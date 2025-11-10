เจ็ต ลี ถอดเสื้อโชว์กล้าม 62 ปี สยบข่าวลือป่วยหนัก ปลูกถ่ายหัวใจ พระวัดเส้าหลิน

เจ็ต ลี 62 ปี ถอดเสื้อโชว์สยบข่าวลือปลูกถ่ายหัวใจจาก “พระวัดเส้าหลิน” ยันแข็งแรงดี เผยความจริงแค่ผ่าตัดเนื้องอกที่คอ
สำนักข่าว South China Morning Post รายงานว่า เจ็ต ลี (Jet Li) หรือ หลี่ เหลียนเจี๋ย ราชานักบู๊ระดับตำนาน วัย 62 ปี ได้เคลื่อนไหวครั้งสำคัญด้วยการโพสต์คลิปวิดีโอส่วนตัวในสภาพ “ถอดเสื้อ” เพื่อสยบข่าวลือหนาหูที่ว่าเขาเข้ารับการผ่าตัดปลูกถ่ายหัวใจ
เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา เจ็ต ลี ได้แชร์วิดีโอชื่อ “An Honest Weekend” (สุดสัปดาห์ที่จริงใจ) ลงบน Douyin (TikTok จีน) ซึ่งเขามีผู้ติดตามเกือบ 5 ล้านคน
ในคลิปเผยให้เห็น เจ็ต ลี ในวัยเลข 6 ที่ยังคงมีกล้ามเนื้อที่ชัดเจน เขาทำกิจกรรมสบายๆ ทั้งฝึกท่ากังฟู ว่ายน้ำในสระส่วนตัว และเล่นกับสุนัขคู่ใจ โดยจุดสำคัญคือ บนหน้าอกของเขาไม่มีรอยแผลเป็นจากการผ่าตัดหัวใจ ตามที่มีข่าวลือแต่อย่างใด
วิดีโอนี้ถูกมองว่าเป็นการตอบโต้ข่าวลือออนไลน์สุดประหลาด ที่อ้างว่า เจ็ต ลี เข้ารับการปลูกถ่ายหัวใจ โดยได้รับบริจาคอวัยวะมาจาก “ชิวเฟิง” (Qiufeng) พระวัดเส้าหลินชื่อดัง
สำหรับ “ชิวเฟิง” เป็นพระวัดเส้าหลินรุ่นที่ 34 ที่มีชื่อเสียงจากรูปร่างหน้าตาที่หล่อเหลาและทักษะกังฟู จนได้รับฉายาว่า “พระวัดเส้าหลินที่หล่อที่สุด” แต่โชคร้ายประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์มรณภาพเมื่อเดือนสิงหาคมปีที่แล้ว ในวัยเพียง 21 ปี
ข่าวลือเริ่มแพร่สะพัดหลังจากมีรายงานว่าร่างของพระชิวเฟิงมีรอยเย็บ ประกอบกับประจวบเหมาะที่ เจ็ต ลี เข้าโรงพยาบาลในช่วงเดือนเดียวกัน ทำให้เกิดการคาดเดาไปต่างๆ นานาเกี่ยวกับการนำอวัยวะมาใช้
เจ็ต ลี ได้กล่าวในคลิปว่า “ความคิดเห็นของสาธารณชนเป็นสิ่งที่น่ากลัว… การเชื่อตามความคิดเห็นของคนอื่นตลอดเวลาอาจนำมาซึ่งปัญหาได้”
“แม้ผมจะไม่รู้จักเพื่อนท่านนั้น (พระชิวเฟิง) แต่ผมหวังว่าผู้คนจะเลิกนำโศกนาฏกรรมของผู้อื่นมาเป็นเชื้อเพลิงในการคาดเดา… ผมเชื่อว่าการคิดวิเคราะห์ด้วยตนเองนั้นสำคัญที่สุด”
ในความเป็นจริง เจ็ต ลี กำลังต่อสู้กับปัญหาสุขภาพเรื้อรัง โดยเขาเคยเปิดเผยว่าป่วยเป็นโรคไทรอยด์เป็นพิษ (Hyperthyroidism) และเมื่อกลางปีนี้ เขาเพิ่งเปิดเผยว่าตรวจพบ “เนื้องอก” ที่บริเวณคอ
เขาได้เข้ารับการผ่าตัดและตัดชิ้นเนื้อไปตรวจเมื่อเดือนสิงหาคม ซึ่งโชคดีที่ผลยืนยันว่าเป็นเนื้องอกชนิดไม่ร้ายแรง (Benign) ไม่ใช่มะเร็ง
