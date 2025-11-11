สมช. มีมติระงับ “ปฏิญญาไทย-กัมพูชา” เตรียมประสานชี้แจงประชาคมโลกต่อ
พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม แถลงภายหลังการประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติ หรือ สมช. ว่า การประชุมวันนี้มีการพิจารณาประเด็นหลักใน 3 เรื่อง คือ การสูญเสียกำลังพลของกองทัพไทยเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ พร้อมทั้งแสดงความเสียใจต่อการสูญเสียครั้งนี้ 2.การมีทุ่นระเบิดในพื้นที่อธิปไตยของไทยถือว่า มีผลต่ออธิปไตย 3.รัฐบาลจะปกป้องอธิปไตย และชีวิตของคนไทยอย่างเต็มความสามารถ ซึ่งที่ประชุมได้ระงับปฏิญญาไทย-กัมพูชา ทั้ง 4 ข้อ และยุติการส่ง 18 เชลยศึกคืนให้กับกัมพูชา
ขณะที่ นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ กล่าวว่า เราถือว่า ถ้อยแถลง หรือ Joint Declaration ซึ่งท่าทีของไทยที่ผ่านมาจะนำไปสู่สันติภาพ และได้มีการปฏิบัติตามข้อตกลงต่าง ๆ ที่ได้ระบุไว้ในปฏิญญา โดยเหตุการณ์ที่ทหารไทยเหยียบทุ่นระเบิดที่เกิดขึ้น ถือเป็นการละเมิด ปฏิญญาไทย-กัมพูชา ดังนั้นท่าทีของไทยคือ ระงับการปฎิบัติ แต่พื้นที่ใดที่เป็นพื้นที่การดำเนินการฝ่ายเดียวของไทย เช่น การเก็บกู้ทุ่นระเบิด ก็ยังคงอยู่ เพื่อความปลอดภัยของประชาชนตามแนวชายแดน
นายสีหศักดิ์ กล่าวอีกว่า ในส่วนของกระทรวงการต่างประเทศนั้น ได้ทำการประท้วง พร้อมทั้งตนได้พูดคุยกับนายปรัก สุคน รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของประเทศกัมพูชา เพื่อประท้วง ซึ่งได้บอกไปว่า เหตุการณ์เช่นนี้ไม่ควรจะเกิดขึ้น เพราะเป็นการละเมิดกับสิ่งที่เราตกลงกันไว้ เราจำเป็นที่จะต้องประท้วง และขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริง และจะส่งหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรไปยังกัมพูชาอีกครั้ง
รวมถึงจะมีการทำหนังสือประท้วงไปในกรอบอนุสัญญาออตตาวา เรื่องการห้ามใช้ทุ่นระเบิด ควบคู่ไปกับการชี้แจง การดำเนินการ และท่าทีของฝ่ายไทย ซึ่งจะมีการชี้แจงไปยังประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศมาเลเซีย ในฐานะประเทศสักขีพยานในการลงนามร่วมว่า เพราะเหตุใด ไทยถึงมีความจำเป็นที่ต้องระงับปฏิญญา นอกจากนี้ ยังต้องชี้แจงไปยังประชาคมโลก โดยจะมีการประสานไปยังกระทรวงกลาโหม และเหล่าทัพ เพื่อนำข้อเท็จจริงต่าง ๆ มาเสริมท่าทีของไทยให้มีความหนักแน่น และมีความชอบธรรม
หากต้องการให้การปฎิบัติตามข้อตกลง ไปในทิศทางที่ควรจะเป็น ฝ่ายกัมพูชาจะต้องแสดงความรับผิดชอบ ต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ เช่น การแสดงความเสียใจ และตรวจสอบข้อเท็จจริงต่าง ๆ พร้อมกำหนดมาตรการไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้อีก
เมื่อถามว่า จะมีมาตรการอะไรตอบโต้เพิ่มเติม หรือไม่ นายสีหศักดิ์ กล่าวว่า ก็มีการระงับปฏิญญา ส่วนการเก็บกู้ทุ่นระเบิด เราก็ดำเนินการฝ่ายเดียวในพื้นที่ของไทยต่อไป
เมื่อถามว่า เราทำได้แค่การประท้วง แต่ยังไม่สามารถกดดันกัมพูชาได้ นายสีหศักดิ์ ยืนยันว่า เรายังต้องประท้วง เพราะเขาละเมิดข้อตกลง เราก็ต้องประท้วงให้ประชาคมโลกเข้าใจว่า เหตุใดไทยจึงต้องดำเนินการเช่นนี้ ซึ่งเราไม่ได้ประท้วงอย่างเดียว แต่เราระงับการปฎิบัติตามปฏิญญาด้วย ซึ่งการถอนกำลังอาวุธ นับจากนี้ก็ต้องระงับไว้ก่อน รวมถึงข้ออื่น ๆ ยกเว้นเรื่องการเก็บกู้ทุ่นระเบิด ที่เราสามารถดำเนินการฝ่ายเดียวได้ พร้อมยืนยันว่า จะมีการประณามด้วย
