บันเทิงเกาหลี

จบอาชีพพระเอก “คิมจุนยอง” รับผิดจริง “ซื้อบริการ” หลังแฟนเก่าแฉ

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 11 พ.ย. 2568 12:25 น.| อัปเดต: 11 พ.ย. 2568 11:14 น.
100
แฟนเก่า คิมจุนยอง พระเอกเกาหลี แฉ ใบเสร็จจากบาร์ผู้ใหญ่ เจ้าตัวรับผิดจริง ยกเลิกสัญญา-ถอนตัวจากละครเพลง 2 เรื่องรวด

แฟนเก่า คิมจุนยอง พระเอกเกาหลี แฉ ใบเสร็จจากบาร์ผู้ใหญ่ เจ้าตัวรับผิดจริง ยกเลิกสัญญา-ถอนตัวจากละครเพลง 2 เรื่องรวด

คิมจุนยอง พระเอกละครเพลงชื่อดังของเกาหลีใต้ ออกมาขอโทษอย่างเป็นทางการ หลังถูกกล่าวหาว่าไปเที่ยวสถานบันเทิงผู้ใหญ่ ใช้บริการพนักงานต้อนรับหญิง (ซื้อบริการ)

เว็บไซต์ Allkpop รายงานเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน ว่า คิมจุนยอง ได้ออกแถลงการณ์ยอมรับผิด “ผมขอโทษอย่างจริงใจที่ทำให้หลายคนต้องเจ็บปวดและผิดหวัง ไม่ว่าจะเป็นการละเมิดกฎหมายหรือไม่ ผมขอยอมรับว่าการกระทำของผมไม่เหมาะสม ผมผิดเต็มที่และขอรับผิดชอบ ไม่มีข้อแก้ตัวใดๆ”

แฟนเก่าคิมจุนยองโพสต์หลักฐานการใช้บริการสถานบันเทิง

ผลกระทบจากเรื่องนี้รุนแรงทันที คิมจุนยองประกาศว่า เขาได้ “ยกเลิกสัญญากับบริษัทต้นสังกัด” แล้ว ขอถอนตัวจากโปรเจกต์งานทั้งหมดที่เขามีกำหนดไว้ เขาจะถอนตัวจากละครเพลงเรื่องดัง Rachmaninoff และ Amadeus “ผมจะใช้ชีวิตที่เหลืออยู่เพื่อทบทวนความผิดพลาดของตัวเอง”

เรื่องอื้อฉาวนี้เริ่มต้นขึ้นจากผู้หญิงคนหนึ่งอ้างตัวเป็นแฟนเก่าของคิมจุนยอง เธอได้โพสต์ภาพ “บิลค่าใช้จ่ายแบบเขียนด้วยมือ” ลงในโซเชียลมีเดีย พร้อมภาพแก้วเหล้าและไฟแช็ก

คิมจุนยองถอนตัวจากละครเพลง Rachmaninoff และ Amadeus

ผู้โพสต์อ้างว่า บิลเขียนมือลักษณะนี้ เป็นหลักฐานการใช้บริการสถานบันเทิงผู้ใหญ่โดยเฉพาะ ชาวเน็ตได้ช่วยกันวิเคราะห์บิลดังกล่าว พบคำศัพท์เฉพาะ เช่น “ค่าห้อง” (Room fee) “ค่าบริการพนักงานต้อนรับ” (Hostess fee) และค่าใช้จ่ายก้อนโตที่จ่ายให้ผู้หญิงที่มาด้วย

ในตอนแรกที่ข่าวแพร่ออกไป บริษัทต้นสังกัดของคิมจุนยองได้ออกมาปฏิเสธอย่างแข็งขัน ระบุว่าทั้งหมดเป็น “ข่าวลือมุ่งร้าย” และขู่ว่าจะดำเนินการทางกฎหมายกับผู้ปล่อยข่าว แต่สุดท้ายตัวนักแสดงเองก็ออกมายอมรับผิดยุติเรื่องอื้อฉาว

คิมจุนยองขอโทษแฟนๆ ที่รู้สึกผิดหวังจากการกระทำของเขา

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
เพลง ชนม์ทิดา รับวิวาห์ล่ม เป๊ก เศรณี เอ่ยปากขอลดสถานะ เคลียร์ชัดข่าวลือมือที่ 3 บันเทิง

เพลง ชนม์ทิดา รับวิวาห์ล่ม เป๊ก เศรณี เอ่ยปากขอลดสถานะ เคลียร์ชัดข่าวลือมือที่ 3

2 นาที ที่แล้ว
ข่าว

ครม. แต่งตั้ง “ผกก.หนุ่ย” ตร.อารักขา “ทักษิณ-ยิ่งลักษณ์” นั่งรอง ผอ.ยุทธศาสตร์ชาติ

20 นาที ที่แล้ว
ตะลึง! สาวเต้นโชว์รอยสัก พลาดท่า กีกี้โผล่กลางงาน เจ้าตัวขอโทษ อ้างเมา-ที่แปะหลุด ข่าว

อึ้งทั้งงาน! สาวเต้นโชว์ ประกวดรอยสัก จนกีกี้โผล่ เจ้าตัวขอโทษ อ้างเมา-ที่แปะหลุด

22 นาที ที่แล้ว
คุณออนคลอดลูกสาวแล้ว หมอสองอยู่เคียงข้าง บันเทิง

ออน สมฤทัย คลอดลูกแล้ว ‘หมอสอง’ ยิ้มแก้มปริ เฝ้าไม่ห่าง เผยชื่อสุดน่ารัก

33 นาที ที่แล้ว
วู้ดดี้ อัดคลิปขอโทษเกี่ยวกับดราม่านมวัว ยอมรับข้อมูลไม่ครบถ้วน บันเทิง

วู้ดดี้ อัดคลิป ขอโทษ ปมดราม่านมวัว รับข้อมูลไม่ครบ สั่งระงับคลิปต้นเหตุแล้ว

36 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“อนุทิน” สั่ง “สธ.-ท่องเที่ยว” ชี้แจงนักท่องเที่ยวให้ชัด กม.คุมแอลกอฮอล์

37 นาที ที่แล้ว
บันเทิง

ประวัติ บ๊อบบี้ ศรีระพี ทายาทธุรกิจหมื่นล้านแกรนด์โฮม อดีตคนรัก นิวเคลียร์ หรรษา

43 นาที ที่แล้ว
ข่าว

สมช. มีมติระงับ “ปฏิญญาไทย-กัมพูชา” เตรียมประสานชี้แจงประชาคมโลกต่อ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เตือน คนโดนตัดสิทธิ &quot;คนละครึ่งพลัส&quot; ลงทะเบียนใหม่เฟส 2 ได้ไหม เศรษฐกิจ

เตือน คนโดนตัดสิทธิ “คนละครึ่งพลัส” ลงทะเบียนใหม่เฟส 2 ได้ไหม

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
แฟนเก่า คิมจุนยอง พระเอกเกาหลี แฉ ใบเสร็จจากบาร์ผู้ใหญ่ เจ้าตัวรับผิดจริง ยกเลิกสัญญา-ถอนตัวจากละครเพลง 2 เรื่องรวด บันเทิงเกาหลี

จบอาชีพพระเอก “คิมจุนยอง” รับผิดจริง “ซื้อบริการ” หลังแฟนเก่าแฉ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

ย้อนเส้นทางรัก นิวเคลียร์-บ๊อบบี้ จากหนุ่มนอกสเปก สู่คนรู้ใจ ก่อนจบรัก 2 ปีแบบเงียบๆ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เพจ &quot;เสียงจากทหารเรือ&quot; รายงาน นาวิกโยธินประกาศใช้กฎอัยการศึก สั่งปิดชายแดนตราดทุกช่องทาง สกัดกลุ่มหาผลประโยชน์ช่วงคนไทย-เขมรข้ามแดน ข่าว

ด่วน! นาวิกโยธินตราด ใช้กฎอัยการศึก ปิดชายแดน 100% ทุกช่องทาง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด น้องเพชรกล้า เด็กชายนำโชค งวด 16 พ.ย. 68 เลขเด็ด

เลขเด็ด น้องเพชรกล้า งวด 16 พ.ย. 68 ให้โชคครั้งที่ 135 ชนเลยท้ายตรงเป๊ะ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;ชัชชาติ&quot; ยันเอาอยู่ กทม.คุมสถานการณ์น้ำได้ เตือน 11 ชุมชนนอกคันกั้นน้ำ ยกของด่วน ข่าว

“ชัชชาติ” ยันเอาอยู่ กทม.คุมสถานการณ์น้ำได้ เตือน 11 ชุมชนนอกคันกั้นน้ำ ยกของด่วน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ศาลญี่ปุ่นสั่งจำคุก 16 ปี เสี่ยแทงไอดอล เปย์จนหมดตัว สาวไม่ยอมไปเที่ยวด้วย

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เพจ ท่านเปา แชร์คลิป หญิงสาวนั่งยองปัสสาวะริมทางด่วน ชาวเน็ตเสียงแตก มุมหนึ่งเข้าใจคนปวดจนทนไม่ไหว แต่อีกมุมจี้ถามคนถ่ายคลิป เอามาลงประจานทำไม? ข่าว

ไวรัลคลิป สาวนั่งยองฉี่ ข้างมอเตอร์เวย์ ชาวเน็ตจี้ถามคนถ่าย เกินไปไหม?

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ป.ป.ช. สั่งยึดทรัพย์ “คณิต ชินวงศ์” ร่ำรวยผิดปกติ แจงที่มาเงิน 14 ล้าน ไม่ได้

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประวัติ พล.ท.บุญสิน พาดกลาง แม่ทัพภาคที่ 2 ข่าว

ประวัติ พล.ท.บุญสิน พาดกลาง แม่ทัพภาคที่ 2 ผู้ปกป้องอธิปไตยชายแดนไทย-กัมพูชา

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

รมว.ยุติธรรม เผยรื้อคดีเก่านักการเมือง ช. ไม่ได้ แต่สามารถฟ้องใหม่ได้

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
Bar B Q Plaza ขอโทษลูกค้า หลังส่งข้อความ ทำไมไม่รับสายคะ ข่าว

Bar B Q Plaza ออกโรงขอโทษ หลังส่งข้อความไลน์ ทำลูกค้าตกใจ-เสี่ยงบ้านแตก

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
มวลอากาศเย็นจากจีนปะทะไทย 13 พ.ย. 68 ยอดดอยแตะ 10°C ขณะเดียวกัน มรสุมที่ถูกอัดกำลัง โดยอ้อมจากพายุฟงวอง จะทำให้ภาคใต้ฝนชุก และคลื่นลมในอ่าวไทยสูงถึง 2-4 เมตร ข่าว

นับถอยหลัง 2 วัน! หนาวจริง 13 พ.ย. 68 ยอดดอย 10-15 องศา

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

กองทัพบก ประกาศยุติทุกข้อตกลงกับเขมร ยังมีท่าทีเป็นปรปักษ์อยู่

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
สว.อังคณา เคลื่อนไหว ซัดเขมรผิดข้อตกลง ปฏิญญาสันติภาพ ปมลอบวางทุ่นระเบิดใหม่ ข่าว

สว.อังคณา เคลื่อนไหว ซัดเขมรผิดข้อตกลง ปฏิญญาสันติภาพ ปมลอบวางทุ่นระเบิดใหม่

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“แม่ทัพกุ้ง” ไม่มาคุย กมธ.ทหาร ปมใครสั่งหยุดยิง ชี้ติดภารกิจยาวถึงเดือนธันวา

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
คัลแลน-พี่จองถูกแม่ค้าตลาดน้ำใช้ตะขอเกี่ยวเรือบังคับจอดซื้อของ บันเทิง

ดราม่า พี่จอง-คัลแลน ถูกแม่ค้าใช้ตะขอเกี่ยวเรือ ขายเสื้อ 500 บาท ถกสนั่นอายแทน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 11 พ.ย. 2568 12:25 น.| อัปเดต: 11 พ.ย. 2568 11:14 น.
100
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เพลง ชนม์ทิดา รับวิวาห์ล่ม เป๊ก เศรณี เอ่ยปากขอลดสถานะ เคลียร์ชัดข่าวลือมือที่ 3

เพลง ชนม์ทิดา รับวิวาห์ล่ม เป๊ก เศรณี เอ่ยปากขอลดสถานะ เคลียร์ชัดข่าวลือมือที่ 3

เผยแพร่: 11 พฤศจิกายน 2568

ครม. แต่งตั้ง “ผกก.หนุ่ย” ตร.อารักขา “ทักษิณ-ยิ่งลักษณ์” นั่งรอง ผอ.ยุทธศาสตร์ชาติ

เผยแพร่: 11 พฤศจิกายน 2568
ตะลึง! สาวเต้นโชว์รอยสัก พลาดท่า กีกี้โผล่กลางงาน เจ้าตัวขอโทษ อ้างเมา-ที่แปะหลุด

อึ้งทั้งงาน! สาวเต้นโชว์ ประกวดรอยสัก จนกีกี้โผล่ เจ้าตัวขอโทษ อ้างเมา-ที่แปะหลุด

เผยแพร่: 11 พฤศจิกายน 2568
คุณออนคลอดลูกสาวแล้ว หมอสองอยู่เคียงข้าง

ออน สมฤทัย คลอดลูกแล้ว ‘หมอสอง’ ยิ้มแก้มปริ เฝ้าไม่ห่าง เผยชื่อสุดน่ารัก

เผยแพร่: 11 พฤศจิกายน 2568
Back to top button