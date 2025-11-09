“แม่ทัพกุ้ง” เผยมีคนสั่งให้หยุด ปะทะเขมร 6 ชม. แรก ถ้าบอกว่าใครสั่ง เขาอยู่ไม่ได้
แม่ทัพกุ้ง เผยมีคนสั่งให้หยุด ปะทะเขมร 6 ชั่วโมงแรก ถ้าบอกว่าใครสั่ง เขาอยู่ไม่ได้ เดาสาเหตุที่ให้หยุดเพราะผิดแผนเขมร
พล.ท.บุญสิน พาดกลาง หรือ แม่ทัพกุ้ง อดีตแม่ทัพภาคที่ 2 ที่ปรึกษาผู้บัญชาการทหารบก ได้ให้สัมภาษณ์กับ อัญชะลี ไพรีรัก หรือ เจ๊ปอง โดยช่วงหนึ่ง เจ๊ปอง ได้ถามแม่ทัพกุ้งว่า “ที่มีข่าวว่าให้หยุดจริงไหม?”
โดยแม่ทัพกุ้งระบุว่า “6 ชั่วโมงแรกให้หยุดเลยครับ ตั้งแต่เริ่มปะทะกันปุ๊บ ให้หยุดเลย 6 ทุ่ม วันแรกที่ปะทะกัน เขาบอก ขอร้องให้หยุดเลย เพราะเขาอยากให้หยุด แต่ผมขอไม่หยุดครับ เพราะผมสตาร์ทแล้ว
ผมขอร้องผู้บังคับบัญชาว่าไม่หยุดครับ ผมขอต่อรองไปหลายวัน บวกลบคูณหารบอกว่าเท่านี้ได้มั้ย ได้มั้ย ไม่ได้ครับ ผมไปต่อก่อน เพราะผมเข้าเกียร์ 1 แล้ว
เขา (คนที่สั่ง) ไปตั้งหลักใหม่ครับ ก็แค่นั้นแหละครับ ถ้าหยุด ผมต้องออกมาพูดว่าใครสั่งให้หยุด แล้วเขาจะอยู่ไม่ได้ครับ เพราะว่าผมจะเอาแผ่นดินคืน แล้วคุณไม่หยุดนี่ นั่นคือโทษประหารคุณเลยทีเดียวนะครับ
เจ๊ปองถามต่อว่าได้ถามเหตุผลที่สั่งให้หยุดหรือไม่ “ผมคิดว่าผิดแผนเขมรครับ ผมว่าเขมรเขาเคยทำแบบนี้แล้วเข้าทางเขาไงครับ เขาจะเอาเรื่องนี้ขึ้นศาลโลก ขึ้นศาลโลกเสร็จ ประเทศไทยบุกเขาใช่มั้ย ตายไป 3 คนแล้วนี่ งั้นเขาขอประท้วงเอาแผ่นดินคืน 3 ปราสาทกับ 1 พื้นที่ นี่สูตรของเขา แม่ทัพกุ้งก็ไปรู้อีก รู้แผนเขาอีก ก็เลยไหนๆ 3 พื้นที่นี้กูก็ไม่ให้ กูเอาคืนอีกเพิ่มเติมแล้วกัน”
