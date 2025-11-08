แบงค์ วงแคลช โหมโรงนัดชิงฯ บอล 7 สี เล่าสมัยเป็นลูกทีม “อ.สกล”
ปรีติ บารมีอนันต์ หรือ แบงค์ วงแคลช โพสต์เฟซบุ๊กย้อนความหลังสมัยเป็นลูกศิษย์และลูกทีมฟุตบอลของอาจารย์สกล เกลี้ยงประเสริฐ หัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตบอลโรงเรียนหมอนทองวิทยา จ.ฉะเชงิเทรา ที่ล่าสุดหักปากเซียนทะลุชิง รร.อบจ.ชัยนาท ลุ้นลงสนาม 4 โมงเย็นวันนี้
ความเคลื่อนไหวก่อนฟุตบอล 7 สี แชมเปี้ยนชิพ 2025 นัดชิงชนะเลิศระหว่าง โรงเรียนหมอนทองวิทยา พบกับ รร.อบจ.ชัยนาท โดยก่อนเกมจะเริ่มนั้น ล่าสุด แบงค์ วงแคลช โพสต์เฟซบุ๊กรำลึกความหลังร่ายยาวโดยฝากถึงอาจารย์ในหัวโขนเฮดโค้ชจอมปลุกปั้นบอลขาสั้นอย่าง “อ.สกล” โดยศิลปนนักร้องดังถึงขนาดหลุดปากเชียร์อยากเห็นโค้ชได้ลองจับงานสโมสรดูสักครั้ง !
“ผมไม่แปลกใจเลยที่เห็นรูป อ.สกล เกลี้ยงประเสริฐ ที่ผมคุ้นชินอยู่เต็มหน้าเพจไปหมด…มาครับผมจะเล่าให้ฟัง ตอนผมอายุ 12 ปี ผมมีความมุ่งมั่นเป็นอย่างมากที่จะสอบเข้า รร.ราชวินิตบางแก้วให้ได้ในโควต้านักฟุตบอล ซึ่งผมเข้าร่วมทดสอบทั้งฝีเท้า ร่างกาย และรวมถึงเข้าสอบวิชาการแบบคนอื่นๆ ผมยังจำวันประกาศผลสอบได้ว่าคุณแม่ผมดีใจมากที่สอบวิชาการติด แต่ผมไม่ได้ยินดีอะไรมากนัก เพราะผมสอบโควต้านักฟุตบอล “ไม่ติด” แต่ผมยังไม่หมดหวัง ตอนมัธยมหนึ่งระหว่างที่เรียนไปในปีนั้นผมพยามคุยกับอาจารย์หลายๆท่านเพื่อขอเข้าร่วมทีมเผื่อจะมีโควต้าเหลือ เอาตรงๆคือขอให้ผมเป็นตัวแถมก็ได้ สรุปผมก็ได้เข้าทีมฟุตบอลของโรงเรียนจนได้”
“ด้วยอายุจริงๆ ผมควรจะต้องอยู่ในทีมรุ่นอายุ 12 ปี แต่ด้วยส่วนสูง 172 ซม. ของผมในตอนนั้น ทำให้ผมต้องขึ้นไปอยู่ในรุ่นอายุ 14 ปีแทน และนั่นทำให้ผมรู้สึกได้เลยว่าแทบจะไม่มีโอกาสเล่นตัวจริงได้เลย แม้จะดูเก่งอยู่บ้างในฟุตบอลพลาสติกสนามเล็ก แต่มันคนละเรื่องกับฟุตบอลสนามใหญ่ที่มีรุ่นพี่มากประสบการณ์ ร่างกายแข็งแรง กล้ามขากล้ามเนื้อน่องเต่งๆเป็นมัด รุ่นพี่หลายคนผ่านแชมป์กทม. และเเชมป์กรมพละมาแล้วทั้งสิ้น”
“ผมยังจำวันที่ได้รองแชมป์กรมพละปี 2538 (ตามภาพ) ที่ทีมราชวินิตบางแก้วพ่ายเทพศิรินทร์ไป 0-2 ภาพจำเต็มไปหมด เราเห็นรถบัสของนักฟุตบอลโรงเรียนต่างๆ เช่นอัสสัมศรีราชาที่เป็นรถโค้ชคันใหญ่ติดแอร์ รถของเทพศิรินทร์ก็สวยงาม เราได้แต่คิดในใจว่า รร.เหล่านี้รวยจัง เท่ว่ะ”
ตัดภาพมาเรามีรถกระบะ 1 คัน และพวกเราอยู่ในรถตู้อีซุซุ บัดดี้ (Isuzu Buddy) คันเก่าๆ ที่ถูกดัดแปลงโดยการถอดเบาะทั้งหมดออกและใส่เบาะยาว 2 ข้างเหมือนรถสองแถว ผมนั่งบนพื้นตรงกลางกับกระติกน้ำ ในฐานะตัวสำรองและน้องคนเล็กเลยโดนแกล้งตลอดทางทั้งขาไปและขากลับเป็นเรื่องธรรมดาเฮฮากันไป ไม่ต้องเดาครับ อาจารย์สกลนี่เเหละที่เป็นคนขับพาเด็กๆ ไปแข่งด้วยตัวเอง
สรุปในวันนั้นผมได้ลงเล่นใน 10 นาทีสุดท้าย ในตำแหน่งกองกลางตัวรับ(ถ้าผมจำไม่ผิด) คำว่า “แบงค์..มึงไปวอร์ม” ยังติดหูผมอยู่จนถึงวันนี้ เพราะเป็นครั้งแรกใสนามจริงและเป็นในรอบชิงถ้วยใหญ่ที่สุดของฟุตบอลนักเรียนอีกต่างหาก ขอบพระคุณอาจารย์ที่ให้โอกาสครับ
“ผมอยู่ในทีมโรงเรียนจนถึงมัธยมสาม หลังจากนั้น อิทธิพลของดนตรีก็เข้าสิงร่างผมอย่างเต็มตัวเลยต้องขอออกจากทีมไป ทิ้งไว้ด้วยความทรงจำดีๆ ที่โหด มัน ฮา ! ในทีมฟุตบอลราชวินิตบางแก้ว”
ที่บอกว่าผมไม่แปลกใจเลยที่เห็นอาจารย์สกลตามหน้าเพจมากมายในวันนี้ก็เพราะว่า อาจารย์สกลผ่านร้อนผ่านหนาวมามาก ทำทีมคว้าถ้วยรางวัลมานักต่อนัก หลายต่อหลายโรงเรียน แม้ผมจะไม่ใช่นักฟุตบอลที่เก่งกาจของอาจารย์ในวันนั้น แต่ผมมีสิ่งหนึ่งที่เหมือนอาจารย์สกลคือผมไม่ยอมแพ้และไม่หยุดทำในสิ่งที่รัก ล้ม 8 ครั้ง ลุก 9 ครั้งแล้วจะมีวันของเราสักวัน ขอบคุณอาจารย์สกลครับ
ขอให้น้องๆทั้ง 2 ทีมโชคดีในนัดชิงฟุตบอล 7 สีในวันที่ 8 พ.ย.นี้ ครับ “จารย์ครับ ผมอยากเห็นอาจารย์คุมสโมสร”
สำหรับฟุตบอล 7 สีนัดชิงฯ วันนี้ (8 พ.ย.) ระหว่าง รร.หมอนทองวิทยา พบกับ รร.อบจ.ชัยนาท จะลงเตะในเวลา 16.45 น. เป็นต้นไป ถ่ายทอดสดช่อง 7HD.
