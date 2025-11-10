ข่าวอาชญากรรม

ธปท.ย้ำชัด! ระบบยืนยันตัวตนธนาคาร “ปลอดภัยสูง” แจงข่าว AI ปลอมหน้า

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 11 พ.ย. 2568 06:00 น.| อัปเดต: 10 พ.ย. 2568 16:34 น.
50
ดารณี แซ่จู ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายกำกับระบบการชำระเงินและคุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)
แฟ้มภาพ

ธนาคารแห่งประเทศไทย ยืนยันระบบยืนยันตัวตนของแบงค์ไทยปลอดภัยสูง แจงข่าวเอไอ (AI) ปลอมหน้าใช้กับแอปพลิเคชั่นจากประเทศจีน

วันนี้ (10 พ.ย.68) ดารณี แซ่จู ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายกำกับระบบการชำระเงินและคุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า กรณีที่มีข่าวเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุมชาวจีน 4 คน ที่ใช้ AI สร้างคลิปวิดีโอปลอมจากภาพนิ่งของเหยื่อ เพื่อหลอกระบบยืนยันตัวตนของธนาคารนั้น จากการตรวจสอบพบว่า เป็นกรณี scammer ชาวจีนทดสอบระบบยืนยันตัวตนโดยใช้ข้อมูลและแอปพลิเคชั่นของจีนเท่านั้น ไม่ใช่ของไทยแต่อย่างใด

ธปท.ย้ำว่าระบบยืนยันตัวตนด้วยใบหน้าที่ธนาคารพาณิชย์ในไทยใช้ มีมาตรการป้องกันการปลอมแปลงด้วยภาพหรือวิดีโออย่างรัดกุม โดยแต่ละธนาคารมีเทคนิคการตรวจจับที่จะต้องผ่านการทดสอบความแม่นยำ ความปลอดภัยต่อการโจมตีในหลายรูปแบบ ก่อนนำมาใช้งานจริง

นอกจากนี้ ศูนย์ประสานงานด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ภาคการธนาคาร (TB-CERT) ภายใต้สมาคมธนาคารไทยยังติดตามภัยไซเบอร์รูปแบบใหม่ๆ อย่างใกล้ชิด หากพบความผิดปกติ ก็จะเร่งหาแนวทางป้องกันทันที.

ดารณี แซ่จู ธปท
แฟ้มภาพ
ธปท โลโก้
แฟ้มภาพ @ธนาคารแห่งประเทศไทย

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

 

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
คนละครึ่งพลัส ต้องใช้ครั้งแรกก่อน 23:00 น. 11 พ.ย. 68 ก่อนถูกตัดสิทธิ์ เศรษฐกิจ

ด่วน คนละครึ่งพลัส ใช้ครั้งแรกวันสุดท้ายวันนี้ 11 พ.ย. 68 ถึงกี่โมง ก่อนถูกตัดสิทธิ์

1 นาที ที่แล้ว
ดารณี แซ่จู ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายกำกับระบบการชำระเงินและคุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ข่าวอาชญากรรม

ธปท.ย้ำชัด! ระบบยืนยันตัวตนธนาคาร “ปลอดภัยสูง” แจงข่าว AI ปลอมหน้า

1 นาที ที่แล้ว
สลดภาพสุดท้าย ดญ. 6 ขวบอินเดีย ชายล่อด้วยไอติม ลวงไปข่มขืน หินทุบหัวจนเละ ข่าวต่างประเทศ

สลดภาพสุดท้าย ดญ. 6 ขวบอินเดีย ชายล่อด้วยไอติม ลวงไปข่มขืน หินทุบหัวจนเละ

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
เหยื่อไม่ทน! ยูทูบเบอร์สาว เปิดใจทั้งน้ำตา ถูกคนขับแท็กซี่ข่มขืน จนป่วยซึมเศร้า ข่าวต่างประเทศ

ยูทูบเบอร์สาว แดนกิมจิ เปิดใจทั้งน้ำตา ถูกคนขับแท็กซี่ข่มขืน จนป่วยซึมเศร้า

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

หญิงผู้ดีอ้างตัวเป็น “มนุษย์ต่างดาว” ชี้มีหลักฐานสุดสยอง ถูกลบความทรงจำก่อนมาโลก

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ฮือฮา สาวญี่ปุ่นหาคู่มา 10 ปี เจอผู้ชายมาแล้ว 300 คน ยังไม่เจอคนที่ถูกใจ พร้อมเผยเงื่อนไขสำคัญ

9 ชั่วโมง ที่แล้ว
รู้จัก 7 กลิ่นงูเกลียดที่สุด คนไทยหาได้ง่าย ข่าวต่างประเทศ

เปิดลิสต์ 7 กลิ่น “งู” เกลียดที่สุด วางไว้รอบบ้าน ไม่กล้าเข้าใกล้ คนไทยหาง่าย

10 ชั่วโมง ที่แล้ว
ครูญี่ปุ่น โลลิคอน ข่าวต่างประเทศ

ดูชัดๆ โฉมหน้า 7 ครูญี่ปุ่นใคร่เด็ก ช็อกคำสารภาพ! เสียดายต้องทิ้งสมบัติโลลิคอน

10 ชั่วโมง ที่แล้ว
คลิประทึก! พายุ &quot;ฟงวอง&quot; ซัดฟิลิปปินส์ สะพานแขวนแกว่งราวกับกระดาษ คลื่นยักษ์ถล่มชายฝั่ง หลังขึ้นฝั่งแล้วที่ออโรรา ข่าวต่างประเทศ

คลิปนาทีหนี! พายุฟงวอง ถล่มฟิลิปปินส์ คลื่นยักษ์ซัดฝั่ง สะพานแขวนไกวเป็นกระดาษ

10 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ระวังให้ดี เพจดังโพสต์ภาพ ที่ประคบตาไฟฟ้าแบตไหม้ เผยสินค้ามาจากจีน ไม่มีมอก.

11 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ตร.อังกฤษจับหนุ่มเมาแล้วขับ ขโมยรถดันดินขับกลางเมือง ชนกระหน่ำกลางเมือง

11 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

สถานการณ์น้ำ ล่าสุด เขื่อนใหญ่หลายแห่ง รับน้ำเกิน 90% อยุธยาท่วมหนัก ดับ 14 ศพ

11 ชั่วโมง ที่แล้ว
แม่ทัพกุ้งยืนยันว่าภูมิธรรมไม่ได้สั่งให้หยุดยิงในเหตุการณ์ปะทะ ข่าว

“แม่ทัพกุ้ง” พูดเอง “ภูมิธรรม” ไม่ใช่คนสั่งให้หยุดยิง วอนอย่าถามว่าใครพูด

11 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

นายจ้างจีนไล่พนักงานออก หลังลาป่วยแต่แอบเดิน 16,000 ก้าวในวัยหยุด สุดท้ายศาลให้พนักงานชนะคดี

12 ชั่วโมง ที่แล้ว
แนท อนิพรณ์ เปิดใจ ปมค่าจ้างพรีเซนเตอร์ บันเทิง

สาเหตุ แนท อนิพรณ์ โพสต์เรื่องค่าจ้าง ทั้งที่ผ่านมา 1 ปี คุยกับ ‘แม่ปุ้ย’ แล้ว จบลงด้วยดี

12 ชั่วโมง ที่แล้ว
บุญสิน ใครสั่งหยุดยิง ข่าวการเมือง

“บิ๊กกุ้ง” พูดแล้วปมสั่งหยุดยิง เสียใจทหาร 2 นายเหยียบทุ่นระเบิดใหม่

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ทัพอากาศไทย ประกาศยุติทุกข้อตกลงกัมพูชา จนกว่าจะเลิกเป็นปฏิปักษ์

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตรวจผลหวยลาวพัฒนา จันทร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2568 เริ่มถ่ายทอดสด 20:00 น. เช็กผลเลข 6 ตัว 5 ตัว 4 ตัว 3 ตัว และ 2 ตัว ที่นี่ หวยลาว

ถ่ายทอดสดหวยลาว วันนี้ 10 พ.ย. 68 ตรวจผลสลากพัฒนา ทุกรางวัล

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
แพทยศาสตร์ศิริราช เตือนห้ามฉีดสารกระตุ้นคอลลาเจนที่เต้านม เสี่ยงเกิดก้อนแข็งอักเสบเรื้อรัง ข่าว

หยุดทำ! ฉีดสารกระตุ้นคอลลาเจน ที่เต้านม วินิจฉัยมะเร็งยาก-เกิดก้อนแข็งอักเสบ

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ม.ดังเกาหลีใต้ ไม่รับนักศึกษาเรียนดี 45 คน เพราะมีประวัติ “บูลลี่” ในโรงเรียน

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
ศาลอุทธรณ์ พิพากษายืน ส่ง &quot;แส จี้นเจียง&quot; เจ้าพ่อกาสิโนเมียวดี กลับไปรับโทษที่จีน ข่าว

ศาลอุทธรณ์ พิพากษายืน “แส จี้นเจียง” เจ้าพ่อกาสิโนเมียวดี กลับไปรับโทษที่จีน

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เสียงปืนแตก! ตาเมือนธม ทหารเขมร ยิงยั่วยุไทย สองฝ่ายประจันหน้า ตึงเครียดหนัก

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
เดือนปลา 4 แบบอาจเป็นพิษต่อร่างกาย ข่าวต่างประเทศ

ปลาที่ควรเลิกกิน แม้โอเมก้าสูง แต่เสี่ยงพิษสะสม แนะวิธีเลือกซื้อให้ปลอดภัย

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดกรุ 10 เรื่องลับ &quot;แฟรงเกนสไตน์&quot; อสุรกายสุดคลาสสิก ก่อนดูฉบับ Netflix 2025 บันเทิง

เปิดกรุ 10 เรื่องลับ “แฟรงเกนสไตน์” อสุรกายสุดคลาสสิก ก่อนดูฉบับ Netflix 2025

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
แบรนด์ Mace Milk ออกแถลงการณ์ ย้ำจุดยืนสนับสนุนเกษตรกรโคนมไทย ด้าน เชฟทักษ์ โพสต์ขอโทษสังคม ยันไม่มีเจตนาโจมตีอุตสาหกรรมนมไทย รับเป็นบทเรียนจะระวังการสื่อสารมากขึ้น ข่าว

Mace milk แถลง ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องดราม่า ย้ำจุดยืน หนุนโคนมไทย

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 11 พ.ย. 2568 06:00 น.| อัปเดต: 10 พ.ย. 2568 16:34 น.
50
Photo of Pachara

Pachara

นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คนละครึ่งพลัส ต้องใช้ครั้งแรกก่อน 23:00 น. 11 พ.ย. 68 ก่อนถูกตัดสิทธิ์

ด่วน คนละครึ่งพลัส ใช้ครั้งแรกวันสุดท้ายวันนี้ 11 พ.ย. 68 ถึงกี่โมง ก่อนถูกตัดสิทธิ์

เผยแพร่: 11 พฤศจิกายน 2568
สลดภาพสุดท้าย ดญ. 6 ขวบอินเดีย ชายล่อด้วยไอติม ลวงไปข่มขืน หินทุบหัวจนเละ

สลดภาพสุดท้าย ดญ. 6 ขวบอินเดีย ชายล่อด้วยไอติม ลวงไปข่มขืน หินทุบหัวจนเละ

เผยแพร่: 10 พฤศจิกายน 2568
เหยื่อไม่ทน! ยูทูบเบอร์สาว เปิดใจทั้งน้ำตา ถูกคนขับแท็กซี่ข่มขืน จนป่วยซึมเศร้า

ยูทูบเบอร์สาว แดนกิมจิ เปิดใจทั้งน้ำตา ถูกคนขับแท็กซี่ข่มขืน จนป่วยซึมเศร้า

เผยแพร่: 10 พฤศจิกายน 2568

หญิงผู้ดีอ้างตัวเป็น “มนุษย์ต่างดาว” ชี้มีหลักฐานสุดสยอง ถูกลบความทรงจำก่อนมาโลก

เผยแพร่: 10 พฤศจิกายน 2568
Back to top button