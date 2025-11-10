อนุทิน โต้ข่าวเตือน ‘แม่ทัพกุ้ง’ สั่งหยุดยิง ยืนยันรักกันดี อยากรู้ตัวคนสั่งเหมือนกัน
นายกฯ อนุทิน โต้ข่าวปลอม ปมเตือน ‘แม่ทัพกุ้ง’ หยุดบรรยายเรื่องทหาร ลั่น อย่าแกล้งกันเลย อยากรู้เหมือนกันว่าใครสั่งหยุดยิง ยืนยันแม่ทัพกุ้งรักกันดี-เคารพท่านเป็นวีรบุรุษ
จากกรณีที่มีการเผยแพร่ข่าวโดยโพสต์ภาพ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ที่มีข่าวความระบุว่า “อนุทินเตือนอดีตแม่ทัพกุ้ง ขอให้งดบรรยายเกี่ยวกับทหารวันปะทะมันอาจจะส่งผลเสียต่อทหารที่กำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่แนวหน้า” พร้อมกับติดแฮชแท็ก รู้หรือยังใครสั่งให้หยุดยิง
ล่าสุด นายอนุทิน ออกมาโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว Anutin Charnvirakul โต้ข่าวเท็จที่มีการเผยแพร่ในโลกออนไลน์ ระบุว่า “ข่าวปลอมนะครับ อย่าแกล้งกันอย่างนี้เลย ผมก็อยากจะทราบว่าใครเป็นคนสั่งให้หยุดยิงเหมือนกัน ผมกับแม่ทัพกุ้งรักกันดีครับ และเห็นท่านเป็นวีรบุรุษของชาติเราตลอดเวลา”
เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา แม่ทัพกุ้ง พล.ท.บุญสิน พาดกลาง ที่ปรึกษาผู้บัญชาการทหารบก อดีตแม่ทัพภาคที่ 2 ออกมาเปิดใจถึงเหตุการณ์ปะทะบริเวณชายแดนไทยและกัมพูชาในช่วงวันที่ 24 – 28 กรกฏาคม 2568 หลังจากรบวันแรกได้เพียง 6 ชั่วโมง มีคำสั่งจากผู้ใหญ่ให้หยุดยิง ตนเองตอบกลับไปว่าหยุดไม่ได้ เนื่องจากได้สตาร์ทแล้วและขอไปต่ออีกหลายวัน อีกฝ่ายจีงไปตั้งหลักใหม่ ถ้าหากหยุดต้องบอกมาว่าใครสั่งให้หยุด แล้วเขาจะอยู่ไม่ได้ ตนจะเอาแผ่นดินคืน คนที่สั่งให้หยุดจะมีโทษประหาร
นอกจากนี้ แม่ทัพกุ้ง คาดเดาสาเหตุที่สั่งให้หยุดยิง ตนคิดว่าผิดแผนกัมพูชา ที่ผ่านมาเขมรเคยทำแบบนี้แล้วเข้าทาง มีการนำเรื่องขึ้นศาลโลกเพื่อไปบอกว่าประเทศไทยบุกรุกดินแดนทำให้มีทหารเสียชีวิต จึงจะประท้วงเพื่อเอา 3 ปราสาทกับ 1 พื้นที่
