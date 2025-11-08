คลังเล็งเสนอ “คนละครึ่งพลัส เฟส 2” ช่วงธ.ค. คาดเริ่มใช้ ม.ค.69
กระทรวงคลังเล็งเสนอ “คนละครึ่งพลัส เฟส 2” เข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีช่วงเดือนธันวาคม 2568 คาดไทม์ไลน์เริ่มใช้ ม.ค.69
นายลวรณ แสงสนิท ปลัดกระทรวงการคลัง เปิดเผยถึงความคืบหน้าโครงการ “คนละครึ่งพลัส เฟส 2” เมื่อวันศึกร์ที่ผ่านมา (7 พ.ย.) โดยระบุว่า กระทรวงการคลังเตรียมเสนอเรื่องดังกล่าวเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ภายในเดือน ธันวาคม 2568 เพื่อให้สามารถเริ่มเปิดใช้สิทธิได้ตั้งแต่เดือน มกราคม 2569 ต่อเนื่องจากโครงการคนละครึ่งพลัส เฟส 1 ที่จะสิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม 2568
นายลวรณกล่าวว่า ขณะนี้โครงการคนละครึ่งพลัส เฟส 2 อยู่ระหว่างการออกแบบระบบและกำหนดกรอบงบประมาณ โดยจะใช้งบกลางปี 2569 มาดำเนินการ ซึ่งยังอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาว่าจะจัดสรรวงเงินเท่าใด และจะเปิดให้สิทธิจำนวนมากน้อยเพียงใด
ทั้งนี้ มีแนวคิดเบื้องต้นว่า ผู้ที่เคยเข้าร่วม เฟส 1 และได้รับสิทธิไปแล้ว 2,000 บาท จะยังคงได้สิทธิตามเดิม ส่วนผู้ที่ยังไม่เคยเข้าร่วมในเฟสแรก หากลงทะเบียนใน เฟส 2 จะได้รับสิทธิในวงเงินสูงกว่า คือ 4,000 บาท เพื่อให้เกิดความเท่าเทียมในการใช้สิทธิระหว่างผู้เข้าร่วมกลุ่มเดิมและกลุ่มใหม่ อย่างไรก็ตาม เรื่องนี้ยังอยู่ระหว่างการพิจารณาและออกแบบรายละเอียดสุดท้าย
สำหรับโครงการคนละครึ่งพลัส เฟส 1 มีผู้ได้รับสิทธิรวม 20 ล้านคน ขณะนี้มีผู้ใช้สิทธิไปแล้วกว่า 19 ล้านคน เหลืออีกประมาณ 1 ล้านคน ที่ยังไม่ใช้สิทธิ โดยกระทรวงการคลังเตรียมดำเนินการ ตัดสิทธิผู้ที่ไม่ใช้สิทธิภายในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2568 หลังเวลา 23.00 น. และจะดึงเงินสิทธิคืนเพื่อนำไปจัดสรรให้กับโครงการ คนละครึ่งพลัส เฟส 2 ต่อไป.
