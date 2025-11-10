ธปท.ย้ำชัด! ระบบยืนยันตัวตนธนาคาร “ปลอดภัยสูง” แจงข่าว AI ปลอมหน้า
ธนาคารแห่งประเทศไทย ยืนยันระบบยืนยันตัวตนของแบงค์ไทยปลอดภัยสูง แจงข่าวเอไอ (AI) ปลอมหน้าใช้กับแอปพลิเคชั่นจากประเทศจีน
วันนี้ (10 พ.ย.68) ดารณี แซ่จู ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายกำกับระบบการชำระเงินและคุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า กรณีที่มีข่าวเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุมชาวจีน 4 คน ที่ใช้ AI สร้างคลิปวิดีโอปลอมจากภาพนิ่งของเหยื่อ เพื่อหลอกระบบยืนยันตัวตนของธนาคารนั้น จากการตรวจสอบพบว่า เป็นกรณี scammer ชาวจีนทดสอบระบบยืนยันตัวตนโดยใช้ข้อมูลและแอปพลิเคชั่นของจีนเท่านั้น ไม่ใช่ของไทยแต่อย่างใด
ธปท.ย้ำว่าระบบยืนยันตัวตนด้วยใบหน้าที่ธนาคารพาณิชย์ในไทยใช้ มีมาตรการป้องกันการปลอมแปลงด้วยภาพหรือวิดีโออย่างรัดกุม โดยแต่ละธนาคารมีเทคนิคการตรวจจับที่จะต้องผ่านการทดสอบความแม่นยำ ความปลอดภัยต่อการโจมตีในหลายรูปแบบ ก่อนนำมาใช้งานจริง
นอกจากนี้ ศูนย์ประสานงานด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ภาคการธนาคาร (TB-CERT) ภายใต้สมาคมธนาคารไทยยังติดตามภัยไซเบอร์รูปแบบใหม่ๆ อย่างใกล้ชิด หากพบความผิดปกติ ก็จะเร่งหาแนวทางป้องกันทันที.
