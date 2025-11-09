แมนซิตี้ พบ ลิเวอร์พูล ดูบอลสด ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2025/26 วันที่ 9 พ.ย. 68

ข่าวกีฬาพรีเมียร์ลีกฟุตบอล

9 พฤศจิกายน 2568 เวลา 23.30 น. ถ่ายทอดสด ดูบอลสด ฟุตบอล พรีเมียร์ลีก ฤดูกาล 2025/26 ที่สนาม เอติฮัด สเตเดี้ยม แมนซิตี้ พบ ลิเวอร์พูล The Thaiger พาไปวิเคราะห์เกม พร้อมการทำนายผล และคาดการณ์ 11 ตัวจริงได้ที่นี่

ดูบอลสด พรีเมียร์ลีก แมนซิตี้ VS ลิเวอร์พูล ลิงก์ดูออนไลน์

  • รายการ : พรีเมียร์ลีก 2025/26
  • แมตช์การแข่งขัน : แมนซิตี้ VS ลิเวอร์พูล
  • วัน / เวลาแข่งขัน : วันอาทิตย์ที่ 9 พฤศจิกายน 2568 เวลา 23.30 น.
  • สนาม : เอติฮัด สเตเดี้ยม
  • ถ่ายทอดสด : MONOMAX
Credit : Manchester City

วิเคราะห์บอล แมนซิตี้ – ลิเวอร์พูล

สภาพความพร้อมของทั้งสองทีม

แมนฯ ซิตี้

เริ่มจากทางเจ้าบ้าน ทัพเรือใบสีฟ้า ของกุนซือ เป๊ป กวาร์ดิโอล่า จะยังไม่มีชื่อของ โรดรี้ และ มาเตโอ โควาซิช ที่มีอาการบาดเจ็บ ส่วนนักเตะคนอื่นๆ พร้อมลงสนามทั้งหมด

คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 4-2-3-1 ผู้รักษาประตูเป็น จานลุยจิ ดอนนารุมม่า พร้อมกองหลัง 4 คน มาเธอุส นูเนส, รูเบน ดิอาส, ยอสโก้ กวาร์ดิโอ, นิโก้ โอไรลี่ แดนกลางเป็น นิโก้ กอนซาเลซ แนวรุกนำทัพมาโดย ซาวินโญ่, รายาน แชร์กี้, ฟิล โฟเด้น, เจเรมี่ โดกู ส่วนกองหน้าตัวเป้าเป็น เออร์ลิ่ง ฮาลันด์

Credit : Manchester City

ลิเวอร์พูล

ในขณะที่ทีมเยือน ทัพหงส์แดง ภายใต้การคุมทัพของกุนซือ อาร์เน่อ สล็อต จะยังไม่มีชื่อของ วาตารุ เอ็นโด, อลิสซง เบ็คเกอร์, เจเรมี่ ฟริมปง, สเตฟาน บายเซติช, และ โจวานนี่ เลโอนี่ ที่มีอาการบาดเจ็บ รวมไปถึงต้องเช็คความฟิตของ อเล็กซานเดอร์ อิซัค

คาดว่าเกมนี้จะมาในแผน 4-2-3-1 ผู้รักษาประตูเป็น จอร์จี้ มามาร์ดาชวิลี่ พร้อมกองหลัง 4 คน คอเนอร์ แบรดลี่ย์, อิบราฮิม่า โกนาเต้, เวอร์จิล ฟาน ไดค์, แอนดรูว์ โรเบิร์ตสัน แดนกลางเป็น ไรอัน กราเฟนแบร์ก, อเล็กซิส แม็ค อัลลิสเตอร์ แนวรุกฝากความหวังไว้กับ โมฮาเหม็ด ซาลาห์, โดมินิค โซบอสไล, โคดี้ กัคโป ส่วนกองหน้าตัวเป้าเป็น ฮูโก้ เอกิติเก้

Credit : Liverpool FC

สถิติการเจอกันก่อนหน้าของ แมนซิตี้ VS อาร์เซนอล

สถิติ 5 ครั้งหลังสุด

  • 23/02/25 แมนซิตี้ 0-2 ลิเวอร์พูล (พรีเมียร์ลีก)
  • 01/12/24 ลิเวอร์พูล 2-0 แมนซิตี้ (พรีเมียร์ลีก)
  • 10/03/24 ลิเวอร์พูล 1-1 แมนซิตี้ (พรีเมียร์ลีก)
  • 25/11/23 แมนซิตี้ 1-1 ลิเวอร์พูล (พรีเมียร์ลีก)
  • 01/04/23 แมนวิตี้ 4-1 ลิเวอร์พูล (พรีเมียร์ลีก)

สถิติ 5 นัดหลังสุดของทั้งสองทีม

แมนฯ ซิตี้

  • 05/11/25 ชนะ ดอร์ทมุนด์ 4-1 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
  • 02/11/25 ชนะ บอร์นมัธ 3-1 (พรีเมียร์ลีก)
  • 29/10/25 ชนะ สวอนซี 3-1 (คาราบาว คัพ)
  • 26/10/25 แพ้ แอสตัน วิลล่า 0-1 (พรีเมียร์ลีก)
  • 21/10/25 ชนะ บียาร์เรอัล 2-0 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)

ลิเวอร์พูล

  • 04/11/25 ชนะ เรอัล มาดริด 1-0 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
  • 01/11/25 ชนะ แอสตัน วิลล่า 2-0 (พรีเมียร์ลีก)
  • 29/10/25 แพ้ คริสตัล พาเลซ 0-3 (คาราบาว คัพ)
  • 25/10/25 แพ้ เบรนท์ฟอร์ด 2-3 (พรีเมียร์ลีก)
  • 22/10/25 ชนะ แฟร้งค์เฟิร์ต 5-1 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
Credit : Manchester City

รายชื่อ 11 ตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามของทั้งสองทีม

สเปอร์ส (4-2-3-1) : กูเยลโม่ วิคาริโอ (GK) – เปโดร ปอร์โร่, คริสเตียน โรเมโร่, มิคกี้ ฟาน เดอ เฟส, เชด สเปนซ์ – โรดริโก้ เบนทานคูร์, ชูเอา ปาลินญ่า – โมฮาเหม็ด คูดุส, ซาบี ซิโมนส์, วิลสัน โอโดแบร์ – ร็องดาล โคโล่ มูอานี่

แมนยู (3-4-2-1) : เซนเน่อ ลัมเมนส์ (GK) – มัตไธจ์ส เดอ ลิกต์, แฮร์รี่ แม็คไกวร์, ลุค ชอว์ – อาหมัด ดิยัลโล่, บรูโน่ แฟร์นันด์ส, คาเซริโม่, ดิโอโก้ ดาโลต์ – ไบรอัน เอ็มเบโม่, มาเธอุส คุนญ่า – เบนยามิน เชชโก้

Credit : Liverpool FC

Thaiger ฟันธง ทรรศนะบอล ฟุตบอล พรีเมียร์ลีก

แมนซิตี้ 2-2 ลิเวอร์พูล

 

