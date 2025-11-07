นางเอกดัง แฉพระเอกดัง นิสัยเน่า โกรธหัวเหวี่ยง หลังปฏิเสธมีเซ็กซ์ด้วย

ข่าวดาราบันเทิง

เผยแพร่: 07 พ.ย. 2568
เจนนิเฟอร์ ลอว์เรนซ์ แฉเบื้องหลังวงการบันเทิง ดาราชายหลายคนรู้สึกไม่พอใจ หากเธอปฏิเสธที่จะมีสัมพันธ์ด้วย ชื่นชม โรเบิร์ต แพททินสัน ว่าปลอดภัยและ “ไม่หื่น”

เจนนิเฟอร์ ลอว์เรนซ์ นางเอกดีกรีออสการ์ วัย 35 ปี ได้ออกมาเปิดเผยเรื่องราวสุดช็อกกลางรายการพอดแคสต์ “Las Culturistas” ระหว่างกำลังโปรโมตภาพยนตร์เรื่องใหม่ “Die My Love” ซึ่งแสดงร่วมกับ โรเบิร์ต แพททินสัน

เจนลอว์เล่าว่า ในกองถ่ายทำเรื่องนี้ เธอไม่จำเป็นต้องใช้ ผู้ประสานงานฉากเลิฟซีน เธอยกความดีความชอบให้แพททินสันว่า “ฉันรู้สึกปลอดภัยมากกับร็อบ เขาไม่ใช่คนหื่น เขาคลั่งรักคุณซูกิ แฟนของเขามาก เราส่วนใหญ่คุยกันแต่เรื่องลูกๆ กับเรื่องความสัมพันธ์ มันเลยไม่มีความรู้สึกแปลกๆ แบบ ‘เอ๊ะ เขาคิดว่าฉันชอบเขาหรือเปล่า?’ ถ้ามันมีบรรยากาศแบบนั้นนิดหน่อย ฉันคงต้องใช้ผู้ประสานงานฉากเลิฟซีนค่ะ”

Jennifer Lawrence, left, and Robert Pattinson attend the premiere of “Die My Love” at AMC Lincoln Square in New York, on Saturday, Nov. 1, 2025. (Photo by Evan Agostini/Invision/AP)

การที่รู้สึกปลอดภัยกับแพททินสันนั้นสำคัญมาก เพราะเจนลอว์แฉว่า มันตรงข้ามกับประสบการณ์ที่เธอ (หรือคนอื่น) เคยเจอมา จากนั้นก็ทิ้งระเบิดลูกใหญ่ว่า “ดาราชายหลายคนจะรู้สึกไม่พอใจ ถ้าคุณไม่ต้องการมีอะไรกับเขา จากนั้น ‘การลงโทษ’ ก็จะเริ่มขึ้น แต่เขา (แพททินสัน) ไม่ได้เป็นแบบนั้น”

เมื่อพิธีกรในรายการแสดงอาการตกใจกับคำพูดที่ตรงไปตรงมา เจนลอว์จึงรีบเปลี่ยนท่าทีเป็นเชิงติดตลกทันที โดยแกล้งทำเสียงจริงจังว่า “ฉันแค่เคยได้ยินเรื่องนี้มาน่ะค่ะ ฉันไม่เคยเจอกับตัวเองหรอก…”

สำหรับภาพยนตร์ “Die My Love” เป็นแนวตลกร้ายดราม่าเกี่ยวกับคู่รักที่เพิ่งมีลูก ซึ่งบทบาทนี้ก็ใกล้เคียงกับชีวิตจริงของนักแสดงทั้งสอง โดยเจนลอว์มีลูกแล้วสองคน ขณะที่โรเบิร์ต แพททินสัน ก็เพิ่งต้อนรับลูกคนแรกกับแฟนสาว ซูกิ วอเตอร์เฮาส์ เมื่อเดือนมีนาคม 2024 ภาพยนตร์เรื่องนี้กำลังได้รับคำชมอย่างมาก และเจนลอว์ก็ถูกคาดการณ์ว่าอาจมีลุ้นรางวัลออสการ์อีกครั้ง

Jennifer Lawrence attends the premiere of “Die My Love” at AMC Lincoln Square in New York, on Saturday, Nov. 1, 2025. (Photo by Evan Agostini/Invision/AP)

เผยแพร่: 07 พ.ย. 2568
