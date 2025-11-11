เตือนครั้งสุดท้าย 1.2 แสนคน เปิดใช้สิทธิ์ คนละครึ่งพลัส ครั้งแรกภายใน 5 ทุ่มวันนี้
ผอ.คลัง เตือนครั้งสุดท้าย 1.2 แสนคน รีบเปิดใช้สิทธิ์ คนละครึ่งพลัส ครั้งแรกภายใน 5 ทุ่มวันนี้ ก่อนถูกตัดสิทธิ์ในโครงการ
เมื่อวันที่ 10 พ.ย. ที่ผ่านมา นายวินิจ วิเศษสุวรรณภูมิ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เตือนประชาชน 127,800 ราย เปิดใช้สิทธิ ‘คนละครึ่งพลัส’ ครั้งแรก ภายในวันนี้ 11 พฤศจิกายน 2568 ตั้งแต่เวลา 06.00 – 23.00 น. หากพ้นเวลาดังกล่าวจะถือว่าไม่ประสงค์เข้าร่วมโครงการฯ และถูกตัดสิทธิในโครงการคนละครึ่งพลัส จึงขอให้รีบดำเนินการสมัครและใช้สิทธิ หรือติดต่อธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เพื่อช่วยดำเนินการสมัครและใช้งาน G-Wallet และเร่งใช้สิทธิภายในกำหนดเวลาต่อไป
ทั้งนี้ ความคืบหน้าการใช้สิทธิโครงการคนละครึ่งพลัส ข้อมูล ณ วันที่ 10 พ.ย. 68 เวลา 17.00 น. มีผู้ใช้จ่ายผ่านโครงการฯ สำเร็จแล้วกว่า 19.61 ล้านราย ยอดใช้จ่ายรวมกว่า 28,794.52 ล้านบาท แบ่งเป็นเงินที่ประชาชนใช้จ่ายผ่านร้านค้าทั่วไปจำนวน 14,400.51 ล้านบาท และใช้จ่ายผ่านผู้ให้บริการระบบขนส่งอาหาร (Food Delivery Platform) จำนวน 183.84 ล้านบาท และเงินที่รัฐร่วมจ่ายร้านค้าทั่วไปจำนวน 14,033.66 ล้านบาท และร่วมจ่ายผ่าน Food Delivery Platform จำนวน 176.51 ล้านบาท
ประชาชนสามารถใช้จ่ายกับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการฯ ได้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ระหว่างเวลา 06.00 – 23.00 น. ผ่าน G-Wallet ในแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” โดยในแต่ละวันไม่จำเป็นต้องใช้จ่ายให้เต็มสิทธิ 200 บาท
อ้างอิงจาก : กระทรวงการคลัง : Ministry of Finance
