วิคตอเรีย เผยเซ็กซ์ เดวิด เบ็คแฮม จู๋ใหญ่มาก เท่าท่อรถแทรกเตอร์
ภรรยามาคอนเฟิร์มให้เอง วิคตอเรีย เบ็คแฮม เผย ขนาดอวัยวะเพศของเดวิด แบ็คแฮม ใหญ่จริง เหมือนที่เห็นในโฆษณา เทียบได้กับ ท่อไอเสียของรถแทรกเตอร์
นับเป็นอีกคู่รักของวงการเซเลปต่างประเทศที่ยืนยงคงกระพันมานานเกือบ 30 ปี ระหว่าง วิคตอเรีย เบ็คแฮม หนึ่งในสมาชิกวง Spice girls กับ อดีตศูนย์หน้าทีมชาติอังกฤษ และสโมสร แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด วัย47 ปี เดวิด แบ็คแฮม ทั้งคู่มีโซ่ทองคล้องใจ 4 คน เป็นลูกชาย 3 คน และลูกสาว 1 คน คือ บรุคลิน โรมีโอ ครูซ แบคแฮม และ ฮาร์เปอร์ เซเว่น
แต่รู้หรือไม่ว่า กว่าจะเป็นครอบครัวอบอุ่นเช่นทุกวันนี้ บ้านแบ็คแฮมก็เกือบแตกมาแล้วเพราะความฮอต สเน่ห์แรงของนักฟุตบอลแข้งทอง ที่มีข่าวลือว่าไม่ได้ทองแค่แข้ง แต่ยังมีแท่งทองอีกด้วย
เรื่องขนาดอวัยวะเพศของเดวิดเป็นที่โจษจันกันอย่างมากภายหลังจากแคมเปญโฆษณากางเกงในของแบรนด์ เอช แอนด์ เอ็ม” (H&M) ที่เขาเป็นพรีเซนเตอร์ถูกปล่อยออกมา เพราะภาพโปรโมตจะเห็นเป้าตุงขนาดมหึมา จนคนถามสนั่นสื่อว่านั่นของจริงใช่ไหม
นอกจากนี้ วิคตอเรียยังเล่าถึงขนาดของอวัยวะเพศเดวิดอย่างเปิดอกว่า “เขามีของลับที่ใหญ่มากเลยนะ” พร้อมอธิบายเพิ่ม “ใหญ่จริง ๆ แบบที่คุณเห็นในโฆษณาต่าง ๆ ทั้งหมดคือของจริงของเขา มันเหมือนกันท่อไอเสียรถแทร็คเตอร์เลยล่ะ”
ทั้งนี้ ชีวิตรักของวิคตอเรียและเดวิด ถือเป็นตำนานที่ทั่วโลกยังคงจับตามองความเคลื่อนไหว เนื่องจากทั้งคู่เป็นคนดังที่เริ่มเดทกันตั้งแต่ปี 1997 หลังจากพบเจอกันในการแข่งขันฟุตบอลงานหนึ่ง
ในปัจจุบันเดวิดและวิคตอเรีย ได้มีลูกที่น่ารักทั้งหมด 4 คน ได้แก่ บรูคลิน, โรมิโอ, ครูซ และฮาร์เปอร์ ซึ่งทั้งหมดล้วนแต่เป็นคนดัง ที่มักมีข่าวออกมาให้แฟนคลับได้ติดตามกันอยู่เรื่อย ๆ
ล่าสุด เดวิด แบ็กแฮม ได้รับการแต่งตั้งเป็น “เซอร์” (Sir) อย่างเป็นทางการ เข้ารับพระราชทานบรรดาศักดิ์อัศวิน จากสมเด็จพระเจ้าชาร์ลส์ที่ 3 เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2568 ณ พระราชวังวินด์เซอร์ ผลจากการอุทิศตน ทำคุณประโยชน์อย่างสูงทั้งในแวดวงกีฬาและการกุศล ตลอดอาชีพนักฟุตบอล
เดวิดได้สร้างชื่อเสียงในฐานะตำนานและกัปตันทีมชาติอังกฤษ ควบคู่ไปกับการทำงานการกุศลอย่างจริงจัง โดยเฉพาะในบทบาททูตสันถวไมตรีของ UNICEF ที่ยาวนานกว่าสองทศวรรษ
