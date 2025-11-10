เจ็ต ลี ถอดเสื้อโชว์กล้าม 62 ปี สยบข่าวลือป่วยหนัก ปลูกถ่ายหัวใจ พระวัดเส้าหลิน

ข่าวดาราบันเทิง

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 10 พ.ย. 2568 15:00 น.| อัปเดต: 10 พ.ย. 2568 15:33 น.
61
เจ็ต ลี 62 ปี ถอดเสื้อโชว์สยบข่าวลือปลูกถ่ายหัวใจจาก "พระวัดเส้าหลิน" ยันแข็งแรงดี เผยความจริงแค่ผ่าตัดเนื้องอกที่คอ
ภาพจาก : South China Morning Post / Weibo

สำนักข่าว South China Morning Post รายงานว่า เจ็ต ลี (Jet Li) หรือ หลี่ เหลียนเจี๋ย ราชานักบู๊ระดับตำนาน วัย 62 ปี ได้เคลื่อนไหวครั้งสำคัญด้วยการโพสต์คลิปวิดีโอส่วนตัวในสภาพ “ถอดเสื้อ” เพื่อสยบข่าวลือหนาหูที่ว่าเขาเข้ารับการผ่าตัดปลูกถ่ายหัวใจ

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา เจ็ต ลี ได้แชร์วิดีโอชื่อ “An Honest Weekend” (สุดสัปดาห์ที่จริงใจ) ลงบน Douyin (TikTok จีน) ซึ่งเขามีผู้ติดตามเกือบ 5 ล้านคน

ในคลิปเผยให้เห็น เจ็ต ลี ในวัยเลข 6 ที่ยังคงมีกล้ามเนื้อที่ชัดเจน เขาทำกิจกรรมสบายๆ ทั้งฝึกท่ากังฟู ว่ายน้ำในสระส่วนตัว และเล่นกับสุนัขคู่ใจ โดยจุดสำคัญคือ บนหน้าอกของเขาไม่มีรอยแผลเป็นจากการผ่าตัดหัวใจ ตามที่มีข่าวลือแต่อย่างใด

วิดีโอนี้ถูกมองว่าเป็นการตอบโต้ข่าวลือออนไลน์สุดประหลาด ที่อ้างว่า เจ็ต ลี เข้ารับการปลูกถ่ายหัวใจ โดยได้รับบริจาคอวัยวะมาจาก “ชิวเฟิง” (Qiufeng) พระวัดเส้าหลินชื่อดัง

เจ็ท ลี
ภาพจาก : South China Morning Post / Weibo

สำหรับ “ชิวเฟิง” เป็นพระวัดเส้าหลินรุ่นที่ 34 ที่มีชื่อเสียงจากรูปร่างหน้าตาที่หล่อเหลาและทักษะกังฟู จนได้รับฉายาว่า “พระวัดเส้าหลินที่หล่อที่สุด” แต่โชคร้ายประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์มรณภาพเมื่อเดือนสิงหาคมปีที่แล้ว ในวัยเพียง 21 ปี

ข่าวลือเริ่มแพร่สะพัดหลังจากมีรายงานว่าร่างของพระชิวเฟิงมีรอยเย็บ ประกอบกับประจวบเหมาะที่ เจ็ต ลี เข้าโรงพยาบาลในช่วงเดือนเดียวกัน ทำให้เกิดการคาดเดาไปต่างๆ นานาเกี่ยวกับการนำอวัยวะมาใช้

เจ็ต ลี ได้กล่าวในคลิปว่า “ความคิดเห็นของสาธารณชนเป็นสิ่งที่น่ากลัว… การเชื่อตามความคิดเห็นของคนอื่นตลอดเวลาอาจนำมาซึ่งปัญหาได้”

“แม้ผมจะไม่รู้จักเพื่อนท่านนั้น (พระชิวเฟิง) แต่ผมหวังว่าผู้คนจะเลิกนำโศกนาฏกรรมของผู้อื่นมาเป็นเชื้อเพลิงในการคาดเดา… ผมเชื่อว่าการคิดวิเคราะห์ด้วยตนเองนั้นสำคัญที่สุด”

เจ็ต ลี
ภาพจาก : South China Morning Post / Weibo

ในความเป็นจริง เจ็ต ลี กำลังต่อสู้กับปัญหาสุขภาพเรื้อรัง โดยเขาเคยเปิดเผยว่าป่วยเป็นโรคไทรอยด์เป็นพิษ (Hyperthyroidism) และเมื่อกลางปีนี้ เขาเพิ่งเปิดเผยว่าตรวจพบ “เนื้องอก” ที่บริเวณคอ

เขาได้เข้ารับการผ่าตัดและตัดชิ้นเนื้อไปตรวจเมื่อเดือนสิงหาคม ซึ่งโชคดีที่ผลยืนยันว่าเป็นเนื้องอกชนิดไม่ร้ายแรง (Benign) ไม่ใช่มะเร็ง

Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

