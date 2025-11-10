2 ผู้บริหารสำนักข่าว BBC ลาออก หลังถูกแฉมีส่วนตัดต่อคำพูด “ทรัมป์” ทำคนดูเข้าใจผิด
ข่าวใหญ่วงการสื่อ เมื่อ ทิม เดวี ผู้อำนวยการใหญ่ และ เดบอราห์ เทิร์นเนสส์ CEO ฝ่ายข่าวของ BBC ลาออกจากตำแหน่ง หลังถูกกล่าวหาว่าตัดต่อคำพูดของ โดนัลด์ ทรัมป์ จนทำให้คนดูเข้าใจผิด
วันนี้ (10 พฤศจิกายน) ทิม เดวี (Tim Davie) ผู้อำนวยการใหญ่ของ BBC และ เดบอราห์ เทิร์นเนสส์ (Deborah Turness) หัวหน้าฝ่ายข่าว ได้ประกาศลาออกจากตำแหน่งแล้ว หลังจากถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่า สารคดี Panorama บิดเบือน เนื้อหาคำปราศรัยของ โดนัลด์ ทรัมป์ อดีตประธานาธิบดีสหรัฐฯ จนทำให้ผู้ชมเข้าใจผิด
การลาออกพร้อมกันของผู้อำนวยการใหญ่และหัวหน้าฝ่ายข่าวถือเป็นเหตุการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในประวัติศาสตร์ของ BBC
แรงกดดันเกิดขึ้นหลังจาก The Telegraph เผยแพร่บันทึกภายในของ BBC ที่บ่งชี้ว่ารายการ Panorama ได้มีการตัดต่อคำพูดสองส่วนจากคำปราศรัยของทรัมป์เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2021 ในกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. เพื่อให้ทรัมป์ดูเหมือนยุยงให้เกิดการจลาจลในอาคารรัฐสภาอย่างชัดเจน
โดยคำพูดต้นฉบับคือ “เราจะเดินไปที่อาคารรัฐสภา และเราจะเชียร์วุฒิสมาชิกและสมาชิกรัฐสภาที่กล้าหาญของเรา” ส่วนคำพูดที่ถูกตัดต่อคือ “เราจะเดินไปที่อาคารรัฐสภา… และผมจะอยู่กับพวกคุณที่นั่น และเราจะสู้ เราจะสู้ให้ถึงที่สุด”
ทิม เดวี ที่ดำรงตำแหน่งหัวเรือใหญ่มา 5 ปี กล่าวในการประกาศลาออกเมื่อเย็นวันอาทิตย์ว่า “เช่นเดียวกับองค์กรสาธารณะทั้งหมด BBC ไม่สมบูรณ์แบบ และเราต้องเปิดเผย, โปร่งใส และรับผิดชอบเสมอ แม้ว่าจะไม่ใช่เหตุผลเดียว แต่การถกเถียงรอบด้านเกี่ยวกับ BBC News ในปัจจุบันมีส่วนทำให้ผมตัดสินใจ(ลาออก)”
เดบอราห์ เทิร์นเนสส์ กล่าวเสริมว่า ความขัดแย้งของ Panorama “ได้มาถึงจุดที่สร้างความเสียหายให้กับ BBC” และ “ความรับผิดชอบสูงสุดอยู่ที่ฉัน”
โดนัลด์ ทรัมป์ ตอบสนองต่อการลาออกครั้งนี้เมื่อวันอาทิตย์ โดยกล่าวว่าผู้นำระดับสูงของ BBC ถูกบังคับให้ลาออกหรือถูกไล่ออก “เพราะพวกเขาถูกจับได้ว่า ‘บิดเบือน’ คำปราศรัยที่ดีมากๆ (สมบูรณ์แบบ!) ของผมเมื่อวันที่ 6 มกราคม”
“คนเหล่านี้เป็นคนไม่ซื่อสัตย์มาก ที่พยายามบิดเบือนการเลือกตั้งประธานาธิบดี เป็นสิ่งที่เลวร้ายต่อระบอบประชาธิปไตยอะไรเช่นนี้!” ทรัมป์เขียน
การลาออกครั้งนี้เกิดขึ้นท่ามกลางวิกฤตหลายอย่างที่ BBC เผชิญในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา ทั้งข้อกล่าวหาเรื่องอคติทางเชื้อชาติ ในการนำเสนอข่าวสงครามอิสราเอล-กาซา, การไม่เปิดเผยว่าผู้บรรยายสารคดีเกี่ยวกับฉนวนกาซาเป็นลูกชายของเจ้าหน้าที่กลุ่มฮามาส รวมไปถึงการละเมิดหลักเกณฑ์ในการนำเสนอคลิปวิดีโอที่มีเนื้อหารุนแรง
ขณะที่ทาง เคมี บาเดนอค ผู้นำพรรคอนุรักษ์นิยม กล่าวว่า การลาออกครั้งนี้เป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องแล้ว แต่มี “ความล้มเหลวร้ายแรงที่ฝังลึก” ซึ่งไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยการลาออกเพียงสองคน
อ้างอิง : www.bbc.com
