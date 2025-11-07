“พิมรี่พาย” ใจป้ำ อัดฉีด 1 แสน “หมอนทองวิทยา” ถ้าคว้าแชมป์สร้างสนามบอลให้
“พิมรี่พาย” แม่ค้าออนไลน์ชื่อดัง โอนเงินอัดฉีด 1 แสนบาท ให้ทีมฟุตบอล “โรงเรียนหมอนทองวิทยา” ก่อนลงชิงแชมป์ฟุตบอล 7 สี ลั่น ถ้าได้แชมป์จะสร้างสนามฟุตบอลใหม่ให้
กระแส “หมอนทองฟีเวอร์” ยังคงร้อนแรงต่อเนื่อง หลังจากทีมฟุตบอลโรงเรียนหมอนทองวิทยา ตัวแทนจากจังหวัดฉะเชิงเทรา เจ้าของฉายา “เซลติกแห่งบางน้ำเปรี้ยว” สร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ด้วยการทะลุเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศฟุตบอลนักเรียน 7 คน แชมป์กีฬา 7HD 2025 ได้เป็นครั้งแรก โดยเอาชนะทีมเต็งอย่างอัสสัมชัญ ศรีราชา มาได้แบบถล่มทลาย 6-3
ล่าสุด พิมรี่พาย หรือ พิมรดาภรณ์ เบญจวัฒนะพัชร์ แม่ค้าออนไลน์และอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดัง ก็ได้กระโดดเข้ามาร่วมวงสนับสนุนทีมน้องใหม่ม้ามืดทีมนี้ด้วย โดยประกาศอัดฉีดเงินรางวัลให้ทันที 100,000 บาท เพื่อเป็นกำลังใจให้นักกีฬาทุกคน
ไม่เพียงเท่านั้น พิมรี่พายยังได้บอกว่า หากทีมหมอนทองวิทยาสามารถคว้าแชมป์มาครองได้สำเร็จ พร้อมทุ่มทุนสร้างสนามฟุตบอลแห่งใหม่ให้กับทางโรงเรียนอีกด้วย โดยระบุข้อความว่า “เก่งมากครับเด็กๆ พี่พิมให้เงินอัดฉีดเป็นกำลังใจ 100,000 บาท เล่นให้ได้แชมป์ เดี๋ยวพี่จะขายของ สร้างสนามบอลให้”
นับเป็นอีกหนึ่งแรงสนับสนุนสำคัญจากคนดังในสังคม ที่ต่างพากันเทใจเชียร์ทีมหมอนทองวิทยา ให้คว้าแชมป์มาครองให้ได้ ในการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศที่จะพบกับทีมแกร่งอย่าง อบจ.ชัยนาท ในวันเสาร์ที่ 8 พฤศจิกายนนี้ เวลา 16.15 น. ณ สนามศุภชลาศัย
