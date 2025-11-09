ปลัดคลัง คาดเสนอคนละครึ่งพลัส เฟส 2 เข้าที่ประชุม ครม. ช่วงเดือน ธค.
ปลัดคลัง คาดเสนอคนละครึ่งพลัส เฟส 2 เข้าที่ประชุม ครม. ช่วงเดือนธันวาคมนี้ และเริ่มใช้จ่ายได้ในเดือนมกราคม จัดสรรสิทธิให้เหมาะสม
นายลวรณ แสงสนิท ปลัดกระทรวงการคลัง เปิดเผยถึงความคืบหน้า โครงการคนละครึ่ง พลัส เฟส 2 ว่า ตอนนี้อยู่ระหว่างการออกแบบระบบและจัดสรรสิทธิให้เหมาะสม โดยพิจารณาทั้งกลุ่มที่เคยเข้าร่วมโครงการฯ เฟสแรก และกลุ่มที่พลาดสิทธิ เพื่อให้เกิดความเท่าเทียมในการได้รับประโยชน์จากโครงการ
ซึ่งมีแนวโน้มว่าผู้ที่เข้าร่วมเฟสแรก จะมีโอกาสเข้าร่วมต่อในเฟสใหม่ด้วย และกลุ่มที่ยังไม่ได้เข้าร่วมจะมีสิทธิลงทะเบียนในเฟส 2 เพื่อรับวงเงิน 4,000 บาท โดยแนวคิดดังกล่าวอยู่ระหว่างการพิจารณา คาดว่าจะเสนอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาในเดือนธันวาคมนี้ และเริ่มใช้จ่ายได้ในเดือนมกราคม 2569
โดยยอดการใช้จ่ายโครงการ คนละครึ่ง พลัส ใน 11 วันที่ผ่านมา มียอดใช้จ่ายทะลุ 2.2 หมื่นล้านบาท และมีร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการฯ แล้ว 878,529 ราย
