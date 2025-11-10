ด่วน! อัปเดตอาการ 2 ทหารไทย เหยียบกับระเบิด ชายแดนศรีสะเกษ สาหัส 1
กองทัพบกรายงานด่วน เหตุ 2 กำลังพลลาดตระเวนเหยียบระเบิดที่ “ห้วยตามาเรีย” อ.กันทรลักษ์ จ.ส.อ.ข้อเท้าขาด พลทหารเจ็บหน้าอก ส่ง ฮ. รับตัวรักษาแล้ว
วันนี้ (10 พ.ย. 68) เมื่อเวลา 09.30 น. กองทัพบกได้รับรายงานด่วนจากกองกำลังสุรนารี ว่าเกิดเหตุการณ์กำลังพลเหยียบกับระเบิดในขณะปฏิบัติภารกิจลาดตระเวนเส้นทาง บริเวณพื้นที่ ห้วยตามาเรีย อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ
จากการตรวจสอบเบื้องต้น ทราบชื่อกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บทั้ง 2 นาย ดังนี้ 1. จ.ส.อ. เทิดศักดิ์ สมาพงษ์ (ได้รับบาดเจ็บสาหัส อาการข้อเท้าขวาขาด) และ 2. พลฯ วชิระ พันธนา (ได้รับบาดเจ็บ มีอาการแน่นหน้าอกเนื่องจากแรงอัดของระเบิด)
หลังเกิดเหตุ กองทัพได้ดำเนินการส่งอากาศยานเข้าไปรับตัวผู้บาดเจ็บทั้ง 2 นาย เพื่อนำส่งเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จ.อุบลราชธานี เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยหากมีความคืบหน้าเพิ่มเติมจะรายงานให้ทราบต่อไป
