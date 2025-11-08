ข่าวกีฬาฟุตบอล

แฟนบอล 7 สี แห่ส่งกำลังใจ “เจ้ามิค ดาวเตะอบจ.ชัยนาท” แข้งสู้ชีวิตเพื่อพ่อ

เผยแพร่: 08 พ.ย. 2568 14:35 น.| อัปเดต: 08 พ.ย. 2568 14:38 น.
51

เจ้ามิค อดิเทพ นักเตะทีม อบจ.ชัยนาท สู้เพื่อพ่อป่วยมีแค่พี่คอยส่งเสียเส้นทางฝันถนนสายลูกหนัง ไปคัดตัวไม่รู้กี่ทีมก่อนปัจจุบันเตรียมลงนัดชิงฯ บอล 7 สี นัดชิงชนะเลิศ 4 โมงเย็นวันนี้

ฟีเวอร์กันจนฉุดไม่อยู่ในขณะนี้สำหรับศึกฟุตบอล 7 สี หลัง “โรงเรียนหมอนทองวิทยา” เข้าชิงกับ โรงเรียน อบจ.ชัยนาท โดยจะลงเตะกันวันนี้ (8 พ.ย.68) ที่สนามศุภชลาศัย กทม. เวลา 16.45 น. เป็นต้นไป

อย่างไรก็ดี อีกมุมบนโลกออนไลน์ได้มีผู้เฟซบุ๊ก “แม็ค เสื้อบอลไทย” โพสต์เรื่องราวในอีกมุมหนึ่งของ เจ้ามิค อดิเทพ สมชื่อ นักเตะหมายเลข 2 ของทีมโรงเรียน อบจ.ชัยนาท กับความสู้ชีวิตที่กว่าจะมาถึงวันนี้ โดยระบุข้อความว่า “หากใครยังไม่มีทีมเชียร์ฝากเชียร์น้องมันหน่อย มันโคตรสู้ชีวิตมาก พ่อป่วยไม่สามารถทำงานได้ มีเพียงแค่พี่คอยส่งเสีย เดินทางไปคัดตัวโดยไม่ได้รู้จัก อบจ.ชัยนาท มาก่อน”

“อยู่ไป ร้องไห้ไป จนถึงวันนี้ มันสู้จัดเลย ทุกครั้งที่กลับมาพี่ผมไปนอนบ้านพี่ได้ไหม พี่ผมใกล้ปิดเทอม มีแมตช์ไหมขอไปด้วยนะ พี่ส่งกำลังใจให้นะเว้ย ! มิค”

“พรุ่งนี้ขอให้เองสำเร็จสู้เพื่อพ่อ เพื่อพี่เองนะ ขณะที่เข้าตัวก็เข้ามาคอมเมนต์ขอบคุณ รวมถึงคนที่เชียร์ทีมชัยนาท ก็เข้ามาให้กำลังใจเป็นจำนวนมาก”

สำหรับฟุตบอล 7 สี นดชิงชนะเลิศ รร.หมอนทองวิทยา พบ รร.อบจ.ชัยนาท ลงเตะวันนี้ (8 พ.ย.) เวลา 16.45 น. เป็นต้นไป.

แฟ้มภาพ
แฟ้มภาพ
แฟ้มภาพ

Photo of Pachara

Pachara

นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

