แฟนบอล 7 สี แห่ส่งกำลังใจ “เจ้ามิค ดาวเตะอบจ.ชัยนาท” แข้งสู้ชีวิตเพื่อพ่อ

เจ้ามิค อดิเทพ นักเตะทีม อบจ.ชัยนาท สู้เพื่อพ่อป่วยมีแค่พี่คอยส่งเสียเส้นทางฝันถนนสายลูกหนัง ไปคัดตัวไม่รู้กี่ทีมก่อนปัจจุบันเตรียมลงนัดชิงฯ บอล 7 สี นัดชิงชนะเลิศ 4 โมงเย็นวันนี้
ฟีเวอร์กันจนฉุดไม่อยู่ในขณะนี้สำหรับศึกฟุตบอล 7 สี หลัง “โรงเรียนหมอนทองวิทยา” เข้าชิงกับ โรงเรียน อบจ.ชัยนาท โดยจะลงเตะกันวันนี้ (8 พ.ย.68) ที่สนามศุภชลาศัย กทม. เวลา 16.45 น. เป็นต้นไป
อย่างไรก็ดี อีกมุมบนโลกออนไลน์ได้มีผู้เฟซบุ๊ก “แม็ค เสื้อบอลไทย” โพสต์เรื่องราวในอีกมุมหนึ่งของ เจ้ามิค อดิเทพ สมชื่อ นักเตะหมายเลข 2 ของทีมโรงเรียน อบจ.ชัยนาท กับความสู้ชีวิตที่กว่าจะมาถึงวันนี้ โดยระบุข้อความว่า “หากใครยังไม่มีทีมเชียร์ฝากเชียร์น้องมันหน่อย มันโคตรสู้ชีวิตมาก พ่อป่วยไม่สามารถทำงานได้ มีเพียงแค่พี่คอยส่งเสีย เดินทางไปคัดตัวโดยไม่ได้รู้จัก อบจ.ชัยนาท มาก่อน”
“อยู่ไป ร้องไห้ไป จนถึงวันนี้ มันสู้จัดเลย ทุกครั้งที่กลับมาพี่ผมไปนอนบ้านพี่ได้ไหม พี่ผมใกล้ปิดเทอม มีแมตช์ไหมขอไปด้วยนะ พี่ส่งกำลังใจให้นะเว้ย ! มิค”
“พรุ่งนี้ขอให้เองสำเร็จสู้เพื่อพ่อ เพื่อพี่เองนะ ขณะที่เข้าตัวก็เข้ามาคอมเมนต์ขอบคุณ รวมถึงคนที่เชียร์ทีมชัยนาท ก็เข้ามาให้กำลังใจเป็นจำนวนมาก”
สำหรับฟุตบอล 7 สี นดชิงชนะเลิศ รร.หมอนทองวิทยา พบ รร.อบจ.ชัยนาท ลงเตะวันนี้ (8 พ.ย.) เวลา 16.45 น. เป็นต้นไป.
