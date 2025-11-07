รวมสถานะ คนละครึ่งพลัส ฟู้ดเดลิเวอรี่ ขึ้นข้อความนี้ แปลว่าอะไร-แก้ยังไง?

เริ่มวันแรก ใช้สิทธิ์คนละครึ่งพลัสสั่งฟู้ดเดลิเวอรี่ ไขข้อสงสัย 5 ข้อความแจ้งเตือนที่อาจพบในแอปฯ เป๋าตัง ย้ำผู้มีสิทธิ์ต้องใช้ครั้งแรกภายใน 11 พ.ย. 68 ก่อนถูกตัดสิทธิ์
วันนี้ (7 พฤศจิกายน 2568) เป็นวันแรกที่ คนละครึ่งพลัส เปิดให้ประชาชนผู้มีสิทธิ์เริ่มใช้สิทธิ์สั่งอาหารผ่านแพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรี่ได้แล้ว สามารถใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่เวลา 06.00-21.00 น. ของทุกวันถึงวันจบโครงการ 31 ธันวาคมนี้บน G Wallet ในแอปพลิเคชันเป๋าตัง
หลังจากเริ่มใช้สิทธิ์ผ่านช่องทางฟู้ดเดลิเวอรี่ บางท่านอาจได้รับข้อความแจ้งเตือนที่ไม่คุ้นเคยจากแอปฯ เป๋าตัง ทีมข่าวได้รวบรวม 5 ข้อความที่มักจะแจ้งเตือน พร้อมความหมายที่ต้องทำความเข้าใจ เพื่อไม่ให้เกิดความสับสนและใช้สิทธิ์ได้อย่างต่อเนื่อง
คนละครึ่งพลัส ฟู้ดเดลิเวอรี่ ขึ้นข้อความนี้คืออะไร?
1. หากขึ้นข้อความ ‘ยืนยันการชำระเงิน โดยใช้สิทธิ์คนละครึ่งได้ไม่เต็มจำนวน’ หมายถึง ทุกท่านสามารถใช้สิทธิ์คนละครึ่งได้ ยังไม่เต็มจำนวน
2. หากขึ้นข้อความ ‘ยืนยันการชำระเงินโดยไม่ใช้สิทธิ์คนละครึ่งพลัส มูลค่าสิทธิ์คนละครึ่งพลัสวันนี้หมดแล้ว ต้องชำระเงินโดยไม่ใช้สิทธิ์ส่วนลดหรือไม่?’ คือ สิทธิ์คนละครึ่งพลัสต่อวันถูกใช้หมดแล้ว
3. หากขึ้นข้อความ ‘ไม่สามารถทำรายการได้ เนื่องจากไม่ได้ชำระเงินภายในเวลาที่กำหนด กรุณาทำรายการสั่งซื้อใหม่อีกครั้ง โดยรายการสั่งซื้อนี้จะถูกยกเลิก’ หมายถึง ไม่ได้ชำระค่าอาหาร/เครื่องดื่ม ภายใน 5 นาที
4. หากขึ้นข้อความ ‘ฟู้ดเดลิเวอรี่ สามารถเข้าใช้งานได้วันที่ 7 พ.ย. 2568’ หมายถึง กดใช้สิทธิ์ก่อนกำหนด (7 พฤศจิกายน 2568)
5. หากขึ้นข้อความ ‘ไม่สามารถใช้โครงการฟู้ดเดลิเวอรี่ได้ในเวลานี้ โปรดใช้สิทธิ์ในเวลาทำการ 06.00-21.00 น.’ คือ มีการใช้สิทธิ์นอกเวลาโครงการ
อย่าลืมว่าผู้ที่ได้รับสิทธิ์โครงการคนละครึ่ง พลัส ต้องใช้สิทธิ์ครั้งแรกภายในวันที่ 11 พ.ย. 68 ก่อนเวลา 23:00 น. เพื่อไม่ให้โดนตัดสิทธิ์ตามเงื่อนไขโครงการ
