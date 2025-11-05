ฟังกันชัดๆ ชมปฏิกิริยาแฟนบอลลิเวอร์พูล หลังเห็น “เทรนท์” ลงสนามในฐานะคู่แข่งครั้งแรก

ชมคลิปเสียงของเหล่าแฟนบอล “ลิเวอร์พูล” หลังจากที่เห็นอดีตนักเตะอย่าง เทรนท์ อเล็กซานเดอร์-อาร์โนลด์ กลับมาลงสนามในแอนฟิลด์ในฐานะคู่แข่งครั้งแรก
อย่างที่ทราบว่าเมื่อคืนที่ผ่านมา (4 พฤศจิกายน) ลิเวอร์พูล มีคิวเปิดบ้านลงสนามพบกับ เรอัล มาดริด ในศึกฟุตบอลยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก รอบลีกเฟส นัดที่ 4
แม้ว่าเกมการแข่งขันในสนามจะออกมาดุเดือด แต่หนึ่งในไฮไลท์ของเกมนี้คงหนีไม่พ้นการที่อดีตนักเตะ “หงส์แดง” อย่าง เทรนท์ อเล็กซานเดอร์-อาร์โนลด์ ที่เพิ่งย้ายไปอยู่กับ เรอัล มาดริด เมื่อช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมา กำลังจะลงสู่สนามในช่วง 10 นาทีสุดท้ายของเกมในฐานะตัวสำรอง
แต่ดูเหมือนว่าปฏิกิริยาของแฟนบอลลิเวอร์พูลในถิ่นแอนฟิลด์จะเป็นคำตอบได้ว่าพวกเขารู้สึกยังไงกับอดีตนักเตะรายนี้ เพราะแฟนบอลส่วนใหญ่ต่างส่งเสียงโห่แข้งรายนี้ตั้งแต่ยืนรอเปลี่ยนตัวที่ข้างสนามเลยทีเดียว
The Anfield crowd let Real Madrid’s Trent Alexander-Arnold know exactly how they feel about him. pic.twitter.com/fwyoOK5RI1
— Keifer MacDonald (@KeiferMacD) November 4, 2025
ส่วนผลการแข่งขันในเกมนี้ เป็นทางเจ้าบ้านอย่าง ลิเวอร์พูล ที่เอาชนะ เรอัล มาดริด ไปได้ 1-0
