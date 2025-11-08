สเปอร์ส พบ แมนยู ดูบอลสด ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2025/26 วันที่ 8 พ.ย. 68
8 พฤศจิกายน 2568 เวลา 19.30 น. ถ่ายทอดสด ดูบอลสด ฟุตบอล พรีเมียร์ลีก ฤดูกาล 2025/26 ที่สนาม ท็อตแน่ม ฮอตสเปอร์ สเตเดี้ยม สเปอร์ส พบ แมนยู The Thaiger พาไปวิเคราะห์เกม พร้อมการทำนายผล และคาดการณ์ 11 ตัวจริงได้ที่นี่
ดูบอลสด พรีเมียร์ลีก สเปอร์ส VS แมนยู ลิงก์ดูออนไลน์
- รายการ : พรีเมียร์ลีก 2025/26
- แมตช์การแข่งขัน : สเปอร์ส VS แมนยู
- วัน / เวลาแข่งขัน : วันเสาร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2568 เวลา 19.30 น.
- สนาม : ท็อตแน่ม ฮอตสเปอร์ สเตเดี้ยม
- ถ่ายทอดสด : MONOMAX
วิเคราะห์บอล สเปอร์ส – แมนยู
สภาพความพร้อมของทั้งสองทีม
สเปอร์ส
เริ่มจากทางเจ้าบ้าน ทัพไก่เดือยทอง ของกุนซือ โธมัส แฟรงค์ จะยังไม่มีชื่อของ อีฟส์ บิสซูม่า, เดยัน คูลูเซฟสกี้, โคตะ ทาคาอิ, ราดู ดรากูชิน, เจมส์ แมดดิสัน, อาร์ชี่ เกรย์ และ โดมินิค โซลันกี้ ที่มีอาการบาดเจ็บ รวมไปถึงต้องเช็คความฟิตของ โมฮาเหม็ด คูดุส
คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 4-2-3-1 ผู้รักษาประตูเป็น กูเยลโม่ วิคาริโอ พร้อมกองหลัง 4 คน เปโดร ปอร์โร่, คริสเตียน โรเมโร่, มิคกี้ ฟาน เดอ เฟส, เชด สเปนซ์ แดนกลางเป็น โรดริโก้ เบนทานคูร์, ชูเอา ปาลินญ่า แนวรุกฝากความหวังไว้กับ โมฮาเหม็ด คูดุส, ซาบี ซิโมนส์, วิลสัน โอโดแบร์ และ ร็องดาล โคโล่ มูอานี่
แมนฯ ยูไนเต็ด
ในขณะที่ทีมเยือน ทัพปีศาจแดง ภายใต้การคุมทัพของกุนซือ รูเบน อโมริม จะยังไม่มีชื่อของ ลิซานโดร มาร์ติเนซ ที่มีอาการบาดเจ็บ ส่วนแข้งคนอื่นๆ พร้อมลงสนามทั้งหมด
คาดว่าเกมนี้จะมาในแผน 3-4-2-1 ผู้รักษาประตูเป็น เซนเน่อ ลัมเมนส์ พร้อมกองหลัง 3 คน มัตไธจ์ส เดอ ลิกต์, แฮร์รี่ แม็คไกวร์, ลุค ชอว์ แดนกลางเป็น อาหมัด ดิยัลโล่, บรูโน่ แฟร์นันด์ส, คาเซริโม่, ดิโอโก้ ดาโลต์ แนวรุกมี ไบรอัน เอ็มเบโม่, มาเธอุส คุนญ่า ส่วนกองหน้าตัวเป้าเป็น เบนยามิน เชชโก้
สถิติการเจอกันก่อนหน้าของ สเปอร์ส VS แมนยู
สถิติ 5 ครั้งหลังสุด
- 21/05/25 สเปอร์ส 1-0 แมนยู (ยูโรป้า ลีก)
- 16/02/25 สเปอร์ส 1-0 สเปอร์ส (พรีเมียร์ลีก)
- 19/12/24 สเปอร์ส 4-3 แมนยู (คาราบาว คัพ)
- 29/09/24 แมนยู 0-3 สเปอร์ส (พรีเมียร์ลีก)
- 14/01/24 แมนยู 2-2 สเปอร์ส (พรีเมียร์ลีก)
สถิติ 5 นัดหลังสุดของทั้งสองทีม
สเปอร์ส
- 04/11/25 ชนะ โคเปนเฮเก้น 4-0 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
- 01/11/25 แพ้ เชลซี 0-1 (พรีเมียร์ลีก)
- 29/10/25 แพ้ นิวคาสเซิล 0-2 (คาราบาว คัพ)
- 26/10/25 ชนะ เอฟเวอร์ตัน 3-0 (พรีเมียร์ลีก)
- 22/10/25 เสมอ โมนาโก 0-0 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
แมนฯ ยูไนเต็ด
- 01/11/25 เสมอ น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ 2-2 (พรีเมียร์ลีก)
- 25/10/25 ชนะ ไบรท์ตัน 4-2 (พรีเมียร์ลีก)
- 19/10/25 ชนะ ลิเวอร์พูล 2-1 (พรีเมียร์ลีก)
- 04/10/25 ชนะ ซันเดอร์แลนด์ 2-0 (พรีเมียร์ลีก)
- 27/09/25 แพ้ เบรนท์ฟอร์ด 1-3 (พรีเมียร์ลีก)
รายชื่อ 11 ตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามของทั้งสองทีม
สเปอร์ส (4-2-3-1) : กูเยลโม่ วิคาริโอ (GK) – เปโดร ปอร์โร่, คริสเตียน โรเมโร่, มิคกี้ ฟาน เดอ เฟส, เชด สเปนซ์ – โรดริโก้ เบนทานคูร์, ชูเอา ปาลินญ่า – โมฮาเหม็ด คูดุส, ซาบี ซิโมนส์, วิลสัน โอโดแบร์ – ร็องดาล โคโล่ มูอานี่
แมนยู (3-4-2-1) : เซนเน่อ ลัมเมนส์ (GK) – มัตไธจ์ส เดอ ลิกต์, แฮร์รี่ แม็คไกวร์, ลุค ชอว์ – อาหมัด ดิยัลโล่, บรูโน่ แฟร์นันด์ส, คาเซริโม่, ดิโอโก้ ดาโลต์ – ไบรอัน เอ็มเบโม่, มาเธอุส คุนญ่า – เบนยามิน เชชโก้
Thaiger ฟันธง ทรรศนะบอล ฟุตบอล พรีเมียร์ลีก
สเปอร์ส 2-1 แมนยู
