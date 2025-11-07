ข่าวกีฬาฟุตบอล

ถ่ายทอดสด บอล 7 สี หมอนทองวิทยา พบ อบจ.ชัยนาท ลิงก์ดูออนไลน์

เผยแพร่: 08 พ.ย. 2568 06:12 น.| อัปเดต: 07 พ.ย. 2568 17:25 น.
ถ่ายทอดสด บอล 7 สี หมอนทองวิทยา พบ อบจ.ชัยนาท ลิงก์ดูออนไลน์

นัดหยุดโลกขาสั้น”ศึกตัดสินแชมป์ บอล 7HD รถขนฝัน หมอนทองวิทยา สร้างตำนานบทสุดท้าย ปะทะ “นกใหญ่จูเนียร์” อบจ.ชัยนาท กลับมาล้างตาในฐานะรองแชมป์เก่า

นี่คือมหากาพย์นัดชิงชนะเลิศ คนไทยทั้งประเทศรอคอย ฟุตบอลนักเรียน 7 คน แชมป์กีฬา 7HD แชมเปียน คัพ 2025 ระหว่าง ม้ามืดขวัญใจมหาชน โรงเรียนหมอนทองวิทยา ปะทะ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท

ช่องทางถ่ายทอดสดนัดชิงชนะเลิศ บอล 7 สี (8 พ.ย. 68)

แฟนบอลสามารถรับชมและเชียร์ได้ทุกช่องทาง ทั้งหน้าจอและออนไลน์ หรือเดินทางไป “เข้าชมฟรี” ที่ขอบสนามศุภชลาศัย

คู่ชิงอันดับ 3: อัสสัมชัญศรีราชา พบ หัวหินวิทยาคม

เวลา: 14.30 น.

ถ่ายทอดสดทาง “ออนไลน์” เท่านั้น (ทุกแพลตฟอร์มด้านล่าง)

คู่ชิงชนะเลิศ หมอนทองวิทยา พบ อบจ.ชัยนาท

เวลาคิกออฟ: 16.15 น.

โทรทัศน์: ช่อง 7HD (กดหมายเลข 35)

ลิงก์ดูออนไลน์

  • เว็บไซต์/แอปฯ: BUGABOO.TV
  • Facebook: Ch7HD และ Ch7HD Sports
  • YouTube: Ch7HD
  • TikTok: Ch7HD Sports
ภาพจาก: Ch7HD Sports

พรีวิวบอล หมอนทองวิทยา พบ อบจ.ชัยนาท ศึกล้างตา เดิมพันแชมป์

ทั้ง 2 ทีมเคยพบกันมาแล้วในรอบ 8 ทีมสุดท้าย เมื่อปี 2023 ในครั้งนั้น อบจ.ชัยนาท เป็นฝ่ายเฉือนชนะ หมอนทองวิทยา ในช่วงต่อเวลาพิเศษ 4-3 ก่อนจะทะลุไปถึงรอบชิง และได้รองแชมป์

การกลับมาเจอกันครั้งนี้ หมอนทองวิทยา แข็งแกร่งกว่าเดิมมาก ขณะที่ อบจ.ชัยนาท ก็แบกรับความกดดันในฐานะ “ทีมเต็ง” และความกลัวที่จะล้มเหลวในนัดชิงอีกครั้ง

รถขนฝัน หมอนทองวิทยา ตำนานม้ามืดฆ่าไม่ตาย

หมอนทองวิทยา คือปรากฏการณ์ที่แท้จริง พวกเขาไม่ใช่ทีมวาง ต้องสู้มาตั้งแต่รอบคัดเลือก ต้องนั่งรถบรรทุก 4 ล้อ รับส่งนักเรียน ที่ อ.สกล เกลี้ยงประเสริฐ ขับพานักกีฬามาแข่งเอง

ตำนานเกิดขึ้นเมื่อทีม ปฏิเสธรถบัส VIP ที่ อบจ.ฉะเชิงเทรา เสนอให้ในรอบรองฯ โดย อ.สกล ให้เหตุผลว่า “เรามาจากไหน เรารู้ที่มาของเรา”

เส้นทางสู่รอบชิง พิสูจน์ว่าไม่ใช่โชคช่วย

รอบ 64 ทีม ชนะ ร.ร.พิบูลวิทยาลัย 1-0 ทั้งที่ทีมไม่สมบูรณ์ เพราะ นักเตะหลักต้องไปเรียน รด. (รักษาดินแดน) หลายคน

รอบ 32 ทีม ปาฏิหาริย์ เสมอ กีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา 3-3 (ตามหลัง 1-3 ใน 2 นาทีสุดท้าย) ก่อนชนะจุดโทษมาราธอน 23-22

รอบ 16 ทีม ล้มยักษ์ 1 ชนะ ร.ร.อัสสัมชัญธนบุรี 4-3

รอบ 8 ทีม ล้มยักษ์ 2 ชนะ ร.ร.เทพศิรินทร์ 7-6 (ได้จุดโทษจาก VAR นาทีสุดท้าย)

รอบรองชนะเลิศ ชนะ ร.ร.อัสสัมชัญศรีราชา 6-3 (วรากร ช่างเขียนดี ทำแฮตทริก)

ประวัติ หมอนทองวิทยา บอล 7 สี จากฉะเชิงเทรา มีอาจารย์สกล โค้ชเบื้องหลัง

นกใหญ่จูเนียร์ อบจ.ชัยนาท ความเคี่ยว ของรองแชมป์เก่า

อบจ.ชัยนาท คือรองแชมป์ปี 2023 คือทีมที่รู้วิธีที่จะชนะ แม้ในยามคับขัน รอบ 16 ทีม ชนะ ร.ร.อัสสัมชัญ 5-2 รอบ 8 ทีม ชนะ กีฬาเทศบาลนครนครสวรรค์ 4-3 รอบรองชนะเลิศ ชนะ ร.ร.หัวหินวิทยาคม 5-3 เกมนี้พิสูจน์วุฒิภาวะของทีม นำก่อน 3-1 ถูกไล่ตีเสมอ 3-3 แต่ทีมไม่ยุบ กลับมาเร่งเครื่องยิง 2 ประตูรวดปิดเกม

สงครามจิตวิทยา แชมป์ 100% ปะทะความกลัวฝน

ศึกครั้งนี้ไม่ได้สู้กันแค่ในสนาม แต่สงครามจิตวิทยาได้เริ่มขึ้นแล้ว ฝั่ง อบจ.ชัยนาท ต้องเจอกับแรงกดดันมหาศาลในฐานะ “ทีมเต็ง” ต้องรับมือกับกระแสสังคมที่เทใจให้ “รถขนฝัน” ทั้งประเทศ

แต่นายอภิรักษ์ อุ่นใจ ผอ.โรงเรียน อบจ.ชัยนาท กลับประกาศกร้าว ปัดเป่าแรงกดดันว่า “เรามั่นใจว่าแชมป์แน่นอน 100 เปอร์เซ็นต์” ทว่าลึกๆ แล้วสิ่งที่พวกเขากังวลอาจไม่ใช่คู่แข่ง แต่เป็นอดีตของตัวเอง เมื่อกัปตันทีม อบจ.ชัยนาท เผยว่า สิ่งที่กังวลไม่ใช่คู่แข่ง แต่คือเรื่องฝนตก นัดชิงครั้งก่อนที่เจออุปสรรคเรื่องฝนเช่นกัน

ฟากหมอนทองวิทยา ลงเล่นโดยไม่มีอะไรจะเสีย พวกเขามีเพียงแรงสนับสนุนจากคนทั้งประเทศเป็นพลังขับเคลื่อน นี่คือการต่อสู้ระหว่างทีมที่เล่นเพื่อ “พิสูจน์” อดีต (อบจ.ชัยนาท) กับทีมที่เล่นเพื่อ “สร้าง” อนาคต (หมอนทองวิทยา) พลาดไม่ได้ด้วยประการทั้งปวง

นัดชิงนี้มาร่วมเชียร์ไปพร้อมๆ กันผ่านหน้าจอทีวี 7HD

Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

