อัปเดตเส้นทาง “พายุไต้ฝุ่นฟงวอง” กรมอุตุฯ เผยทิศทางการเคลื่อนตัว ยันไม่กระทบไทย
อัปเดตเส้นทาง “พายุไต้ฝุ่นฟงวอง (FUNG-WONG)” กรมอุตุนิยมวิทยา แจกแจงเส้นทางการเคลื่อนตัว ยืนยันไม่กระทบประเทศไทย
เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา (8 พ.ย. 68) กรมอุตุนิยมวิทยา ได้โพสต์ภาพทิศทางการเคลื่อนตัวของพายุลูกใหม่ ไต้ฝุ่นฟงวอง (FUNG-WONG) ระบุว่า
“อัพเดทเส้นทางพายุ เช้าตรู่วันนี้ (8/11/68) : พายุไต้ฝุ่น“ฟงวอง(FUNG-WONG)” ในมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันตก(ด้านตะวันออกของฟิลิปปินส์) เวลา 04.00น. พายุฯกำลังเคลื่อนตัวทางตะวันตกเฉียงเหนือคาดว่าจะเคลื่อนผ่านเกาะลูซอลประเทศฟิลิปปินส์ ลงสู่ทะเลจีนใต้ตอนบน และช่วง 10-11 พ.ย.68 หลังจากนั้นจะเคลื่อนตัวทางทิศเหนือ ไปทางช่องแคบไต้หวัน และขึ้นฝั่งทางด้านตะวันออกของประเทศจีน
พายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทย จึงไม่ส่งผลกระทบต่อสภาพอากาศของไทย ติดตามเป็นระยะ ๆ แจ้งเตือนผู้ที่จะเดินทางไปประเทศฟิลิปปินส์ ตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทาง”
