จับตา! “สม รังสี” กลับกัมพูชา หลังตั้งรัฐบาลอิสระ สะพัด “ทรัมป์” คุ้มครอง

เผยแพร่: 06 พ.ย. 2568 13:17 น.| อัปเดต: 06 พ.ย. 2568 13:17 น.
นักวิชาการผู้เชี่ยวชาญกลุ่มประเทศลุ่มน้ำโขง เผย สม รังสี จะเดินทางกลับกัมพูชา หลังลี้ภัยที่ฝรั่งเศส สะพัด โดนัลด์ ทรัมป์ คุ้มครอง

อ.ทรงฤทธิ์ โพนเงิน นักวิชาการผู้เชี่ยวชาญกลุ่มประเทศลุ่มน้ำโขง ได้โพสต์ภาพ สม รังสี อดีตผู้นำฝ่ายค้านกัมพูชาที่ลี้ภัยไปประเทศฝรั่งเศส โดยระบุว่า “สม รังสี ยืนยันกลับกัมพูชาเร็ว ๆนี้ ขอบคุณนะทรัมป์!”

ย้อนกลับไปก่อนหน้านี้ สม รังสี โพสต์ข้อความระบุว่า จะดำเนินการในรัฐบาลกัมพูชาอิสระ โดยขอประกาศเข้ามารับผิดชอบการฟื้นฟูประชาธิปไตย ปกป้องเอกราชของชาติ และต่อต้านกลุ่มอาชญากรที่ได้รับการคุ้มครองโดยระบอบการปกครองปัจจุบัน

วัตถุประสงค์หลักของความคิดริเริ่มนี้คือการส่งเสริมความปรารถนาของชาวกัมพูชาในการฟื้นฟูข้อตกลงสันติภาพปารีสปี 2534 ซึ่งเป็นรากฐานที่ทำให้กัมพูชาอยู่รอดในฐานะประเทศที่สงบสุข มีอำนาจอธิปไตย และเป็นอิสระ ปกครองโดยประชาธิปไตยแบบพหุภาคี และได้รับการปกป้องโดยพรมแดนที่ปลอดภัย

ข้อตกลงสันติภาพปารีสกำหนดไว้อย่างชัดเจนว่า กัมพูชาต้องปกครองภายใต้ระบอบประชาธิปไตยแบบเสรีนิยมและพหุนิยม คณะกรรมการสภาต่อต้านแห่งชาติกัมพูชา ยืนยันว่า ฮุน เซน ได้ละเมิดหลักการเหล่านี้อย่างเป็นระบบ ทำลายโอกาสทางประชาธิปไตย และบ่อนทำลายหลักประกันระหว่างประเทศที่เคยคุ้มครองอธิปไตยและบูรณภาพแห่งดินแดนของกัมพูชา

