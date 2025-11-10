ประวัติ “นโรดม จักราวุธ” ทายาทราชสกุล นโรดม ผู้นำพรรคฟุนซิเปก กัมพูชา
ประวัติ “เจ้านโรดม จักราวุธ” พระโอรสในสมเด็จกรมพระนโรดม รณฤทธิ์ ผู้ก้าวขึ้นมารับตำแหน่งประธานพรรคฟุนซินเปกคนปัจจุบัน พร้อมภารกิจกอบกู้ความนิยมและนำพรรคกลับสู่ความยิ่งใหญ่
เจ้านโรดม จักราวุธ ประธานพรรคฟุนซินเปก (FUNCINPEC) คนปัจจุบัน กำลังเป็นที่จับตามองในฐานะผู้นำรุ่นใหม่ของพรรคนิยมเจ้าที่เก่าแก่ที่สุดของกัมพูชา และมีกระแสข่าวจากสำนักข่าวบางแห่งว่า จีนมีแนวคิดที่จะสนับสนุนให้ดำรงตำแหน่งผู้นำคนใหม่ของกัมพูชา แทนที่ตระกูลฮุน ซึ่งผู้นำปัจจุบันคือ ฮุน มาเนต บุตรชายของ ฮุน เซน อดีตนายกรัฐมนตรี และประธานวุฒิสภา
พระองค์ทรงเป็นพระโอรสองค์โตใน สมเด็จกรมพระนโรดม รณฤทธิ์ อดีตนายกรัฐมนตรีคนที่ 1 และอดีตประธานพรรคฟุนซินเปก กับพระองค์เจ้านโรดม มารี รณฤทธิ์
เจ้านโรดม จักราวุธ ทรงเป็นพระภาติยะ (หลาน) ของ พระบาทสมเด็จพระบรมนาถ นโรดม สีหมุนี กษัตริย์กัมพูชาองค์ปัจจุบัน เนื่องจากสมเด็จกรมพระนโรดม รณฤทธิ์ (พระบิดา) ทรงเป็นพระเชษฐาต่างพระมารดากับกษัตริย์สีหมุนี
ชีวิตลี้ภัยในฝรั่งเศส เติบโตในไทย
เจ้านโรดม จักราวุธ มีพระชนมายุ 55 พรรษา ประสูติเมื่อวันที่ 13 มกราคม 1970 (พ.ศ. 2513) ณ กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา แต่ชีวิตในวัยเยาว์ต้องเผชิญกับความผันผวนทางการเมือง เมื่อจอมพล ลอน นอล ก่อรัฐประหาร ทำให้ครอบครัวต้องลี้ภัยไปอยู่ที่ประเทศฝรั่งเศส และต่อมาในช่วงปี 2523-2533 ได้ย้ายมาศึกษาต่อที่ โรงเรียนมัธยมฝรั่งเศสในกรุงเทพฯ ประเทศไทย เนื่องจากพระบิดาทรงนำกองกำลังต่อสู้บริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา
พระองค์ทรงสำเร็จการศึกษาด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์จากกรุงปารีส และด้านวิศวกรรมจากนิวซีแลนด์ ทรงสามารถตรัสได้หลายภาษา ทั้งฝรั่งเศส อังกฤษ และสเปน
รับไม้ต่อจากพระบิดา กอบกู้ “ฟุนซินเปก”
เส้นทางการเมืองของเจ้าจักราวุธเริ่มต้นขึ้นเมื่อปี 2561 โดยได้รับการแต่งตั้งเป็น “รักษาการประธานพรรคฟุนซินเปก” แทนพระบิดาที่ประชวร พระองค์ได้เริ่มปรับโครงสร้างพรรคครั้งใหญ่ ท่ามกลางความขัดแย้งภายในและวิกฤตความนิยม
ภายหลังการสิ้นพระชนม์ของสมเด็จกรมพระนโรดม รณฤทธิ์ ในปลายปี 2564 หม่อมเจ้าจักราวุธได้รับเลือกจากที่ประชุมวิสามัญพรรคอย่างเป็นเอกฉันท์ให้ดำรงตำแหน่ง “ประธานพรรคฟุนซินเปก” คนใหม่อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565
พระองค์ประกาศเจตนารมณ์อันแน่วแน่ที่จะรวมพลังอดีตผู้นิยมเจ้านโรดม สีหนุ และนโรดม รณฤทธิ์ ให้กลับมาเป็นปึกแผ่นอีกครั้ง เพื่อนำพาพรรคฟุนซินเปกกลับสู่ความรุ่งเรืองดังเดิม โดยได้รับการยอมรับจากสมาชิกอาวุโสส่วนใหญ่ว่าเป็นผู้สืบทอดที่เหมาะสมที่สุด เนื่องจากทรงเป็นปัญญาชนรุ่นใหม่ที่มีความสามารถ
