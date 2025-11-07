เศรษฐกิจ
เปิดขั้นตอนสั่ง GrabFood ใช้สิทธิ์ คนละครึ่งพลัส ทำยังไง? เช็กคู่มือฟู้ดเดลิเวอรี่
เปิด 8 ขั้นตอน วิธีสั่ง GrabFood สำหรับผู้มีสิทธิ์ใช้ คนละครึ่งพลัส ต้องทำอย่างไร? เช็กคู่มือฟู้ดเดลิเวอรี่ง่าย ๆ แค่ปลายนิ้วสัมผัส
เหล่านักกิน-นักช็อปออนไลน์เฮลั่น คนละครึ่งพลัส ใช้สั่งฟู้ดเดลิเวอรี่ ใน GrabFood ได้แล้ว โดยเริ่มตั้งแต่วันนี้ (7 พ.ย. 68) เป็นต้นไป บอกเลยว่าหลายพันร้านค้าต่างก็ตบเท้าเข้าร่วมโครงการกันอย่างเนืองแน่น เรามาเช็กขั้นตอนการสั่ง GrabFood ใช้สิทธิ์ คนละครึ่งพลัส กันดีกว่าว่าใช้อย่างไรบ้าง บอกเลยไม่ควรพลาด
คู่มือกด GrabFood ด้วยสิทธิ์ คนละครึ่งพลัส
- เข้าแอปฯ Grab กดเลือกเมนู “อาหาร” เลื่อนหาและกดเลือกแบนเนอร์ “ร้านคนละครึ่งพลัส”
- ด้านบนสุดของจอจะมีแบนเนอร์เล็ก ๆ สีฟ้าอ่อน ปรากฎสัญลักษณ์โครงการคนละครึ่งพลัส และระบุข้อความ “กดเพื่อเริ่มสั่งซื้อในแอปเป๋าตัง” กดเลือกที่แบนเนอร์ดังกล่าว
- เลื่อนเพื่อดูโปรโมชั่นและขั้นตอนต่าง ๆ ในการกดรับสิทธิ์คนละครึ่ง ฟู้ดเดลิเวอรี่ จากนั้นด้านล่างสุดของจอจะมีให้กดปุ่ม “กดสั่งผ่านแอปเป๋าตัง” เลือกกดปุ่มนั้นได้เลย จะลิงก์ไปที่หน้าแอปฯ เป๋าตัง
- เมื่อถูกนำเข้ามาที่หน้าแอปฯ เป๋าตังแล้ว กดเลือกแบนเนอร์ “ฟู้ดเดลิเวอรี่”
- เลือกเมนู “GrabFood”
- เลือกร้านและอาหารที่ต้องการได้เลย
- กดชำระค่าส่งและค่าธรรมเนียมอื่น ๆ บนแอป Grab ให้เรียบร้อย
- กดชำระเงินค่าอาหารผ่านแอปฯ เป๋าตัง ภายใน 5 นาที จากนั้นก็รอรับความอร่อยกันได้เลย
@grabth
วิธีสั่งคนละครึ่งพลัสผ่าน Grab💚 เตรียมตัวสั่งเลย 7 พ.ย. นี้ รับความคุ้มสุดขั้ว🔥 #คนละครึ่งเลือกGrab GrabFoodถูกกว่าชัวร์* #GrabFoodคนละครึ่ง #GrabFoodคนละครึ่งพลัส2568 #GrabFood
TikTok @grabth
