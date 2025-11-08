สเปอร์ส พบ แมนยู ดูบอลสด ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2025/26 วันที่ 8 พ.ย. 68

ข่าวกีฬาพรีเมียร์ลีกฟุตบอล

8 พฤศจิกายน 2568 เวลา 19.30 น. ถ่ายทอดสด ดูบอลสด ฟุตบอล พรีเมียร์ลีก ฤดูกาล 2025/26 ที่สนาม ท็อตแน่ม ฮอตสเปอร์ สเตเดี้ยม สเปอร์ส พบ แมนยู The Thaiger พาไปวิเคราะห์เกม พร้อมการทำนายผล และคาดการณ์ 11 ตัวจริงได้ที่นี่

ดูบอลสด พรีเมียร์ลีก สเปอร์ส VS แมนยู ลิงก์ดูออนไลน์

  • รายการ : พรีเมียร์ลีก 2025/26
  • แมตช์การแข่งขัน : สเปอร์ส VS แมนยู
  • วัน / เวลาแข่งขัน : วันเสาร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2568 เวลา 19.30 น.
  • สนาม : ท็อตแน่ม ฮอตสเปอร์ สเตเดี้ยม
  • ถ่ายทอดสด : MONOMAX
Credit : Tottenham Hotspur

วิเคราะห์บอล สเปอร์ส – แมนยู

สภาพความพร้อมของทั้งสองทีม

สเปอร์ส

เริ่มจากทางเจ้าบ้าน ทัพไก่เดือยทอง ของกุนซือ โธมัส แฟรงค์ จะยังไม่มีชื่อของ อีฟส์ บิสซูม่า, เดยัน คูลูเซฟสกี้, โคตะ ทาคาอิ, ราดู ดรากูชิน, เจมส์ แมดดิสัน, อาร์ชี่ เกรย์ และ โดมินิค โซลันกี้ ที่มีอาการบาดเจ็บ รวมไปถึงต้องเช็คความฟิตของ โมฮาเหม็ด คูดุส

คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 4-2-3-1 ผู้รักษาประตูเป็น กูเยลโม่ วิคาริโอ พร้อมกองหลัง 4 คน เปโดร ปอร์โร่, คริสเตียน โรเมโร่, มิคกี้ ฟาน เดอ เฟส, เชด สเปนซ์ แดนกลางเป็น โรดริโก้ เบนทานคูร์, ชูเอา ปาลินญ่า แนวรุกฝากความหวังไว้กับ โมฮาเหม็ด คูดุส, ซาบี ซิโมนส์, วิลสัน โอโดแบร์ และ ร็องดาล โคโล่ มูอานี่

Credit : Tottenham Hotspur

แมนฯ ยูไนเต็ด

ในขณะที่ทีมเยือน ทัพปีศาจแดง ภายใต้การคุมทัพของกุนซือ รูเบน อโมริม จะยังไม่มีชื่อของ ลิซานโดร มาร์ติเนซ ที่มีอาการบาดเจ็บ ส่วนแข้งคนอื่นๆ พร้อมลงสนามทั้งหมด

คาดว่าเกมนี้จะมาในแผน 3-4-2-1 ผู้รักษาประตูเป็น เซนเน่อ ลัมเมนส์ พร้อมกองหลัง 3 คน มัตไธจ์ส เดอ ลิกต์, แฮร์รี่ แม็คไกวร์, ลุค ชอว์ แดนกลางเป็น อาหมัด ดิยัลโล่, บรูโน่ แฟร์นันด์ส, คาเซริโม่, ดิโอโก้ ดาโลต์ แนวรุกมี ไบรอัน เอ็มเบโม่, มาเธอุส คุนญ่า ส่วนกองหน้าตัวเป้าเป็น เบนยามิน เชชโก้

Credit : Manchester United

สถิติการเจอกันก่อนหน้าของ สเปอร์ส VS แมนยู

สถิติ 5 ครั้งหลังสุด

  • 21/05/25 สเปอร์ส 1-0 แมนยู (ยูโรป้า ลีก)
  • 16/02/25 สเปอร์ส 1-0 สเปอร์ส (พรีเมียร์ลีก)
  • 19/12/24 สเปอร์ส 4-3 แมนยู (คาราบาว คัพ)
  • 29/09/24 แมนยู 0-3 สเปอร์ส (พรีเมียร์ลีก)
  • 14/01/24 แมนยู 2-2 สเปอร์ส (พรีเมียร์ลีก)

สถิติ 5 นัดหลังสุดของทั้งสองทีม

สเปอร์ส

  • 04/11/25 ชนะ โคเปนเฮเก้น 4-0 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
  • 01/11/25 แพ้ เชลซี 0-1 (พรีเมียร์ลีก)
  • 29/10/25 แพ้ นิวคาสเซิล 0-2 (คาราบาว คัพ)
  • 26/10/25 ชนะ เอฟเวอร์ตัน 3-0 (พรีเมียร์ลีก)
  • 22/10/25 เสมอ โมนาโก 0-0 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)

แมนฯ ยูไนเต็ด

  • 01/11/25 เสมอ น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ 2-2 (พรีเมียร์ลีก)
  • 25/10/25 ชนะ ไบรท์ตัน 4-2 (พรีเมียร์ลีก)
  • 19/10/25 ชนะ ลิเวอร์พูล 2-1 (พรีเมียร์ลีก)
  • 04/10/25 ชนะ ซันเดอร์แลนด์ 2-0 (พรีเมียร์ลีก)
  • 27/09/25 แพ้ เบรนท์ฟอร์ด 1-3 (พรีเมียร์ลีก)
Credit : Tottenham Hotspur

รายชื่อ 11 ตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามของทั้งสองทีม

สเปอร์ส (4-2-3-1) : กูเยลโม่ วิคาริโอ (GK) – เปโดร ปอร์โร่, คริสเตียน โรเมโร่, มิคกี้ ฟาน เดอ เฟส, เชด สเปนซ์ – โรดริโก้ เบนทานคูร์, ชูเอา ปาลินญ่า – โมฮาเหม็ด คูดุส, ซาบี ซิโมนส์, วิลสัน โอโดแบร์ – ร็องดาล โคโล่ มูอานี่

แมนยู (3-4-2-1) : เซนเน่อ ลัมเมนส์ (GK) – มัตไธจ์ส เดอ ลิกต์, แฮร์รี่ แม็คไกวร์, ลุค ชอว์ – อาหมัด ดิยัลโล่, บรูโน่ แฟร์นันด์ส, คาเซริโม่, ดิโอโก้ ดาโลต์ – ไบรอัน เอ็มเบโม่, มาเธอุส คุนญ่า – เบนยามิน เชชโก้

Credit : Manchester United

Thaiger ฟันธง ทรรศนะบอล ฟุตบอล พรีเมียร์ลีก

สเปอร์ส 2-1 แมนยู

 

