“แม่ทัพกุ้ง” กลับลำ บอกไม่มีใครสั่งให้หยุดยิง ชี้เป็นแค่การหารือ

เผยแพร่: 11 พ.ย. 2568 07:22 น.| อัปเดต: 11 พ.ย. 2568 07:22 น.
ภาพจาก: X/ @ArmyHonor

แม่ทัพกุ้ง พล.ท.บุญสิน กลับลำ บอกไม่มีใครสั่งให้หยุดยิง ชี้เป็นเรื่องสถานการณ์พาไป พูดคุยการหารือ ขอให้กำลังใจน้องทหารทุกนาย

จากกรณีที่ พล.ท.บุญสิน พาดกลาง หรือ แม่ทัพกุ้ง อดีตแม่ทัพภาคที่ 2 ที่ปรึกษาผู้บัญชาการทหารบก ได้ให้สัมภาษณ์กับ อัญชะลี ไพรีรัก หรือ เจ๊ปอง โดยช่วงหนึ่งได้กล่าวว่า “6 ชั่วโมงแรกให้หยุดเลยครับ ตั้งแต่เริ่มปะทะกันปุ๊บ ให้หยุดเลย 6 ทุ่ม วันแรกที่ปะทะกัน เขาบอก ขอร้องให้หยุดเลย เพราะเขาอยากให้หยุด แต่ผมขอไม่หยุดครับ เพราะผมสตาร์ทแล้ว” จนทำให้ประชาชนสงสัยว่าบุคคลดังกล่าวเป็นใครนั้น

ล่าสุด พล.ท.บุญสิน ให้สัมภาษณ์ว่า มันไม่ใช่คำสั่งหยุดยิง แต่เป็นเรื่องของสถานการณ์พาไป และเป็นการพูดคุยหารือกันเท่านั้น การปะทะวันแรกเป็นเรื่องที่เขาปิดปราสาทตาเมือนธม แล้วก็ทหารกัมพูชายิงไทยก่อนทางด้านปีกซ้ายเลย นำมาซึ่งการปะทะทั่วทั้งแนวชายแดน และเป็นแผนที่จะทวงคืนแผ่นดิน หลายฝ่ายมีความเป็นห่วงในชีวิตของกำลังพล มีการหารือกันทุกวัน แต่ไม่ได้เป็นคำสั่งให้หยุดยิง แต่เป็นคำสั่งที่รู้สึกเป็นห่วง

ไม่มีผู้บังคับบัญชาท่านใดสั่งให้หยุดยิง เพียงแต่มีการหารือว่าเป็นอย่างไรบ้างว่าไหวไหม แต่จะมีคำสั่งอย่างชัดเจนให้หยุดยิงในวันที่ 28 ก.ค. จึงไม่อยากให้นำเรื่องนี้มาเป็นประเด็นอะไร อยากจะฝากไปถึงประชาชนว่าทุกอย่างเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทุกท่านที่ปฏิบัติหน้าที่ในห้วงของการรบนั้นทำอย่างเต็มความสามารถ จึงขอชื่นชมผู้บังคับบัญชาทุกท่าน รวมถึงกองทัพและน้องๆ ทหารทุกคน

เรื่องนี้คุยกับกรรมาธิการ (กมธ.) การทหารและความมั่นคง วุฒิสภาว่า จะเข้าไปชี้แจงด้วยตัวเอง โดยเป็นการไปชี้แจงเรื่องทั่วไปที่อยู่ในเอกสาร ซึ่งตนได้คุยกับคณะ กมธ.ทหารแล้ว ยินดีที่จะไป แต่เดี๋ยวให้ว่างเว้นภารกิจก่อน ตนจะไปชี้แจงสถานการณ์จริงในห้วงที่ทำหน้าที่แม่ทัพภาคที่ 2 ที่คณะกรรมาธิการอยากจะทราบ ร่วมกันแก้ปัญหาของประเทศชาติตามแนวเส้นเขตแดนต่อไป

สำหรับความตึงเครียดตามแนวชายแดนในวันนี้ ตนเองฝากเป็นกำลังใจให้น้องทหารทุกนาย รวมถึงแม่ทัพภาคที่ 2 ขอให้พิจารณาอย่างท่วงที และเป็นกำลังใจให้ในการปฏิบัติ และแนวทางที่จะตอบโต้ต่อไป จะเริ่มจากการประท้วงหรือจะอย่างไร ก็คงเป็นฝ่ายความมั่นคง, รัฐบาล ร่วมกับกองทัพ ที่จะตอบโต้ตามสมควรจากเบาไปหาหนัก เนื่องจากว่าขาดข้อตกลงที่ไทยและกัมพูชาได้ลงนามกันไว้เรื่องการวางระเบิดและเก็บกู้ระเบิด เป็นกำลังใจให้น้องทุกท่านมุ่งมั่นที่จะทำประโยชน์ให้กับแผ่นดินและประเทศชาติต่อไป

