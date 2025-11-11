จบอาชีพพระเอก “คิมจุนยอง” รับผิดจริง “ซื้อบริการ” หลังแฟนเก่าแฉ
แฟนเก่า คิมจุนยอง พระเอกเกาหลี แฉ ใบเสร็จจากบาร์ผู้ใหญ่ เจ้าตัวรับผิดจริง ยกเลิกสัญญา-ถอนตัวจากละครเพลง 2 เรื่องรวด
คิมจุนยอง พระเอกละครเพลงชื่อดังของเกาหลีใต้ ออกมาขอโทษอย่างเป็นทางการ หลังถูกกล่าวหาว่าไปเที่ยวสถานบันเทิงผู้ใหญ่ ใช้บริการพนักงานต้อนรับหญิง (ซื้อบริการ)
เว็บไซต์ Allkpop รายงานเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน ว่า คิมจุนยอง ได้ออกแถลงการณ์ยอมรับผิด “ผมขอโทษอย่างจริงใจที่ทำให้หลายคนต้องเจ็บปวดและผิดหวัง ไม่ว่าจะเป็นการละเมิดกฎหมายหรือไม่ ผมขอยอมรับว่าการกระทำของผมไม่เหมาะสม ผมผิดเต็มที่และขอรับผิดชอบ ไม่มีข้อแก้ตัวใดๆ”
ผลกระทบจากเรื่องนี้รุนแรงทันที คิมจุนยองประกาศว่า เขาได้ “ยกเลิกสัญญากับบริษัทต้นสังกัด” แล้ว ขอถอนตัวจากโปรเจกต์งานทั้งหมดที่เขามีกำหนดไว้ เขาจะถอนตัวจากละครเพลงเรื่องดัง Rachmaninoff และ Amadeus “ผมจะใช้ชีวิตที่เหลืออยู่เพื่อทบทวนความผิดพลาดของตัวเอง”
เรื่องอื้อฉาวนี้เริ่มต้นขึ้นจากผู้หญิงคนหนึ่งอ้างตัวเป็นแฟนเก่าของคิมจุนยอง เธอได้โพสต์ภาพ “บิลค่าใช้จ่ายแบบเขียนด้วยมือ” ลงในโซเชียลมีเดีย พร้อมภาพแก้วเหล้าและไฟแช็ก
ผู้โพสต์อ้างว่า บิลเขียนมือลักษณะนี้ เป็นหลักฐานการใช้บริการสถานบันเทิงผู้ใหญ่โดยเฉพาะ ชาวเน็ตได้ช่วยกันวิเคราะห์บิลดังกล่าว พบคำศัพท์เฉพาะ เช่น “ค่าห้อง” (Room fee) “ค่าบริการพนักงานต้อนรับ” (Hostess fee) และค่าใช้จ่ายก้อนโตที่จ่ายให้ผู้หญิงที่มาด้วย
ในตอนแรกที่ข่าวแพร่ออกไป บริษัทต้นสังกัดของคิมจุนยองได้ออกมาปฏิเสธอย่างแข็งขัน ระบุว่าทั้งหมดเป็น “ข่าวลือมุ่งร้าย” และขู่ว่าจะดำเนินการทางกฎหมายกับผู้ปล่อยข่าว แต่สุดท้ายตัวนักแสดงเองก็ออกมายอมรับผิดยุติเรื่องอื้อฉาว
