ใครสั่งแม่ทัพกุ้งหยุดยิง เจ๊เอ๋ โดดโผล่คำใบ้ อนุทิน ยังอยากรู้
คนแห่หาตัว ใครสั่งแม่ทัพกุ้งหยุดยิง เจ๊เอ๋ เจ้าแม่เงินกู้ โดดโผล่คำใบ้ ด้าน อนุทิน โต้ข่าวปลอม สั่งงดบรรยาย รับ ยังอยากรู้ตัวการสั่งหยุดยิง
จากกรณี บิ๊กกุ้ง พล.ท.บุญสิน พาดกลาง ที่ปรึกษาผู้บัญชาการทหารบก และอดีตแม่ทัพภาคที่ 2 กล่าวช่วงหนึ่งระหว่างร่วมกิจกรรม “สานต่อความดี : รับมอบรางวัลเชิดชูเกียรติอันทรงเกียรติ พลังขับเคลื่อนการบรรยายพิเศษเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้คนรุ่นใหม่” อ้างว่า ตอนทหารไทยเริ่มสู้รบกับกัมพูชาได้เพียง 6 ชั่วโมง มีผู้ใหญ่ท่านหนึ่งสั่งให้หยุดยิง แต่ตนไม่ปฏิบัติตาม เพราะต้องการยึดคืนผืนแผ่นดินกลับมาให้ได้ หากบอกชื่อ บุคคลนั้นอยู่ไม่ได้
ล่าสุด เจ๊เอ๋ หรือ “เจ๊เอ๋ งอแง ตัวดี” เน็ตไอดอลเจ้าแม่เงินกู้ ได้ออกมาโพสต์ข้อความลงเฟซบุ๊ก เจ๊เอ๋ งอแง ตัวดี ถึงประเด็นดังกล่าว ระบุข้อความว่า “ตัวที่สั่งหยุดยิงเนี่ย เมื่อก่อนไม่เคยมีบทบาท ไม่เคยเห็นหัว”
อย่างไรก็ตาม เจ๊เอ๋อธิบายอีกว่า “หลังจากมีการปะทะ ออกมาประชุมนู่น ประชุมนี่ ไปนู่น ไปนี่ แต่งตั้งนั่นแต่งตั้งนี่”
ด้านนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีโดนโยงพิษข่าวปลอมแ หลังมีคนแต่งภาพแชร์พร้อมข้อความว่า “อนุทินเตือนอดีตแม่ทัพกุ้ง ขอให้งดการบรรยายเกี่ยวกับทหาร วันปะทะมันอาจจะส่งผลเสียต่อทหารที่กำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่แนวหน้า”
นายก ได้ออกมาชี้แจงผ่านเฟซบุ๊ก Anutin Charnvirakul ระบุว่า “ข่าวปลอมนะครับ อย่าแกล้งกันอย่างนี้เลย ผมก็อยากทราบว่า ใครเป็นคนสั่งให้หยุดยิงเหมือนหัน ผมกับแม่ทัพกุ้งรักกันดี และเห็นท่านเป็นวีรบุรุษของชาติเราตลอดเวลา”
