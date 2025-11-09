ข่าวกีฬา

มือดีแคปทัน “เพจอบจ.ชัยนาท” โพสต์แซะ “หมอนทองวิทยา” ดราม่าสนั่นจนต้องลบ

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 09 พ.ย. 2568 11:36 น.| อัปเดต: 09 พ.ย. 2568 11:36 น.
71
บอล 7 สี เพจโรงเรียนอบจ ชัยนาท
แฟ้มภาพ

มีคนแคปภาพไว้ทัน กรณี “เพจ อบจ.ชัยนาท” โพสต์ถึงเกมชนะ หมอนทองวิทยา 2-1 คว้าแชมป์บอล 7 สี สมัยแรก แต่คอมเมนต์เดือดจนต้องลบ เปิดตัวเลขยอดแฟนบอลเป็นปรากฏการณ์ ดูออนไลน์ทะลุ 45 ล้านวิว

ควันหลงศึกฟุตบอล 7 คน แชมป์กีฬา 7 สีนัดชิงชนะเลิศ โดยบทสรุปปรากฏว่า หมอนทองวิทยา แพ้ให้กับโรงเรียนอบจ.ชัยนาท 1-2 โดยหลังจบเกม บนโลกออนไลน์มีการแชร์ประเด็นกระแสวิพสกษ์วิจารณ์ จิกกัดกันเบาๆ นอกสนาม หลังจากที่เพจองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท Sport Center โพสต์ข้อความว่า “แฟนบอลชัยนาทแน่ๆ ที่ลงไปในสนาม ขอโทษด้วยครับที่ทำให้ทีมหมอนทองเสียสมาธิ”

ทั้งนี้โพสต์ดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจาก อ.สกล เกลี้ยงประเสริฐ หัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมหมอนทองวิทยา แสดงความคิดเห็นถึงกรณีปล่อยให้แฟนบอลล้นลงชมเกมแบบติดขอบสนามชนิดที่ว่านักเตะไม่มีพื้นที่ให้วิ่งเตะมุมหรือทุ่มบอลก็ต้องขอพื้นที่จากแฟนบอลที่กรูกันเข้ามาเชียร์ติดขอบสนามจำนวนมาก

“ที่เราแข่งในวันนี้มันอยู่ในสภาพที่ไม่ปกติ ถ้าเราจะพูดคือผมไม่แข่งนะ ผมไม่เล่นก็ได้ เล่นๆ ไป ถ้ามีคนมาแทงก้นผม? ความปลอดภัยมันไม่เกิด แต่ที่เราแข่งเพราะว่าต้องการให้มันจบ อะไรที่ยอมได้ก็ยอม มันอยู่ในสภาพไม่ปก”

ถึงตรงนี้จากการตรวจสอบล่าสุดนั้น ปรากฏว่าเวลาต่อมาโพสต์ดังกล่าวของทางเพจองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท Sport Center ได้ทำการลบออกจากระบบไปเรียบร้อยหลังมีแฟนบอลเข้ามาคอมเมนต์ดราม่ากันสนั่น

อบจ ชัยนาท หมอทองวิทยา
แฟ้มภาพ

ทั้งนี้ กรณีเปิดให้แฟนบอลเข้าสนาม และขอความร่วมมือให้อยู่บริเวณบนลู่วิ่งเท่านั้น ล่าสุด คณะผู้จัดงานฟุตบอลนักเรียน 7 คน แชมป์กีฬา 7HD แชมเปียน คัพ 2025 ออกแถลงการณ์ขอโทษจากกรณีปล่อยให้แฟนบอลเข้ามาชมเกมคู่ชิงชนะเลิศระหว่าง โรงเรียนอบจ.ชัยนาท กับ โรงเรียนหมอนทองวิทยา ที่สนามศุภชลาศัย เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา จนล้นลงไปชิดติดขอบสนามกระทั่งหลายฝ่ายออกมาแสดงความเป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยของแฟนบอล นักกีฬา และเจ้าหน้าที่ทีมแล้ว

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ดูแลความปลอดภัยแฟนบอลนัดชิงบอล 7 สี เมื่อวันเสาร์ที่ 8 พ.ย.2568 ที่ผ่านมา
ภาพ @สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
แชมป์บอล 7 สี
ภาพ Facebook @Ch7HDSports

สรุปรางวัล การแข่งขัน ฟุตบอลนักเรียน 7 คน แชมป์กีฬา 7HD 2025

ทีมชนะเลิศ : โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท

ผู้เล่นทรงคุณค่า (MVP) : พายัก สีพะนม โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท

รางวัลผู้เล่นทรงคุณค่าฟุตบอล 7 สี พายัก สีพะนม จาก โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
ภาพ Facebook @Ch7HDSports

ดาวซัลโว : รชฏ ประชาศิลป์ โรงเรียนหัวหินวิทยาคม

ผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยม : อนุสรณ์ ปานสันเทียะ จาก โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท

อัปเดตในส่วนของยอดแฟนบอลที่เข้าชมนัดชิงฯ บอล 7 สี เมื่อวานนี้ (8 พ.ย.) เฟซบุ๊กแฟนเพจ Ch7HD Sports ระบุว่า
ปรากฏการณ์สานฝันบอลเยาวชน ! อบจ.ชัยนาท – หมอนทอง สู้สุดใจ ‘สมศักดิ์ศรีคู่ชิง’ พิสูจน์แล้วว่าเก่งทั้งคู่

  • ยอดชมพร้อมกันสูงสุด 4.2 ล้านคน
  • ยอดชมออนไลน์ ทะลุ 45 ล้านวิว

พายัก สีพะนม
ภาพ Facebook @Ch7HDSports
แชมป์บอล 7 สี
ภาพ Facebook @Ch7HDSports
วิตินญ่า บางน้ำเปรี้ยว
แฟ้มภาพ

แชมป์ฟุตบอล 7 สี รร อบจ ชัยนาท

อ่านข่าวกีฬาประจำวันที่ 9 พฤศจิกายน 2568

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าว

ไผ่ ลิกค์ ประกาศเตรียมจัดแข่งกีฬาฟุตบอลเจ็ดคนกำแพงเพชร สนับสนุนเยาวชน

1 นาที ที่แล้ว
ข่าว

กรมอุตุนิยมวิทยา เปิดเส้นทาง ไต้ฝุ่นฟงวอง เช้าวันที่ 9 พ.ย. 68

11 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

นิด้าโพล เผยแบบสำรวจ 17 จังหวัด มองตอนนี้ยังหาคนเหมาะเป็นนายกไม่ได้

26 นาที ที่แล้ว
โรงเรียนหมอนทองวิทยา จังหวัดฉะเชิงเทรา ข่าว

แชมป์ฟุตบอล 7 สี สร้างปรากฏการณ์ ยอดคนดูทะลุ 45 ล้านวิว

38 นาที ที่แล้ว
ข่าว

เพจดังยกเคสจากญี่ปุ่น พบก้อนเชื้อที่ลิ้นหัวใจในเด็ก 4 ขวบ จุดเริ่มต้นมาจากฟันผุ

53 นาที ที่แล้ว
บอล 7 สี เพจโรงเรียนอบจ ชัยนาท ข่าวกีฬา

มือดีแคปทัน “เพจอบจ.ชัยนาท” โพสต์แซะ “หมอนทองวิทยา” ดราม่าสนั่นจนต้องลบ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“แม่ทัพกุ้ง” เผยมีคนสั่งให้หยุด ปะทะเขมร 6 ชม. แรก ถ้าบอกว่าใครสั่ง เขาอยู่ไม่ได้

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
แอลแฟนนิง พรีเดเตอร์ภาคใหม่ บันเทิง

แขนหักได้-ตาไม่กะพริบ ความลับสุดหลอน “แอล แฟนนิง” ที่พระเอกพรีเดเตอร์ผวาคาฉาก!

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เทคโนโลยี

Taximail แจงหลังหลายองค์ถูกแอบอ้าง หลอกลงทุนคริปโต ย้ำห้ามคลิกลิงก์

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ฟงวอง ถูกยกระดับเป็นซุเปอร์ไต้ฝุ่น ถล่มฟิลิปปินส์ซ้ำ หลังเพิ่งเผชิญพายุคัลแมกี

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เพื่อไทย ทวงรัฐบาล ปลดล็อคเวลาขายแอลกอฮอล์ ช่วงบ่ายสอง-ห้าโมง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

เที่ยวบินสหรัฐฯ ยกเลิก 1400 ไฟลท์ ดีเลย์ 6000 เซ่นพิษชัตดาวน์รัฐบาล

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
อินเตอร์ไมอามี ข่าวกีฬา

เมสซี่ ขาดคู่หู “ซัวเรซ” สังเวยอารมณ์เดือด! MLS สั่งแบนชวดเกมชี้ชะตาเพลย์ออฟ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ห้ามดื่มหลังเที่ยงคืน 8 พ.ย.2568 ข่าว

อวสานนั่งแช่ ห้ามกินเหล้าหลังเที่ยงคืน ในร้าน ปรับ 1 หมื่นบาท กฎหมายเริ่มใช้แล้ว

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ผู้จัดบอล 7 สี กราบขออภัยคนดูล้นสนาม ยอมรับวางแผนไม่ครอบคลุม

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

เพจ “ไทยลีค” โดนสับเละ โพสต์ “ทีมอันดับ 2 ได้รับการจดจำมากกว่าอันดับ 1”

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ปลัดคลัง คาดเสนอคนละครึ่งพลัส เฟส 2 เข้าที่ประชุม ครม. ช่วงเดือน ธค.

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

พนักงานทำความสะอาดถูกยิงดับในสหรัฐฯ เหตุไปผิดบ้าน ลูก 4 กำพร้าแม่

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ตำรวจเร่งถก หาแนวทางช่วยเหลือเด็ก 12 ถูกทิ้งที่ร้านนวดญี่ปุ่น ป้องกันไม่ให้เกิดซ้ำ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

กองทัพบก แถลงตอบกระแสวิจารณ์ กรณีเบี้ยเลี้ยง ย้ำดำเนินการตามระเบียบ

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
โรงเรียนหมอนทองวิทยาได้รับการดูแลจากธรรมนัสเพื่อสร้างนักกีฬาที่ดี ข่าว

ธรรมนัส สั่งดูแลปรับปรุง “โรงเรียนหมอนทองวิทยา” พัฒนาสร้างนักกีฬาดีๆ

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

นางแบบดังเปิดใจ หย่าสามี ทั้้งที่ยังรัก เพราะของใหญ่เกินไป 2 กระป๋องโค้กต่อกัน

12 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวในพระราชสำนัก

ในหลวง-พระราชินี เสด็จฯ เยือนจีน ‘สี จิ้นผิง-ภริยา’ เฝ้าฯ รับเสด็จ

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ปาร์ม่า พบ เอซี มิลาน ดูบอลสด ฟุตบอลกัลโช่ เซเรียอา 2025/26 วันที่ 8 พ.ย. 68

18 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

เชลซี พบ วูล์ฟแฮมป์ตัน ดูบอลสด ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2025/26 วันที่ 8 พ.ย. 68

20 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 09 พ.ย. 2568 11:36 น.| อัปเดต: 09 พ.ย. 2568 11:36 น.
71
Photo of Pachara

Pachara

นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ไผ่ ลิกค์ ประกาศเตรียมจัดแข่งกีฬาฟุตบอลเจ็ดคนกำแพงเพชร สนับสนุนเยาวชน

เผยแพร่: 9 พฤศจิกายน 2568

กรมอุตุนิยมวิทยา เปิดเส้นทาง ไต้ฝุ่นฟงวอง เช้าวันที่ 9 พ.ย. 68

เผยแพร่: 9 พฤศจิกายน 2568

นิด้าโพล เผยแบบสำรวจ 17 จังหวัด มองตอนนี้ยังหาคนเหมาะเป็นนายกไม่ได้

เผยแพร่: 9 พฤศจิกายน 2568
โรงเรียนหมอนทองวิทยา จังหวัดฉะเชิงเทรา

แชมป์ฟุตบอล 7 สี สร้างปรากฏการณ์ ยอดคนดูทะลุ 45 ล้านวิว

เผยแพร่: 9 พฤศจิกายน 2568
Back to top button