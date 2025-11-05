ข่าว

“นายกหนู” ลั่นโครงการคนละครึ่งพลัส เฟส 2 มาทันก่อนยุบสภา

เผยแพร่: 05 พ.ย. 2568 12:56 น.
89

อนุทิน ลั่นโครงการคนละครึ่งพลัส เฟส 2 มาทันก่อนยุบสภา โดยคาดว่าจะทำได้ในช่วงครึ่งหลังของธันวาคม ซึ่งอยู่ก่อนยุบสภา

นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวบนเวที ในงาน THE STANDARD ECONOMIC FORUM 2025 ในหัวข้อ “Thailand’s Next Frontier : A National Economic Vision วิสัยทัศน์ประเทศไทยในโลกใหม่”

โดยนายกฯ กล่าวว่า ประเด็นเศรษฐกิจ ความสามารถในการแข่งขัน ในช่วงเวลาสี่เดือนนี้ โฟกัส นโยบาย Quick Big Win นโยบายคนละครึ่งพลัสก่อนหน้านี้ถูกกล่าวหาว่าเลียนแบบคนอื่น เราไม่เคยคิดถึงตรงนั้น คิดแค่เพียงว่าประชาชนได้อะไร หากประชาชนได้ และ กระตุ้นเศรษฐกิจ ไม่ว่าจะกี่เปอร์เซ็นต์มันก็ก็คือการกระตุ้นเศรษฐกิจ และที่สำคัญคือการมีเม็ดเงินในระบบ ไม่ใช่การแจกฟรี ประชาชนมีส่วนร่วม

ส่วนประชาชนที่อยู่ชายขอบ ก็มีโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และเติมเงินเข้าไปให้ ซึ่งก็ win-win จำนวนเงินที่ทุกคนจะได้เท่ากัน เฉลี่ยประมาณ 2,000 บาท ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ขวัญกำลังใจคนในประเทศดีขึ้น เพราะฉะนั้นเป็นสิ่งที่อย่างน้อย 4 เดือนก็ได้ทำ

“สิ่งที่สำคัญที่สุด ที่จะทำให้สำเร็จในช่วงเวลา 4 เดือน ว่า คือการยุบสภา ในวันที่ 31 มกราคม 2569 นั้นคือช้าที่สุด ส่วนโครงการคนละครึ่งพลัส เฟส 2 ต่อ ได้ดำเนินการไปแล้วในช่วงที่เข้ามาเป็นรัฐบาลภายใน 3 สัปดาห์ ส่วนคนละครึ่งพลัสในเฟสที่ 2 นั้น คาดว่าจะทำได้ในช่วงครึ่งหลังของเดือนธันวาคม ซึ่งจะดำเนินการให้เสร็จก่อนยุบสภา” นายกอนุทินกล่าว

