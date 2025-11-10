เปิดประวัติ 3 สตรีแห่งยุค ผู้หญิงอรอนงค์ คุณหญิงชยุตรา คุณหญิงปภัสสร

ข่าว

เผยแพร่: 10 พ.ย. 2568 12:37 น.| อัปเดต: 10 พ.ย. 2568 12:09 น.
ท่านผู้หญิงอรอนงค์ ปิยนาฏวชิรพัทธ์

นามเดิม อรอนงค์ สิริวชิรภักดิ์ เกิด 8 กันยายน พ.ศ. 2535 เป็นนายทหารราชองครักษ์พิเศษในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สังกัดหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ หน่วยราชการในพระองค์

บทบาทตำแหน่งที่สำคัญ

  • นายทหารราชองครักษ์พิเศษ: ปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์
  • ผู้แทนพระองค์: ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ ให้เป็นผู้แทนพระองค์ไปปฏิบัติภารกิจต่างๆ เช่น การถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน และพิธีทางศาสนา
  • ประธานกรรมการที่ปรึกษาโครงการ: ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการที่ปรึกษาโครงการส่งเสริมการกีฬาเพื่อพัฒนาชาติไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
  • ท่านผู้หญิงอรอนงค์มีบทบาทในการแบ่งเบาพระราชภาระในราชสำนัก และมักปรากฏตัวในการปฏิบัติหน้าที่สำคัญต่างๆ

ท่านผู้หญิงอรอนงค์ ปิยนาฏวชิรพัทธ์

คุณหญิงชยุตรา วชิรพัทธโสภา

ชื่อเล่น: คุณหญิงเบล, นามสกุลพระราชทานเดิม: สิริวชิรภักดิ์ เป็นนายทหารหญิงยศ พลตรีหญิง และดำรงตำแหน่งเป็น นายทหารราชองครักษ์พิเศษ ในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณหญิงชยุตรา

พื้นเพ: เป็นชาวจังหวัดนครพนม

การศึกษาและการทำงาน: สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส. สาขาบัญชี และมีความสนใจในด้านทหาร จึงได้สมัครเป็นพลทหารอาสาสมัครในปี พ.ศ. 2555 และเติบโตในสายงานราชการทหารจนได้รับพระราชทานยศนายพล

บทบาท: มีหน้าที่แบ่งเบาพระราชภาระในราชสำนัก โดยมักได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ ให้เป็นผู้แทนพระองค์ไปปฏิบัติภารกิจต่างๆ เช่น การถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน และเข้าร่วมพิธีทางศาสนาต่างๆ ในจังหวัดต่างๆ

ที่พัก: พำนักที่พระตำหนักเรือนต้น (วชิรพัทธโสภาค)

คุณหญิงชยุตราเป็นหนึ่งในนายทหารราชองครักษ์หญิงที่มีบทบาทสำคัญในการปฏิบัติภารกิจเคียงข้างท่านผู้หญิงอรอนงค์ ปิยนาฏวชิรพัทธ์ และคุณหญิงปภัสสร วัชรหทัยพัทธ์

คุณหญิงชยุตรา วชิรพัทธโสภา

คุณหญิงปภัสสร วัชรหทัยพัทธ์

ชื่อเล่น คุณหญิงปุ้ย, นามสกุลพระราชทานเดิม: สิริวชิรภักดิ์ เป็นนายทหารหญิงยศ พลตรีหญิง ดำรงตำแหน่งเป็น นายทหารราชองครักษ์พิเศษ ในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

บทบาทข้อมูลสำคัญ

ตำแหน่ง: เป็นนายทหารราชองครักษ์พิเศษ สังกัดหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ มีหน้าที่ถวายการอารักขาและถวายความปลอดภัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมราชินี รวมถึงพระบรมวงศานุวงศ์

ผู้แทนพระองค์: มักได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ ให้เป็นผู้แทนพระองค์ไปปฏิบัติภารกิจทางศาสนาและพิธีการต่างๆ เช่น พิธียกช่อฟ้าพระวิหาร และการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานในจังหวัดต่างๆ

พื้นเพเดิมเป็นชาวจังหวัดตรัง

คุณหญิงปภัสสรมักปรากฏตัวในการปฏิบัติหน้าที่เคียงข้างท่านผู้หญิงอรอนงค์ ปิยนาฏวชิรพัทธ์ และคุณหญิงชยุตรา วชิรพัทธโสภา

คุณหญิงปภัสสร วัชรหทัยพัทธ์

เปิดประวัติ 3 สตรีแห่งยุค ผู้หญิงอรอนงค์ คุณหญิงชยุตรา คุณหญิงปภัสสร

