต่างประเทศ

กัมพูชา โต้เดือด ปัดวางทุ่นระเบิดใหม่ ชี้ ไทยใช้เป็นข้ออ้าง ล้มดีลสันติภาพ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

แผ่นดินไหวลำพูน ระดับ 2.0 ลึก 5 กิโลเมตรฯ ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิต

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

ทบทวนดีแล้ว! แม่ตั๊ก กรกนก โพสต์เศร้า 2 ทางเลือกสุดท้าย แฟนๆ แห่ส่งกำลังใจ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บก.ลายจุด ซัดรัฐใช้คำ &quot;เสียสละ&quot; ปิดปากคนทุ่งรับน้ำ ให้จมบาดาลทุกปีไม่แฟร์ ข่าว

บก.ลายจุด ซัดรัฐใช้คำ “เสียสละ” ปิดปากคนทุ่งรับน้ำ ให้จมบาดาลทุกปีไม่แฟร์

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

เลี้ยวผิดชีวิตเปลี่ยน! ปู่ฝรั่งเศสไปหาหมอ โผล่อีกทีอยู่ที่โครเอเชีย ห่างพันกิโลฯ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
รมบัญชีกลางโอนเงินเบี้ยผู้สูงอายุ 10 พ.ย. 68 ตามอัตราเดิม 600-1,000 บาท เศรษฐกิจ

เงินเข้าแล้ว เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ พฤศจิกายน 2568 ตามเกณฑ์อายุ สูงสุด 1,000 บาท

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ติดคุกจริงแค่ 20 วัน! ปล่อยตัว “นิโกลาส์ ซาร์โกซี” อดีตผู้นำฝรั่งเศส ข้อหารับเงินต่างชาติ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 11 พ.ย. 2568 09:19 น.| อัปเดต: 11 พ.ย. 2568 11:35 น.
59
Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เพจ &quot;เสียงจากทหารเรือ&quot; รายงาน นาวิกโยธินประกาศใช้กฎอัยการศึก สั่งปิดชายแดนตราดทุกช่องทาง สกัดกลุ่มหาผลประโยชน์ช่วงคนไทย-เขมรข้ามแดน

ด่วน! นาวิกโยธินตราด ใช้กฎอัยการศึก ปิดชายแดน 100% ทุกช่องทาง

เผยแพร่: 11 พฤศจิกายน 2568
เลขเด็ด น้องเพชรกล้า เด็กชายนำโชค งวด 16 พ.ย. 68

เลขเด็ด น้องเพชรกล้า งวด 16 พ.ย. 68 ให้โชคครั้งที่ 135 ชนเลยท้ายตรงเป๊ะ

เผยแพร่: 11 พฤศจิกายน 2568
&quot;ชัชชาติ&quot; ยันเอาอยู่ กทม.คุมสถานการณ์น้ำได้ เตือน 11 ชุมชนนอกคันกั้นน้ำ ยกของด่วน

“ชัชชาติ” ยันเอาอยู่ กทม.คุมสถานการณ์น้ำได้ เตือน 11 ชุมชนนอกคันกั้นน้ำ ยกของด่วน

เผยแพร่: 11 พฤศจิกายน 2568

ศาลญี่ปุ่นสั่งจำคุก 16 ปี เสี่ยแทงไอดอล เปย์จนหมดตัว สาวไม่ยอมไปเที่ยวด้วย

เผยแพร่: 11 พฤศจิกายน 2568
Back to top button