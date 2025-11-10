คลังย้ำ 5 แสนราย จ่อตัดสิทธิ คนละครึ่งพลัส หากไม่ใช้พรุ่งนี้ 11 พ.ย.

กระทรวงการคลัง เตือน 5.5 แสนคน รีบใช้สิทธิ “คนละครึ่งพลัส” ครั้งแรกก่อน 11 พ.ย. นี้ หากไม่ใช้จะถูกตัดสิทธิทันที
กระทรวงการคลังแจ้งเตือนประชาชนผู้ได้รับสิทธิโครงการ “คนละครึ่งพลัส” จำนวนกว่า 5.5 แสนคน ที่ยังไม่ได้เริ่มใช้สิทธิครั้งแรก ให้รีบดำเนินการใช้จ่ายภายในเวลา 23.00 น. ของวันที่ 11 พฤศจิกายน 2568 มิฉะนั้นจะถูกตัดสิทธิทันที
แหล่งข่าวจากกระทรวงการคลังระบุว่า สิทธิที่ถูกตัดจากกลุ่มที่ไม่เริ่มใช้งานนี้ จะถูกนำไปรวบรวมเพื่อเปิดให้ลงทะเบียนใหม่ในโครงการเฟส 2 ซึ่งคาดว่าจะเกิดขึ้นในช่วงต้นปีหน้า เพื่อเก็บตกกลุ่มประชาชนที่พลาดโอกาสในรอบแรก
วิธีรักษาสิทธิ (สำหรับผู้ที่ยังไม่เคยใช้)
เพื่อให้สิทธิยังคงอยู่จนจบโครงการ ผู้ได้รับสิทธิต้องดำเนินการดังนี้ภายในเส้นตาย
- เปิดแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง”
- เข้าเมนู G-Wallet และกดแบนเนอร์ “คนละครึ่งพลัส”
- ใช้สิทธิครั้งแรกกับร้านค้าที่ร่วมโครงการ (สแกนจ่ายหน้าร้าน หรือใช้ผ่านฟู้ดเดลิเวอรี่ตามช่วงเวลาที่กำหนด)
หากถูกตัดสิทธิ ต้องทำอย่างไร?
สำหรับผู้ที่พลาดการใช้สิทธิครั้งแรกและถูกตัดสิทธิมีแค่หนทางเดียวตอนนี้คือ จะต้องรอลงทะเบียนใหม่ในรอบ เฟส 2 ซึ่งขณะนี้ยังไม่ได้เปิดให้ลงทะเบียน โดยขอให้ประชาชนติดตามประกาศอย่างเป็นทางการจากกระทรวงการคลัง หรือเพจประชาสัมพันธ์ของรัฐบาลต่อไป
ติดตาม The Thaiger บน Google News: