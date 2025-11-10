อนุทิน ประกาศหยุดทุกข้อตกลงกับกัมพูชา-หยุดส่งตัวเชลยศึก 18 คน
ด่วน อนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ประกาศหยุดทุกข้อตกลงกับกัมพูชา – หยุดส่งตัวเชลยศึก 18 คน หลังทหารไทยเหยียบทุ่นระเบิดขาขาด เตรียมลงพื้นที่ศรีสะเกษพรุ่งนี้
วันนี้ (10 พ.ย.68) กรมประชาสัมพันธ์ ระบุ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ประกาศหยุดทุกข้อตกลงกับกัมพูชา – หยุดส่งตัวเชลยศึก 18 คน หลังทหารไทยเหยียบทุ่นระเบิดขาขาด เตรียมลงพื้นที่ศรีสะเกษพรุ่งนี้ (11 พ.ย.) โดยมีรายงานเพิมเติมว่านายกฯ มีความไม่สบายใจอย่างยิ่งและได้สั่งการให้กระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงกลาโหมพิจารณาประท้วงไปยังคณะผู้สังเกตการณ์ชั่วคราว (Interim Observer Team: IOT) โดยจะดำเนินการให้ถึงที่สุด
ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีกำชับให้กองทัพ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลรักษาพยาบาลผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างเต็มที่ และขอส่งกำลังใจให้กำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่บริเวณชายแดน พร้อมขอให้รายงานความคืบหน้าอย่างต่อเนื่องด้วย
อ้างอิงข้อมูลก่อนหน้านี้จากแนวหน้า พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม กล่าวถึงกรณีที่ทหารไทยเหยียบทุ่นระเบิดที่ห้วยตามาเรีย ว่า การเป็นผู้บังคับบัญชา การจะพูดอะไรมันต้องใช่ ซึ่งการพูดไปก่อนโดยที่ยังไม่ตรวจสอบไม่ใช่วิสัยของตน เมื่อสักครู่ตนได้เร่งรัดคำตอบจากผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) และกองทัพภาคที่ 2 (ทภ.2) ซึ่งกองทัพภาคที่ 2 ได้ให้ข้อมูลว่าพื้นที่ที่เกิดเหตุเป็นพื้นที่ที่ลาดตระเวนอยู่เป็นประจำ และวันนี้ผู้ใต้บังคับบัญชาของตนประสบเหตุขาขาด ตนต้องขอแสดงความเสียใจต่อทหารที่ประสบเหตุ
ทั้งนี้ มีประเด็นข่าวปลอมโดย “ปชส. จังหวัดภูเก็ต” แจ้งเตือนให้ประชาชนอย่าแชร์ เนื้อหาที่อ้างว่า นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย โพสต์ Facebook ส่วนตัวเป็นภาพจากกลุ่มหนึ่งที่มีข้อความทำนองว่า นายกฯ ขอให้อดีตแม่ทัพกุ้งงดบรรยายเกี่ยวกับทหารวันปะทะ โดยนายกฯ ยืนกรานแล้งว่าเป็นข่าวปลอม พร้อมกับขอให้กลุ่มที่ไม่หวังดีอย่าแกล้งกันอย่างนี้เลย ตนอยากจะทราบว่าใครเป็นคนสั่งให้หยุดยิงเหมือนกัน และกับแม่ทัพกุ้งนั้นตนก็รักกันดีและเห็นท่านเป็นวีรบุรุษของชาติเราตลอดเวลา.
อ่านข่าวเพิ่มเติม
- ใครสั่งแม่ทัพกุ้งหยุดยิง เจ๊เอ๋ โดดโผล่คำใบ้ อนุทิน ยังอยากรู้
- อนุทิน โต้ข่าวเตือน แม่ทัพกุ้งสั่งหยุดยิง ยืนยันรักกันดี อยากรู้ตัวคนสั่งเหมือนกัน
- งบอุ้มโมโตจีพี 4000 ล้าน เดือด ! มติครม.เอื้อ อนุทิน-เนวิน ใช้หนี้ถึงปี 74
ติดตาม The Thaiger บน Google News: