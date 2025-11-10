หลังเกม แมนฯ ซิตี้ 3-0 ลิเวอร์พูล “เป๊ป” ฉลอง 1000 นัด สวนสถิติแย่แชมป์เก่า
ถอดรหัสความต่างชั้น ตัดเกรดแข้ง แมนฯ ซิตี้-ลิเวอร์พูล ในวันครบรอบ 1,000 เกมของเป๊ป กวาร์ดิโอล่า เมื่อ “โดกู” ฉายแสง และ “หงส์แดง” พังพาบ พ่วงสถิติแชมป์เก่าแพ้มากสุดในนาทีนี้
แมนเชสเตอร์ ซิตี้ ได้สร้างความแตกต่างระหว่างสองสโมสรยักษ์ใหญ่ได้อย่างชัดเจน ด้วยการเปิดบ้านเอาชนะลิเวอร์พูลไป 3-0 ในศึกพรีเมียร์ลีกเมื่อคืนที่ผ่านมา (10 พ.ย.) ซึ่งชัยชนะครั้งนี้มีความหมายยิ่งนัก เพราะมันเกิดขึ้นในเกมที่ เป๊ป กวาร์ดิโอลา กุนซือสแปนิช วัย 54 ปี คุมทีมครบ 1,000 นัดในอาชีพผู้จัดการทีม
ฟอร์มการเล่นของลิเวอร์พูลในแนวรุกที่ขาดความเฉียบคม โดยเฉพาะ โมฮาเหม็ด ซาลาห์ และฟลอเรียน เวิร์ตซ์ ถูกบดบังโดยความเร็วและความสร้างสรรค์ของเฌเรมี โดกู จนทำให้ “หงส์แดง” ไม่สามารถต่อกรกับ “เรือใบสีฟ้า” ได้เลย
เจาะคะแนนฝั่ง แมนเชสเตอร์ ซิตี้
จานลุยจิ ดอนนารุมม่า – 8/10 มีการเซฟลูกยิงของโซบอสซ์ไลได้อย่างยอดเยี่ยม แสดงให้เห็นถึงสมาธิที่มั่นคง แม้จะโชคดีที่ลูกโหม่งของฟาน ไดจ์ค ถูกจับล้ำหน้าไปก่อน
มาเธอุส นูเนส – 8/10 รับบทบาทวิงแบ็กขวาได้อย่างดุดันและแข็งแกร่ง และเป็นคนแอสซิสต์ให้ซิตี้ได้ประตูแรก พิสูจน์ให้เห็นว่าทำไมเขาจึงเป็นตัวเลือกแรกในตำแหน่งที่ไม่คุ้นเคยนี้
รูเบน ดิอาส – 8/10 มีจังหวะปะทะคารมเล็กน้อยกับฟาน ไดจ์ค เรื่องจุดโทษ แต่การเข้าสกัดซาลาห์ในจังหวะสำคัญนั้น คุ้มค่ากับค่าตั๋วเข้าชมเพียงอย่างเดียว
ยอสโก กวาร์ดิโอล – 8/10 เป็นผู้เล่นที่นิ่งและสุขุม ซึ่งสะท้อนถึงความเป็นมืออาชีพของทีมเป๊ปในเกมประวัติศาสตร์นัดที่ 1,000 ของผู้จัดการทีม
นิโก โอ’ไรลีย์ – 8/10 ถูกทำฟาวล์แต่ยังลุกขึ้นสู้ การเข้าปะทะกับซาลาห์โดยที่ผู้ตัดสินมองไม่เห็นนั้นน่าสนใจ แต่เขาก็ยังเป็นคนแอสซิสต์ให้โดกูยิงประตูสุดสวย
นิโก กอนซาเลซ – 8/10 ตะโกนคำว่า “Vamos” (ไปเลย!) หลังลูกยิงไกลแฉลบเท้าฟาน ไดจ์ค เข้าประตูไป
แบร์นาร์โด ซิลวา – 8/10 รับบทบาทเป็น ‘นาฬิกาจับจังหวะ’ (metronome) ให้กับแดนกลางของซิตี้ และคุมเกมได้อย่างสมบูรณ์แบบในฐานะกัปตันทีม
รายัน แชร์กี้ – 7/10 ว่องไว มีชีวิตชีวา มักจะสอดตัวเข้ามาเป็นกองหน้าตัวพิเศษ ถูกเปลี่ยนตัวออกอย่างรวดเร็วในครึ่งหลัง
ฟิล โฟเดน – 7/10 พลาดโอกาสที่จะวิ่งเข้าทำประตูในครึ่งแรก แต่ก็มีส่วนร่วมในการประสานงานเกมรุกที่เปี่ยมด้วยพลังของซิตี้
เฌเรมี โดกู – 9/10 สุดยอดในเกมนี้ (Electric) ความเร็วและไหวพริบของเขาถูกยกระดับขึ้นมาเป็นพลังที่คงเส้นคงวา เป็นคนเรียกจุดโทษ และยิงประตูที่อาจเป็นประตูยอดเยี่ยมประจำฤดูกาล
เออร์ลิง ฮาลันด์ – 7/10 พลาดจุดโทษในช่วงต้น แต่ก็แก้ตัวได้ด้วยลูกโหม่งทำประตูที่ 14 ในลีก แม้จะเงียบไป 2 เกมก่อนหน้านี้ แต่เกมนี้เขาก็กลับมาทวงความเด็ดขาดคืน
เจาะคะแนนฝั่ง ลิเวอร์พูล
จอร์จี้ มามาร์ดาชวิลี – 5/10 เสียจุดโทษ ก่อนจะเซฟลูกยิงของฮาลันด์ได้อย่างน่าทึ่ง ดูเหมือนความยุติธรรมจะทำงานแล้ว แต่ภาพรีเพลย์ชี้ว่าเข่าของเขาโดนโดกูอย่างจัง
คอเนอร์ แบรดลีย์ – 4/10 ประสานงานผิดพลาดกับโคนาเต้จนนำไปสู่จุดโทษ ต้องต่อสู้กับโดกูอย่างหนัก และมักต้องทำฟาวล์เพื่อหยุดยั้งเขา ถูกเปลี่ยนตัวออกในช่วงท้าย
เวอร์จิล ฟาน ไดจ์ค – 4/10 ลูกโหม่งสุดสวยถูกจับล้ำหน้าไปอย่างน่าเสียดาย และดูไม่ระมัดระวังในจังหวะที่ลูกยิงของ “กอนซาเลซ” แฉลบเท้า ! เข้าประตูไป
อิบราฮิมา โคนาเต้ – 4/10 มักจะเป็นฝ่ายตามหลังฮาลันด์ในจังหวะสำคัญ รวมถึงจังหวะโหม่งทำประตูของนอร์เวย์ ไม่สามารถรักษามาตรฐานที่ต้องการได้
แอนดี้ โรเบิร์ตสัน – 4/10 จ่ายบอลทิ้งออกนอกสนาม มีส่วนทำให้ประตูของฟาน ไดจ์ค ถูกปฏิเสธจากการถูกตัดสินว่ามีส่วนร่วมในเกม
ไรอัน กราเฟนแบร์ค – 4/10 สำหรับผู้เล่นโฮลดิ้งมิดฟิลด์ที่ได้รับการยกย่อง เขาไม่สามารถหยุดยั้งเกมรุกของซิตี้ได้เลย สมควรที่จะต้องกลับไปทบทวนบทบาทตัวเอง
อเล็กซิส แม็ค อัลลิสเตอร์ – 4/10 หายไปจากเกมอย่างสิ้นเชิง สไตล์การเล่นที่รวดเร็วของซิตี้ทำให้เขาและเพื่อนร่วมทีมดูเหมือน “ทีมฟุตบอลในผับ” ที่ไม่มีระบบ
โดมินิค โซบอสซ์ไล – 5/10 เป็น “เพลย์เมกเกอร์ล่องหน” แทบไม่มีใครจ่ายบอลให้เขาเลย ซึ่งเป็นผลมาจากความไม่ปะติดปะต่อของทีมลิเวอร์พูล
โมฮาเหม็ด ซาลาห์ – 4/10 เงียบ…เงียบเกินไปสำหรับดาวเด่นของทีม มีจังหวะเปิดมุมเข้าหัวฟาน ไดจ์ค แต่ก็พลาดโอกาสทองในช่วงท้าย ฟอร์มการเล่นต่ำกว่ามาตรฐานอย่างมาก
ฟลอเรียน เวิร์ตซ์ – 5/10 นักเตะค่าตัว 116 ล้านปอนด์ ถูกโยกจากปีกซ้ายไปเป็นหมายเลข 9 แต่ก็ไร้ประสิทธิภาพ และสุดท้ายก็ถูกเปลี่ยนตัวออก
อูโก้ เอกิติเก้ – 4/10 บทบาทโดยสรุปคือ “ไร้ตัวตน” และถูกเปลี่ยนตัวออกในนาทีที่ 56 ถึงขนาดที่นักวิจารณ์แซวว่า “ไม่รู้ตัวเลยว่า มีเขาอยู่ในสนาม”
เปิดใจ “เป๊ป” ความรู้สึกหลังชนะนัดที่ 716 จาก 1,000 เกมที่คุมข้างสนาม
เป๊ป กวาร์ดิโอลา ใช้โอกาสในชัยชนะนัดนี้ ซึ่งเป็นชัยชนะนัดที่ 716 ในอาชีพ และเป็นเกมที่ 1,000 ในฐานะผู้จัดการทีม เพื่อแสดงความเคารพต่อคู่แข่ง
“แนวรับทั้งหมด, แบร์นาร์โด, นิโกฯ พวกเขายอดเยี่ยมมาก” เป๊ป กล่าว “ผมต้องขอบคุณผู้เล่นและทีมงานสำหรับของขวัญที่เหลือเชื่อในเกมนี้ ที่สามารถเอาชนะคู่แข่งที่สำคัญที่สุดที่เราเคยเผชิญหน้ามาตลอด 10 ปีที่นี่”
“มันเป็นเรื่องที่ดีเสมอที่ได้ลงเล่นเจอกับพวกเขา (ลิเวอร์พูล) ไม่ว่าจะเป็น เวอร์จิล, โรเบิร์ตสัน, ซาลาห์ เราต่อสู้กันมาแล้ว 1,000 ครั้ง ผมคิดว่า เป๊ป ลินเดอร์ส ผู้ช่วยของผม ก็เป็นตัวแทนของเยอร์เกน (คล็อปป์) ได้ในทางใดทางหนึ่ง คืนนี้เป็นคืนที่พิเศษมากเพราะลูกๆ ของผมมาอยู่ที่นี่ด้วย มันดีจริงๆ”
“สล็อต” รับสภาพแชมป์เก่าที่แพ้มากสุด
ด้าน อาร์เน่อ สล็อต กุนซือลิเวอร์พูล ไม่ได้ลังเลที่จะยอมรับความเหนือกว่าของคู่แข่ง แต่พยายามชี้ให้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยจากฤดูกาลที่แล้ว
“ในทุกมิติของเกมฟุตบอล พวกเขา (ซิตี้) ดีกว่าเราในครึ่งแรก” สล็อต กล่าว “ผมเห็นความคล้ายคลึงกันหลายอย่างระหว่างฤดูกาลที่แล้วกับฤดูกาลนี้ มีความแตกต่างที่สำคัญอย่างหนึ่งคือ หลังจากที่เราต้องดิ้นรนอย่างหนักในช่วง 25 นาทีแรก เราสามารถทำประตูจากลูกตั้งเตะได้ นั่นคือสิ่งที่เปลี่ยนเกม”
“พวกเขาเล่นเหนือกว่าเราตลอด 90 นาที แต่การทำประตูนั้นก็ช่วยให้เรามีพลังงานที่จะตั้งรับให้ดีต่อไปได้”
สล็อตยังชี้ถึงปัญหาหลัก “มันเป็นส่วนผสมของหลายอย่าง และแน่นอนว่าการที่คุณเปลี่ยนทีมไปมากในช่วงซัมเมอร์ ผมคิดว่ามันก็ไม่น่าแปลกใจที่ผลจะออกมาในรูปแบบนี้”
สถิติที่ไม่อาจเมินเฉย ความโรยราและ “ความตกต่ำของแชมป์เก่า”
การปราชัยครั้งนี้ได้ตอกย้ำสถิติที่น่าตกใจของลิเวอร์พูลและโมฮาเหม็ด ซาลาห์
- เฌเรมี โดกู กลายเป็นผู้เล่นคนแรกนับตั้งแต่ เอแด็น อาซาร์ ในปี 2019 ที่ทำสถิติ เลี้ยงผ่าน 10+ ครั้ง, ชนะการดวล 10+ ครั้ง, สร้างโอกาส 3+ ครั้ง, ยิงเข้ากรอบ 3+ ครั้ง และทำประตูได้ ในเกมพรีเมียร์ลีกนัดเดียวกัน
- ซาลาห์พลาดสถิติทอง นี่เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2020 ที่ซาลาห์ลงเล่นเป็นตัวจริงในลีกกับซิตี้ แล้ว ไม่สามารถมีส่วนร่วมในการทำประตูได้เลย ซึ่งเป็นการสิ้นสุดสถิติ 9 นัดติดต่อกันที่เขาทำประตูหรือแอสซิสต์ใส่คู่แข่งรายนี้ได้
สถิติสุดเลวร้ายของแชมป์เก่า
ลิเวอร์พูลแพ้ไปแล้วถึง 5 จาก 11 นัด ในพรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้ ซึ่งเป็นสถิติการพ่ายแพ้ที่มากที่สุดของทีมแชมป์เก่า ณ ช่วงเวลานี้ของฤดูกาล นับตั้งแต่เลสเตอร์ ซิตี้ ในฤดูกาล 2016/17 และมีเพียงเชลซีในฤดูกาล 2015/16 เท่านั้นที่แพ้มากกว่า (6 นัด) หลังจาก 11 เกมในฐานะแชมป์เก่า
