มือดีแคปทัน “เพจอบจ.ชัยนาท” โพสต์แซะ “หมอนทองวิทยา” ดราม่าสนั่นจนต้องลบ
มีคนแคปภาพไว้ทัน กรณี “เพจ อบจ.ชัยนาท” โพสต์ถึงเกมชนะ หมอนทองวิทยา 2-1 คว้าแชมป์บอล 7 สี สมัยแรก แต่คอมเมนต์เดือดจนต้องลบ เปิดตัวเลขยอดแฟนบอลเป็นปรากฏการณ์ ดูออนไลน์ทะลุ 45 ล้านวิว
ควันหลงศึกฟุตบอล 7 คน แชมป์กีฬา 7 สีนัดชิงชนะเลิศ โดยบทสรุปปรากฏว่า หมอนทองวิทยา แพ้ให้กับโรงเรียนอบจ.ชัยนาท 1-2 โดยหลังจบเกม บนโลกออนไลน์มีการแชร์ประเด็นกระแสวิพสกษ์วิจารณ์ จิกกัดกันเบาๆ นอกสนาม หลังจากที่เพจองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท Sport Center โพสต์ข้อความว่า “แฟนบอลชัยนาทแน่ๆ ที่ลงไปในสนาม ขอโทษด้วยครับที่ทำให้ทีมหมอนทองเสียสมาธิ”
ทั้งนี้โพสต์ดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจาก อ.สกล เกลี้ยงประเสริฐ หัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมหมอนทองวิทยา แสดงความคิดเห็นถึงกรณีปล่อยให้แฟนบอลล้นลงชมเกมแบบติดขอบสนามชนิดที่ว่านักเตะไม่มีพื้นที่ให้วิ่งเตะมุมหรือทุ่มบอลก็ต้องขอพื้นที่จากแฟนบอลที่กรูกันเข้ามาเชียร์ติดขอบสนามจำนวนมาก
“ที่เราแข่งในวันนี้มันอยู่ในสภาพที่ไม่ปกติ ถ้าเราจะพูดคือผมไม่แข่งนะ ผมไม่เล่นก็ได้ เล่นๆ ไป ถ้ามีคนมาแทงก้นผม? ความปลอดภัยมันไม่เกิด แต่ที่เราแข่งเพราะว่าต้องการให้มันจบ อะไรที่ยอมได้ก็ยอม มันอยู่ในสภาพไม่ปก”
ถึงตรงนี้จากการตรวจสอบล่าสุดนั้น ปรากฏว่าเวลาต่อมาโพสต์ดังกล่าวของทางเพจองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท Sport Center ได้ทำการลบออกจากระบบไปเรียบร้อยหลังมีแฟนบอลเข้ามาคอมเมนต์ดราม่ากันสนั่น
ทั้งนี้ กรณีเปิดให้แฟนบอลเข้าสนาม และขอความร่วมมือให้อยู่บริเวณบนลู่วิ่งเท่านั้น ล่าสุด คณะผู้จัดงานฟุตบอลนักเรียน 7 คน แชมป์กีฬา 7HD แชมเปียน คัพ 2025 ออกแถลงการณ์ขอโทษจากกรณีปล่อยให้แฟนบอลเข้ามาชมเกมคู่ชิงชนะเลิศระหว่าง โรงเรียนอบจ.ชัยนาท กับ โรงเรียนหมอนทองวิทยา ที่สนามศุภชลาศัย เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา จนล้นลงไปชิดติดขอบสนามกระทั่งหลายฝ่ายออกมาแสดงความเป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยของแฟนบอล นักกีฬา และเจ้าหน้าที่ทีมแล้ว
สรุปรางวัล การแข่งขัน ฟุตบอลนักเรียน 7 คน แชมป์กีฬา 7HD 2025
ทีมชนะเลิศ : โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
ผู้เล่นทรงคุณค่า (MVP) : พายัก สีพะนม โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
ดาวซัลโว : รชฏ ประชาศิลป์ โรงเรียนหัวหินวิทยาคม
ผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยม : อนุสรณ์ ปานสันเทียะ จาก โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
อัปเดตในส่วนของยอดแฟนบอลที่เข้าชมนัดชิงฯ บอล 7 สี เมื่อวานนี้ (8 พ.ย.) เฟซบุ๊กแฟนเพจ Ch7HD Sports ระบุว่า
ปรากฏการณ์สานฝันบอลเยาวชน ! อบจ.ชัยนาท – หมอนทอง สู้สุดใจ ‘สมศักดิ์ศรีคู่ชิง’ พิสูจน์แล้วว่าเก่งทั้งคู่
- ยอดชมพร้อมกันสูงสุด 4.2 ล้านคน
- ยอดชมออนไลน์ ทะลุ 45 ล้านวิว
