แมนซิตี้ พบ ลิเวอร์พูล ดูบอลสด ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2025/26 วันที่ 9 พ.ย. 68
9 พฤศจิกายน 2568 เวลา 23.30 น. ถ่ายทอดสด ดูบอลสด ฟุตบอล พรีเมียร์ลีก ฤดูกาล 2025/26 ที่สนาม เอติฮัด สเตเดี้ยม แมนซิตี้ พบ ลิเวอร์พูล The Thaiger พาไปวิเคราะห์เกม พร้อมการทำนายผล และคาดการณ์ 11 ตัวจริงได้ที่นี่
ดูบอลสด พรีเมียร์ลีก แมนซิตี้ VS ลิเวอร์พูล ลิงก์ดูออนไลน์
- รายการ : พรีเมียร์ลีก 2025/26
- แมตช์การแข่งขัน : แมนซิตี้ VS ลิเวอร์พูล
- วัน / เวลาแข่งขัน : วันอาทิตย์ที่ 9 พฤศจิกายน 2568 เวลา 23.30 น.
- สนาม : เอติฮัด สเตเดี้ยม
- ถ่ายทอดสด : MONOMAX
วิเคราะห์บอล แมนซิตี้ – ลิเวอร์พูล
สภาพความพร้อมของทั้งสองทีม
แมนฯ ซิตี้
เริ่มจากทางเจ้าบ้าน ทัพเรือใบสีฟ้า ของกุนซือ เป๊ป กวาร์ดิโอล่า จะยังไม่มีชื่อของ โรดรี้ และ มาเตโอ โควาซิช ที่มีอาการบาดเจ็บ ส่วนนักเตะคนอื่นๆ พร้อมลงสนามทั้งหมด
คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 4-2-3-1 ผู้รักษาประตูเป็น จานลุยจิ ดอนนารุมม่า พร้อมกองหลัง 4 คน มาเธอุส นูเนส, รูเบน ดิอาส, ยอสโก้ กวาร์ดิโอ, นิโก้ โอไรลี่ แดนกลางเป็น นิโก้ กอนซาเลซ แนวรุกนำทัพมาโดย ซาวินโญ่, รายาน แชร์กี้, ฟิล โฟเด้น, เจเรมี่ โดกู ส่วนกองหน้าตัวเป้าเป็น เออร์ลิ่ง ฮาลันด์
ลิเวอร์พูล
ในขณะที่ทีมเยือน ทัพหงส์แดง ภายใต้การคุมทัพของกุนซือ อาร์เน่อ สล็อต จะยังไม่มีชื่อของ วาตารุ เอ็นโด, อลิสซง เบ็คเกอร์, เจเรมี่ ฟริมปง, สเตฟาน บายเซติช, และ โจวานนี่ เลโอนี่ ที่มีอาการบาดเจ็บ รวมไปถึงต้องเช็คความฟิตของ อเล็กซานเดอร์ อิซัค
คาดว่าเกมนี้จะมาในแผน 4-2-3-1 ผู้รักษาประตูเป็น จอร์จี้ มามาร์ดาชวิลี่ พร้อมกองหลัง 4 คน คอเนอร์ แบรดลี่ย์, อิบราฮิม่า โกนาเต้, เวอร์จิล ฟาน ไดค์, แอนดรูว์ โรเบิร์ตสัน แดนกลางเป็น ไรอัน กราเฟนแบร์ก, อเล็กซิส แม็ค อัลลิสเตอร์ แนวรุกฝากความหวังไว้กับ โมฮาเหม็ด ซาลาห์, โดมินิค โซบอสไล, โคดี้ กัคโป ส่วนกองหน้าตัวเป้าเป็น ฮูโก้ เอกิติเก้
สถิติการเจอกันก่อนหน้าของ แมนซิตี้ VS อาร์เซนอล
สถิติ 5 ครั้งหลังสุด
- 23/02/25 แมนซิตี้ 0-2 ลิเวอร์พูล (พรีเมียร์ลีก)
- 01/12/24 ลิเวอร์พูล 2-0 แมนซิตี้ (พรีเมียร์ลีก)
- 10/03/24 ลิเวอร์พูล 1-1 แมนซิตี้ (พรีเมียร์ลีก)
- 25/11/23 แมนซิตี้ 1-1 ลิเวอร์พูล (พรีเมียร์ลีก)
- 01/04/23 แมนวิตี้ 4-1 ลิเวอร์พูล (พรีเมียร์ลีก)
สถิติ 5 นัดหลังสุดของทั้งสองทีม
แมนฯ ซิตี้
- 05/11/25 ชนะ ดอร์ทมุนด์ 4-1 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
- 02/11/25 ชนะ บอร์นมัธ 3-1 (พรีเมียร์ลีก)
- 29/10/25 ชนะ สวอนซี 3-1 (คาราบาว คัพ)
- 26/10/25 แพ้ แอสตัน วิลล่า 0-1 (พรีเมียร์ลีก)
- 21/10/25 ชนะ บียาร์เรอัล 2-0 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
ลิเวอร์พูล
- 04/11/25 ชนะ เรอัล มาดริด 1-0 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
- 01/11/25 ชนะ แอสตัน วิลล่า 2-0 (พรีเมียร์ลีก)
- 29/10/25 แพ้ คริสตัล พาเลซ 0-3 (คาราบาว คัพ)
- 25/10/25 แพ้ เบรนท์ฟอร์ด 2-3 (พรีเมียร์ลีก)
- 22/10/25 ชนะ แฟร้งค์เฟิร์ต 5-1 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
รายชื่อ 11 ตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามของทั้งสองทีม
สเปอร์ส (4-2-3-1) : กูเยลโม่ วิคาริโอ (GK) – เปโดร ปอร์โร่, คริสเตียน โรเมโร่, มิคกี้ ฟาน เดอ เฟส, เชด สเปนซ์ – โรดริโก้ เบนทานคูร์, ชูเอา ปาลินญ่า – โมฮาเหม็ด คูดุส, ซาบี ซิโมนส์, วิลสัน โอโดแบร์ – ร็องดาล โคโล่ มูอานี่
แมนยู (3-4-2-1) : เซนเน่อ ลัมเมนส์ (GK) – มัตไธจ์ส เดอ ลิกต์, แฮร์รี่ แม็คไกวร์, ลุค ชอว์ – อาหมัด ดิยัลโล่, บรูโน่ แฟร์นันด์ส, คาเซริโม่, ดิโอโก้ ดาโลต์ – ไบรอัน เอ็มเบโม่, มาเธอุส คุนญ่า – เบนยามิน เชชโก้
Thaiger ฟันธง ทรรศนะบอล ฟุตบอล พรีเมียร์ลีก
แมนซิตี้ 2-2 ลิเวอร์พูล
ติดตาม The Thaiger บน Google News: