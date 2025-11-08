ข่าวกีฬาฟุตบอล

“หมอนทองวิทยา” ฟีเวอร์ ดาราแห่อีดฉีด ลุ้นชิงบอล 7 สี ถ้าแชมป์รับเละ!

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 08 พ.ย. 2568 10:02 น.| อัปเดต: 08 พ.ย. 2568 10:02 น.
110
หมอนทองวิทยา 7 สีแข่งกี่โมง
แฟ้มภาพ

วันนี้ถ้าแชมป์รับเละแน่ “หมอนทองวิทยา” ลุ้นชิงบอล 7 สีวันนี้ 8 พฤศจิกายน 2568 อัปเดตยอดล่าสุดทะลุล้าน ! อั้ม พัชราภา นำทีมรักบ้านเกิดบางน้ำเปรี้ยว อัดฉีด 5 หมื่นบาท หากคว้าชัยรอบชิงฯ แม้แพ้ก็ยังให้ปลอบใจ 2 หมื่น ด้าน บอย ท่าพระจันทร์ เซียนพระกับอีกหนึ่งแม้ค้าอินฟลูฯ พิมรี่พาย ไม่พลาดเตรียมแจกหนักๆ

ความเคลื่อนไหวฟุตบอล 7 สี แชมเปี้ยน คัพ 2025 หลังจากโรงเรียนหมอนทองวิทยา บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา หักปากกาเซียนเอาชนะ รร.อัสสัมชัญ ศรีราชา 6-3 ทะลุผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศได้สำเร็จ ในการแข่งขันโดยในรอบชิงชนะเลิศจะลงสนามพบ โรงเรียนอบจ.ชัยนาท ณ สนามศุภชลาศัย ในวันนี้ (8 พ.ย.) ลงเตะตั้งแต่เวลา 16.15 น. เป็นต้นไป

ล่าสุดในส่วนของเงินรางวัลอัดฉีดสำหรับนักฟุตบอลโรงเรียนหมอนทองวิทยา ได้รับหลังทะลุเข้ามาถึงรอบชิงดำได้สำเร็จนั้น ก่อนเกมมีแฟนบอลอัดฉีดประตูละ 1,000 บาท รวม 6 ประตู เท่ากับ 6,000 บาท

อาจารย์สกล เกลี้ยงประเสริฐ โค้ชโรงเรียนหมอนทองวิทยา อัดฉีดประตูละ 44,000 บาท ยิง 6 ประตูเท่ากับ 264,000 บาท

นอกจากนี้เพจเฟซบุ๊ก ชมรมฟุตบอลศิษย์โรงเรียนหมอนทองวิทยา ได้โพสต์ขอบคุณ อั้ม พัชราภา ซุปตาร์คนดังและ ทราย นรี หรือ ทราย มาดามฟิน ซึ่งประกาศอัดฉีดเงินจำนวน 50,000 บาท หากทีมฟุตบอลหมอนทองวิทยาคว้าแชมป์มาครอง แต่ถ้าแพ้ได้แค่รองแชมป์ก็ยังจะได้รับ 20,000 บาท เป็นกำลังใจแทน ทั้งนี้ “อั้ม-พัชราภา” เป็นชาวฉะเชิงเทรา เคยเรียนที่โรงเรียนดัดดรุณี

ขณะที่ บอย ท่าพระจันทร์ เซียนพระเครื่องโร่อัดฉีด 20,000 บาท และประกาศอัดฉีดอีก 50,000 บาท หากลูกทีมของ อ.สกลเข้าป้ายแชมป์บอลเจ็ดสีปีล่าสุดนี้ได้ ส่วนอภิชาติฟาร์มไก่ไข่ และ “EP100” อัดฉีดประตูละ 10,000 บาท รวม 6 ลูก เท่ากับ 60,000 บาท และอัดฉีดพิเศษอีก 10,000 บาท อีกทั้งประกาศอัดฉีด 100,000 บาท ถ้าชนะได้ในรอบชิงฯ

บอยท่าพระจันทร์อัดฉีดหมอนทองวิทยา 5 หมื่นบาท
แฟ้มภาพ

พิมรี่พาย แม่ค้าออนไลน์คนดังมอบเงินสนับสนุน 100,000 บาท และประกาศจะสร้างสนามฟุตบอลใหม่ให้โรงเรียน หากคว้าแชมป์

พิมรี่พาย แม่ค้าออนไลน์ชื่อดัง
FB/ Pimrypie – พิมรี่พาย
อั้ม พัชราภา ทุบสิติ ไลฟ์ เจนนี่ ยอดวิวทะลุล้าน ทุบประวัติศาสตร์
ภาพจาก : IG/aum_patchrapa

สนธิ ลิ้มทองกุล ผู้ก่อตั้งสื่อในเครือผู้จัดการ เตรียมมอบเงินกำลังใจอีก 1,000,000 บาท หลังชื่นชมความมุ่งมั่นของนักเตะเยาวชนชุดนี้

อ้างอิงตัวเลขยอดอัดฉีดทั้งหมด เว็บไซต์สยามกีฬาระบุรวมยอดเงินอัดฉีดของหมอนทองวิทยาในตอนนี้แตะ 7 หลัก หรือทะลุ “หลักล้านบาทไปแล้ว” ก่อนลงเล่นรอบชิงฯ กับ อบจ.ชัยนาท ในศึก ฟุตบอล 7HD แชมเปี้ยน คัพ 2025 แฟนบอลทั่วประเทศสามารถติดตามชมและเชียร์ได้พร้อมกันทั่วไทย ย้ำอีกครั้งในเวลา 4 โมงเย็นเป็นต้นไปรับชมได้ที่ช่อง 7HD

ทั้งนี้ ก่อนลงเตะนัดสำคัญ สมาคมนักเรียนเก่าอิสลามฉะเชิงเทราร่วมสนับสนุนรถบัส vip จำนวน 2 คัน นำนักเรียนหมอนทองวิทยา คณะครู กรรมการสถานศึกษา ร่วมเชียร์และเป็นกำลังใจกับนักกีฬาฟุตบอล ร.ร.หมอนทองวิทยา ตอนนี้สมาชิกเต็มแล้ว.

ขอบคุณคลิป : Facebook @Ch7HDSports

แฟ้มภาพ @Ch7HDSports
แฟ้มภาพ @Ch7HDSports
แฟ้มภาพ @Ch7HDSports
ถ่ายทอดสด บอล 7 สี วันนี้ กี่ โมง
แฟ้มภาพ
ถ่ายทอดสด บอล 7 สี วันนี้
ภาพ Facebook @Monthongwittaya
บอล 7 สี รอบ ชิง
ภาพ Facebook @Monthongwittaya
รถขนฝัน หมอนทองวิทยาฟุตบอล
ภาพ Facebook @Monthongwittaya
หมอนทองวิทยาฟุตบอล
ภาพ Facebook @Monthongwittaya
หมอนทอง
แฟ้มภาพ
วรากร ช่างเขียนดี
ภาพ @ชมรมฟุตบอลศิษย์โรงเรียนหมอนทองวิทยา

Photo of Pachara

Pachara

นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

