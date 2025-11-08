โซเชียลสวดยับ! ลุงทำคอนเทนต์เสี่ยงตาย ให้หลาน 4 ขวบขับกระบะบนถนนใหญ่ อ้าง แค่มุมกล้อง
โซเชียลเดือด! โผล่คลิปไวรัล เด็กชาย 4 ขวบขับรถกระบะบนถนนใหญ่เมืองคอน กลางวันแสก ๆ ล่าสุดเจ้าของโพสต์มอบตัวแล้ว อ้าง ใช้มุมกล้องให้เด็กนั่งตักถ่ายคอนเทนต์ ตร.สั่งปรับ 1,000 บาท
กลายเป็นคลิปที่สร้างเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในโลกโซเชียล เมื่อมีการเผยแพร่ภาพเด็กชายวัยเพียง 4 ขวบ กำลังขับรถกระบะอยู่บนถนนใหญ่ สร้างความหวาดเสียวและตื่นตกใจให้กับผู้ที่พบเห็นเป็นอย่างมาก
คลิปดังกล่าว มีการใส่เพลงเพื่อชีวิตประกอบ พร้อมข้อความท้าทายว่า “ผ่านหลอด” ซึ่งเป็นภาษาใต้แปลว่า ผ่านตลอด ซึ่งชาวเน็ตส่วนใหญ่ต่างรุมประณามผู้ใหญ่ที่ถ่ายคลิปว่าไร้ความรับผิดชอบ ไม่คำนึงถึงความปลอดภัยของเด็กและผู้ใช้รถใช้ถนนคนอื่น ๆ
ล่าสุด ชายวัย 45 ปี ซึ่งเป็นลุงของเด็กและเป็นเจ้าของรถ รวมถึงเป็นผู้โพสต์คลิปดังกล่าวลงในโลกออนไลน์ ได้เดินทางเข้าพบเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองนครศรีธรรมราช เพื่อรับทราบข้อกล่าวหา โดยเจ้าตัวได้ยกมือไหว้ขอโทษสังคม พร้อมอ้างว่า “ในวันเกิดเหตุตนขับรถมาจาก อ.ปากพนัง เข้าตัวเมือง และ หลานชายไม่ได้ขับรถจริงๆ แต่ตนให้หลานนั่งบนตักและตนเป็นคนบังคับพวงมาลัย ภาพที่เห็นเป็นเพียงมุมกล้อง เท่านั้น”
อย่างไรก็ตาม พนักงานสอบสวนได้ทำการเปรียบเทียบปรับในข้อหา “ขับรถโดยประมาทหรือน่าหวาดเสียว” เป็นเงิน 1,000 บาท พร้อมว่ากล่าวตักเตือนไม่ให้กระทำพฤติกรรมเสี่ยงอันตรายเช่นนี้อีก
