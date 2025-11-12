บันเทิงภาพยนตร์

“Predator: Badlands” เปิดตัว 80 ล้านดอลลาร์ทั่วโลก สวนกระแสซบเซา Box Office

เผยแพร่: 12 พ.ย. 2568 10:31 น.| อัปเดต: 12 พ.ย. 2568 10:33 น.
predator badlands box office
ภาพ @AP

ชัยชนะเหนือความซบเซา! “Predator: Badlands” เปิดตัว 80 ล้านดอลลาร์ทั่วโลก ความหวังท่ามกลางหายนะของบ็อกซ์ออฟฟิศ

ภาพยนตร์เรื่อง “Predator: Badlands” สร้างความประหลาดใจด้วยการเปิดตัวในโรงภาพยนตร์อเมริกาเหนือด้วยรายได้ถึง 40 ล้านดอลลาร์ (ประมาณ 1,200 ล้านบาท) ในสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นผลลัพธ์ที่สูงเกินความคาดหมายและได้ช่วยพยุงสถานการณ์ “บ็อกซ์ออฟฟิศ” (Box Office) ที่ซบเซาอย่างหนักในช่วงฤดูใบไม้ร่วงให้ดีขึ้นเล็กน้อย

หลังจากที่เผชิญกับสุดสัปดาห์ที่ทำรายได้ย่ำแย่ที่สุดของปี 2025 ภาพยนตร์พรีเดเตอร์ (Predator) ภาคใหม่ล่าสุดนี้ทำลายสถิติเปิดตัวสูงสุดของแฟรนไชส์ (โดยไม่นับรวมอัตราเงินเฟ้อ) แซงหน้าภาค “Alien vs. Predator” เมื่อปี 2004 นอกจากนี้ยังกวาดรายได้จากตลาดต่างประเทศไปอีก 40 ล้านดอลลาร์ ทำให้รายได้เปิดตัวทั่วโลกรวมอยู่ที่ 80 ล้านดอลลาร์ (2,400 ล้านบาท)

ปัจจัยสำคัญที่น่าสนใจคือ “Predator: Badlands” เป็นหนังในแฟรนไชส์ Predator ที่ใช้ทุนสร้างสูงที่สุดถึง 105 ล้านดอลลาร์ (ราว 3,270 ล้านบาท)

วิกฤตซ่อนเร้นในอุตสาหกรรมที่กำลังโคม่า

ความสำเร็จของ Predator: Badlands เกิดขึ้นท่ามกลางสัญญาณเตือนภัยของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ เมื่อ AMC Theaters เครือข่ายโรงภาพยนตร์ที่ใหญ่ที่สุด เพิ่งรายงานผลขาดทุนรายไตรมาสถึง 298.2 ล้านดอลลาร์ (ราว 9,200 ล้านฯ) และเดือนต.ค.ที่แล้ว นับเป็นเดือนที่ทำรายได้ต่ำที่สุดในรอบเกือบสามทศวรรษ

แม้จะมีดาวดังมากมายตบเท้าเข้าฉายในช่วงสุดสัปดาห์นี้ แต่ส่วนใหญ่กลับล้มเหลวในการดึงดูดผู้ชม

“Die My Love” ภาพยนตร์ดราม่าที่นำแสดงโดย เจนนิเฟอร์ ลอว์เรนซ์ และโรเบิร์ต แพททินสัน เปิดตัวด้วยรายได้เพียง 2.8 ล้านดอลลาร์ (87 ล้านบาท) จากโรงฉาย 1,983 แห่ง และถูกผู้ชมโหวต CinemaScore ให้คะแนนต่ำถึง “D+”

“Nuremberg” ภาพยนตร์ดราม่าหลังสงครามโลกครั้งที่สอง นำแสดงโดย รามี มาเลค และรัสเซล โครว์ เปิดตัวด้วยรายได้ 4.1 ล้านดอลลาร์ (127 ล้านบาท) แม้จะมีนักแสดงระดับแม่เหล็ก แต่คำวิจารณ์โดยรวมกลับเงียบเหงา

รัสเซล โครว์ รับบท แฮร์มันน์ เกอริง (ตรงกลาง) ในฉากหนึ่งจากภาพยนตร์ &quot;นูเรมเบิร์ก&quot;
รัสเซล โครว์ รับบท แฮร์มันน์ เกอริง (ตรงกลาง) ในฉากหนึ่งจากภาพยนตร์ “นูเรมเบิร์ก” (Scott Garfield/Sony Pictures Classics via AP)

“Sarah’s Oil” ภาพยนตร์ที่สร้างจากศรัทธาของ Amazon MGM กลายเป็นผู้เล่นหน้าใหม่ที่ทำผลงานได้ดีที่สุด ด้วยรายได้เปิดตัว 4.5 ล้านดอลลาร์ (140 ล้านบาท) และได้รับคะแนนจากผู้ชมสูงถึง “A+” CinemaScore

ความหวังของดิสนีย์

การเปิดตัวที่ประสบความสำเร็จของ “Predator: Badlands” ได้ตอกย้ำว่า Walt Disney Co. ยังคงเป็นยักษ์ใหญ่ตัวจริง ด้วยการทำรายได้ทั่วโลกถึง 4 พันล้านดอลลาร์ (1 แสน 3 หมื่นล้านบาท) เป็นปีที่สี่ติดต่อกัน แม้จะเพิ่งเจอความผิดหวังจากภาพยนตร์บางเรื่องไปบ้าง แต่ด้วยภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์อย่าง “Zootopia 2” และ “Avatar: Fire and Ash” ที่ยังรอเข้าฉาย ดิสนีย์ก็มีแนวโน้มที่จะทำรายได้ทะลุ 5 พันล้านดอลลาร์ (162,402,500,000 บาท) ในสิ้นปีนี้

Richard Shotwell/Invision/AP
Elle Fanning arrives at the premiere of “Predator: Badlands” on Monday, Nov. 3, 2025, at TCL Chinese Theatre in Los Angeles. (Photo by Richard Shotwell/Invision/AP)
Dimitrius Schuster-Koloamatangi arrives at the premiere of “Predator: Badlands” on Monday, Nov. 3, 2025, at TCL Chinese Theatre in Los Angeles. (Photo by Richard Shotwell/Invision/AP)

จัดอันดับภาพยนตร์ทำเงินในประเทศ (North America)

อันดับภาพยนตร์ / รายได้ประมาณการ (ล้านดอลลาร์สหรัฐ)

  1. Predator: Badlands $40 ล้าน
  2. Regretting You $7.1 ล้าน
  3. Black Phone 2 $5.3 ล้าน
  4. Sarah’s Oil $4.5 ล้าน
  5. Nuremberg $4.1 ล้าน
  6. Chainsaw Man $3.6 ล้าน
  7. Bugonia $3.5 ล้าน
  8. Die My Love $2.8 ล้าน
  9. Springsteen: Deliver Me From Nowhere $2.2 ล้าน
  10. Tron: Ares $1.8 ล้าน

ที่มา : เอพี (AP)

Photo of Pachara

Pachara

นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

