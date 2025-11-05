ข่าวกีฬาฟุตบอล

ฟังกันชัดๆ ชมปฏิกิริยาแฟนบอลลิเวอร์พูล หลังเห็น “เทรนท์” ลงสนามในฐานะคู่แข่งครั้งแรก

เผยแพร่: 05 พ.ย. 2568 10:11 น.
67

ชมคลิปเสียงของเหล่าแฟนบอล “ลิเวอร์พูล” หลังจากที่เห็นอดีตนักเตะอย่าง เทรนท์ อเล็กซานเดอร์-อาร์โนลด์ กลับมาลงสนามในแอนฟิลด์ในฐานะคู่แข่งครั้งแรก

อย่างที่ทราบว่าเมื่อคืนที่ผ่านมา (4 พฤศจิกายน) ลิเวอร์พูล มีคิวเปิดบ้านลงสนามพบกับ เรอัล มาดริด ในศึกฟุตบอลยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก รอบลีกเฟส นัดที่ 4

Real Madrid’s Trent Alexander-Arnold in action during the Champions League soccer match between Liverpool and Real Madrid in Liverpool, England, Tuesday, Nov. 4, 2025. (AP Photo/Jon Super)

แม้ว่าเกมการแข่งขันในสนามจะออกมาดุเดือด แต่หนึ่งในไฮไลท์ของเกมนี้คงหนีไม่พ้นการที่อดีตนักเตะ “หงส์แดง” อย่าง เทรนท์ อเล็กซานเดอร์-อาร์โนลด์ ที่เพิ่งย้ายไปอยู่กับ เรอัล มาดริด เมื่อช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมา กำลังจะลงสู่สนามในช่วง 10 นาทีสุดท้ายของเกมในฐานะตัวสำรอง

Real Madrid’s Trent Alexander-Arnold substitutes Arda Guler during the Champions League soccer match between Liverpool and Real Madrid in Liverpool, England, Tuesday, Nov. 4, 2025. (AP Photo/Jon Super)

แต่ดูเหมือนว่าปฏิกิริยาของแฟนบอลลิเวอร์พูลในถิ่นแอนฟิลด์จะเป็นคำตอบได้ว่าพวกเขารู้สึกยังไงกับอดีตนักเตะรายนี้ เพราะแฟนบอลส่วนใหญ่ต่างส่งเสียงโห่แข้งรายนี้ตั้งแต่ยืนรอเปลี่ยนตัวที่ข้างสนามเลยทีเดียว

ส่วนผลการแข่งขันในเกมนี้ เป็นทางเจ้าบ้านอย่าง ลิเวอร์พูล ที่เอาชนะ เรอัล มาดริด ไปได้ 1-0

อ้างอิง : 1

 

Bas

Bas

ผู้สื่อข่าวกีฬา จบการศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มีประสบการณ์เขียนข่าวกีฬากับ SMMSport กว่า 10 ปี เริ่มทำงานกับ Thaiger เมื่อ 2021 ชอบและติดตามกีฬามาตั้งแต่เด็ก โดยเฉพาะฟุตบอลทั้งบอลไทย และต่างประเทศ 5 ลีกดังของโลก พร้อมอัปเดตข่าวสารวงการฟุตบอล แบบเข้าใจง่าย ให้เพื่อนๆและแฟนบอลได้ติดตามกันทุกวัน ช่องทางติดต่อ saral@thethaiger.com

